¿Pintarse las uñas embarazada? ¡Sí, pero con estos consejos!

Esta interrogante es común entre muchas mujeres, ya que existen opiniones divergentes al respecto. En este análisis, examinamos la situación y hacemos recomendaciones para evitar posibles riesgos al esmaltar las uñas durante el embarazo.

Una mujer experimentará una serie de transformaciones en su cuerpo, impulsadas por la influencia de diversas hormonas presentes durante la gestación. Así como sucede con el cabello, las uñas también pueden ser afectadas por esta revolución hormonal.



En esta etapa, dos situaciones pueden surgir: las uñas podrían fortalecerse y crecer más rápidamente, o por el contrario, debilitarse, descamarse o incluso romperse fácilmente, a pesar de haber estado siempre en buen estado. En ambos escenarios, es probable que la mujer embarazada desee cuidar de sus uñas y darles un toque de color. Sin embargo, ¿es aconsejable durante el embarazo hacerlo?

Las uñas de las embarazadas

Las uñas experimentan mejoras en la mayoría de las mujeres, es incluso probable que se fortalezcan y se vuelvan más saludables durante el embarazo. No obstante, también es posible que ocurra lo contrario y que se debiliten significativamente. Sea cual sea el caso, después del nacimiento del bebé y la recuperación de los niveles hormonales de la mujer, las uñas tienden a regresar a la normalidad.



Aquellas afortunadas de experimentar la mejor fase de sus uñas pueden haber considerado la idea de esmaltarlas. En cambio, aquellas con uñas quebradizas probablemente deseen mejorar su aspecto. En este contexto, una sugerencia valiosa sería recortarlas, proporcionarles hidratación y evitar el uso de productos químicos.



Aunque existen contradictorios estudios en torno al tema, numerosos expertos afirman que no hay riesgos al esmaltar las uñas durante el embarazo. Sin embargo, es crucial seguir ciertas recomendaciones para garantizar que esta práctica no represente un peligro para la salud.

Recomendaciones para mantener el bienestar de las uñas durante el embarazo



Optar por esmaltes que carezcan de sustancias potencialmente perjudiciales, como el tolueno, el ftalato de dibutilo y el formaldehído, resulta la elección más apropiada. Aunque en la actualidad la mayoría de los esmaltes de uñas ya no contienen estos componentes, es recomendable verificarlo. En diversos casos se señala que estas sustancias podrían ser absorbidas a través de las células de la piel, pudiendo afectar al feto y ocasionar trastornos en el futuro.

Es aconsejable utilizar el esmalte en espacios bien ventilados. Existe la preocupación de posibles riesgos al inhalar estos productos durante la aplicación, aunque, al mismo tiempo, se sostiene que no representa una amenaza real, dado que la cantidad que podría atravesar la placenta no se considera riesgoso.

Seleccionar fórmulas hipoalergénicas para prevenir posibles reacciones alérgicas.

Es mejor emplear quitaesmaltes sin acetona al remover el esmalte de uñas.

Para prevenir el debilitamiento de las uñas, mantenerlas bien hidratadas mediante el uso de cremas nutritivas. Además, seguir una dieta saludable y equilibrada, rica en nutrientes y vitamina A, no solo beneficiará a las uñas, sino también a la piel y al cabello.

Incrementar las precauciones higiénicas. En caso de optar por un salón de belleza para realizar una manicura, es crucial verificar que los instrumentos utilizados estén en óptimas condiciones para prevenir posibles infecciones.