Puede que todavía haya algunas calabazas en las puertas de las casas, pero en el mundo del arte de las uñas, Halloween es una noticia vieja y le da lugar a la siguiente festividad.

La navidad ha llegado temprano. Demostrando que somos realmente proactivas cuando se trata de planificar nuestras manicuras de temporada festiva, Google informó la semana pasada un aumento del 250 por ciento en las búsquedas de "diseños de arte de uñas navideños" en un solo día. Una forma sencilla de entrar en esta modalidad es el empezar a pensar en las innumerables opciones disponibles de diseños.



Para ir a por todas y disfrutar del espíritu de la temporada, adorna tus uñas con pequeños rastros de oropel o delicados copos de nieve. Para un tono base, nos gustan los tonos cálidos, como el pan de jengibre y las especias. Si no estás segura de querer comprometerte con el kitsch completo, limitar el diseño a una uña o solo a las puntas es una buena manera de incorporar un poco de alegría festiva. Los bastones de caramelo, los gorros de Papá Noel y las guirnaldas de muérdago son buenas opciones para comenzar.



Si te apetece algo un poco menos festivo, el cromo es tu mejor elección. Para mezclarlo un poco, olvídate de optar por un glaseado completo y, en su lugar, úsalo como acento, ya sea en las puntas, en las medias lunas o como un rocío de estrellas parpadeantes. Juega con toques de purpurina o con la bonita colocación de piedras preciosas para obtener una versión más moderna y texturizada de algo tradicional. "Me encanta hacer puntas francesas con purpurina mientras duran todo el período de vacaciones, sin parecer demasiado 'festiva' cuando llega el Año Nuevo", dice la manicurista de The Gel Bottle, Becky Wood, "A medida que la uña crece, no se nota tanto, por lo que aprovechas al máximo tu set", agrega.

© @naileditbeauty Christmas nails design See album

Los fanáticos de colores sólidos no pueden equivocarse con un rojo festivo clásico. El Bloodgood de Gel Bottle es un tono clarete profundo que se ve elegante y apropiado para la temporada, mientras que el esmalte Gel Couture Polish in Lady in Red de Essie es un rojo brillante y audaz que se adaptará a todos los tonos de piel. Los fanáticos de una manicura francesa no deberían sentirse excluidos en el frío este diciembre: echa un vistazo al nuevo Snow Angel de The Gel Bottle, un blanco esmerilado con brillo que sirve como una actualización navideña de las puntas blancas tradicionales.

Para mantener tus uñas intactas durante la temporada festiva, sin importar cuántas fiestas haya en la agenda, asegúrate de usar aceite para cutículas o un fortalecedor de uñas. "Siempre sugiero incorporarlo a tu rutina de cuidado de la piel para que no se te olvide", agrega Wood. Un último consejo, especialmente si estás de servicio como anfitrión esta Navidad: "Si estás limpiando la casa antes de que lleguen todos, usa siempre guantes, y no uses tus uñas para abrir cosas como latas o cajas, ya que siempre es un desastre", concluye la experta.