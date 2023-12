Billie Eilish sorprende con nuevo álbum: ¿cuándo sale?

La celebridad de Estados Unidos ha compartido información adicional durante su conversación con Jimmy Fallon.

Aunque no haya lanzado un álbum en 2023, Billie Eilish puede destacar por tener una de las canciones más escuchadas del año. La famosa estadounidense ha lanzado una de las baladas más hermosas del 2023 con What Was I Made For?, de la película Barbie, la cual ha sido ampliamente reconocida y elogiada tanto por el público como por la crítica. De hecho, la canción está compitiendo como una de las mejores en los Globos de Oro.



Sin embargo, los seguidores ansían más contenido y parece que sus deseos serán cumplidos. Después de presentar Happier Than Ever en 2021, Billie Eilish casi ha completado su próximo álbum. Esta información fue confirmada durante una entrevista con Jimmy Fallon, donde la cantante reveló detalles emocionantes sobre el próximo lanzamiento durante su participación en The Tonight Show, sorprendiendo a la audiencia con sus declaraciones sobre el nuevo disco.

Al cuestionarle sobre sus planes para 2024 y la posibilidad de lanzar un nuevo álbum, Billie respondió sin reservas al presentador del programa: "Ya casi tenemos terminado este nuevo disco en el que estamos trabajando. Ya sabrán más cosas, pero de momento no voy a decir más"



Ante estas afirmaciones, la audiencia de The Tonight Show reaccionó con entusiasmo, recibiendo las declaraciones de Billie con grandes muestras de aprobación, incluyendo aplausos y gritos. Esto se debe a que ella es una de las artistas estadounidenses más influyentes, movilizando a multitudes desde el lanzamiento de su primer álbum, When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, cuando tenía solo 17 años. La cantante ha sido constantemente el centro de atención en la industria musical desde entonces.



Billie, en colaboración cercana con su hermano Finneas, está disfrutando de la celebración por las seis nominaciones al Grammy por la canción What Was I Made For?, la cual destaca como una de las favoritas al participar en categorías principales, como Mejor Grabación del Año y Mejor Canción. Habrá que esperar para descubrir si la celebridad se lleva a casa alguna de las codiciadas estatuillas.