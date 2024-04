Los mejores zapatos para embarazadas, ¡apuesta a lo cómodo!

Si tienes retención de líquidos estando embarazada y te hinchan los pies, elige siempre calzado cómodo y flexible. ¡Descubre las mejores opciones!

Si eres mamá primeriza, es normal que tengas muchísimas dudas y no sepas por donde empezar, pero para eso estamos nosotras, ¡para ayudarte! Hoy nos centraremos en el calzado, que es una de las partes más importantes a la hora de vestirte estando embarazada.



Veamos qué tener en cuenta para elegir los zapatos ideales para embarazadas y evitar que te hinchen los pies. ¡Sal ahora mismo de dudas!

¿Qué zapatos evitar estando embarazada?

Aunque veas que solo te crece la tripa, mucho ojo con utilizar los zapatos que usabas antes de estar embarazada, porque podrían hacerte daño o no ser los más recomenables en tu estado.



Lo ideal es que uses siempre calzado de horma ancha. Así tendrás más base de apoyo, con lo cual ganarás en estabilidad y equilibrio, para ir más cómoda y evitar caerte por pisar mal.

También es importante que utilices un calzado de buena calidad. Piensa que son unos meses y luego ya podrás utilizar lo que quieras, pero durante el embarazo es mejor evitar los tejidos sintéticos, dado que son menos elásticos. No vale la pena escatimar en esto.



Como imaginas, durante el embarazo tampoco es buena idea usar tacones altos. Lo mismo sucede con las botas altas por la rodilla o por las pantorrillas, porque al ser ceñidas puede hacer que te salga edema más fácilmente e ir más incómoda.



Pero ojo, porque tampoco es buena idea llevar calcado extremadamente plano; ya sabes, ese tipo de zapatos que parece que vas rozando los pies contra todo lo que hay en el suelo. Como tampoco se aconsejan las sandalias casi sin tiras de sujección o zapatos abiertos, porque puede hacer te caigas.

¿Qué zapatos usar estando embarazada?

Aunque pueda parecer que hay muchas restricciones, piensa que es por tu seguridad. Al final, lo que se trata es de buscar un calzado que resulte cómodo, que no apriete ni te cause hinchazón y que no haga que puedas tropezar fácilmente.



Puedes elegir un calzado de medio tacón, con una altura normal (ni plano ni alto). Por ejemplo, de 3-5 cm puede estar muy bien, dentro de ese rango. Las botas de medio tacón y holgadas van muy bien para la temporada otoño-invierno.

Las sandalias son estupendas para las embarazadas en verano, siempre y cuando no sean planas del todo. También es importante que sujeten bien el pie pero sin que aprieten demasiado.



En general, las zapatillas son el mejor calzado para embarazadas. En algunos casos te puee hacer falta medio número más o incluso una talla completo, para que no te apriete ni te hinche el pie.

¿Te ha quedado alguna duda? ¿Cuáles son los zapatos que mejor te van? Yo sin duda me quedo con las deportivas para el diario y los zapatos de 3 cm para días de ir más elegante.