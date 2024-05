Vapear durante el embarazo: ¿es peligroso?

Durante el embarazo es normal tener muchas dudas e incluso miedos. Por ejemplo, fumar está mal, pero, ¿se puede vapear? ¡Sal ahora de dudas!

Es posible que hayas oído hablar en numerosas ocasiones que fumar es malo para el feto y que no debes fumar estando embarazada, debido a que los riesgos de hacerlo son numerosos.



Sin embargo, con la alternativa de los vapeadores, son algunas las mujeres que se preguntan si se puede vapear durante el embarazo o si es igual de malo que fumar cigarrillos.



No sigas con la duda, ¡esto te interesa!

¿Vapear hace daño al bebé estando embarazada?

Sí. Vapear durante el embarazo no es seguro para el feto.



No es seguro debido a que la mayoría de los vapers contienen nicotina, que puede dañar el cerebro y los órganos del bebé que aún están en desarrollo.



Además, los líquidos de los cigarrillos electrónicos también contienen químicos, saborizantes y aditivos que pueden no ser seguros para el feto. ¡Y no vale la pena arriesgarse!

¿Vapear es menos malo que fumar un cigarrillo?

El problema está en que hay mujeres embarazadas que sustituyen el cigarrillo por el vaper para dejar de fumar, fumar menos o para proteger al bebé. En muchos casos, porque no saben que los cigarrillos electrónicos también tienen nicotina, por eso es importante saber este dato y andarse con ojo.



Porque aunque al vapear el bebé se expone a menos toxinas que con los cigarrillos convencionales, lo ideal es evitar cualquier exposición a la nicotina, porque causa daño al feto.

¿Y si vapeo sin nicotina?

Los cigarrillos electrónicos que se publicitan como libres de nicotina, según la CDC igualmente pueden contenerla. Piensa que cuaquier concentración por pequeña que sea es mala para el bebé, además de todo lo que contiene el vaper.

¿Se puede vapear durante la lactancia?

Ojo, tampoco es buena idea. Lo ideal es evitar el uso del vaper también durante la lactancia, porque la nicotina pasa a la leche materna.



Es más, hay estudios aseguran que los bebés que mostraron cambios en la presión arterial y la frecuencia cardíaca estaban relacionados con el aumento de concentración de nicotina en la leche. Como ves, es un tema delicado y hay que tener mucho cuidado para no poner en riesgo al bebé.



Si le das biberón, sí podrías vapear. Pero jamás debes vapear delante del bebé y, siempre que puedas, trata de dejar atrás la adicción a este tipo de sustancias. No son buenas para nada.

Si vapeo y quiero quedarme embarazada, ¿cuándo debería dejarlo?

Aunque existe un tiempo límite para abandonar el tabaco que es la semana 15 de gestación, lo ideal es dejar de fumar o de vapear a la hora de plantearse un embarazo. Ten en cuenta que incluso aumenta la probabilidad de aborto y solo pone en riesgo al bebé. Evita siempre el contacto de la nicotina con tu bebé.

¿Te ha quedado alguna duda? ¿Te ha pillado por sorpresa o ya te lo esperabas? Lo ideal es que trates de dejarlo antes de quedarte embarazada, por la seguridad de tu futuro hijo.