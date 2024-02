Billie Eilish conquista los Grammy y rinde homenaje a la Barbie adiestradora canina de los años 60

La cantante ha participado en la banda sonora de la película con su canción 'What Was I Made For?'

La 66 edición de los Premios Grammy ha reunido en Los Ángeles a todos los rostros conocidos de la música internacional. Las grandes ganadoras de la noche fueron Taylor Swift y Miley Cyrus en una gala con dominio de las mujeres, pero quedó espacio para otras protagonistas como Billie Eilish que ganó en la categoría Canción del año por su tema “What Was I Made For?” que pertenece a la banda sonora de la película del año “Barbie”. La artista de 22 años se alzó con el premio frente a otros artistas como Olivia Rodrigo o Dua Lipa que competían en la misma categoría.

Los Grammy 2024 y su importancia para Eilish

Eilish lució en la alfombra roja un estilismo oversized compuesto de camisa con corbata y pantalón acompañados de chaqueta en mangas color rosa que mostraban el logo de Barbie en la parte izquierda. Con este look subió al escenario del crypto.com Arena acompañada de su hermano, Finneas O´Connell, que es productor de la canción. Tras su victoria Eilish afirmó que antes de escribir la canción estaba en un mal momento y tenía muchas inseguridades sobre su creatividad. Comentó a los reporteros que antes de ser fichada por Greta Gerwig ella y su hermano estaban preocupados por el futuro de su música, ya que no conseguían crear algo exitoso: “No habíamos escrito absolutamente nada antes de que se nos presentara la oportunidad de escribir para Barbie. Trabajábamos tres días a la semana y no se nos ocurrían cosas. E incluso si se nos ocurrían cosas, no parecían correctas, no parecían buenas, no parecían reales. Y me preocupé mucho. Me puse nerviosa. Sentí que se iba a acabar un poco. Estaba en un lugar muy oscuro, muy, muy oscuro, y es difícil recordarlo”.

Durante la gala de los Grammy Billie interpretó la balada por la que se había llevado el premio, y para ello eligió un estilismo vestida de la muñeca Barbie. En particular, eligió el modelo Barbie Poodle Parade de 1965, que destaca por su elegante estilo vintage: pañuelo rosa en la cabeza, vestido cóctel en color verde oliva, zapatos clásicos a juego y un abrigo de 'tweed' a cuadros. La propia Billie se encargó de mostrar la muñeca en su instagram

Una canción compuesta en dos horas

Esta canción le está dando muchas alegrías, ya que, además de ganar el Grammy, hace unas semanas también ganó el Globo de Oro en la categoría de Mejor Canción Original, y otros premios como el Hollywood Music in Media Awards, Variety’s Hitmakers, Denver Film Critics Society, Georgia Film Critics Association o el del Santa Barbara International Film Festival. El próximo 10 de marzo volverá a competir por otro premio en los Oscar 2024, donde es la favorita para ganar el premio a Mejor canción original. Si ganase, sería el segundo Oscar para Eilish, quien previamente se llevó el premio por No Time to Die, tema de la película de James Bond del mismo nombre, en 2022.

can we talk about Billie Eilish's vocals in this performance? i love it sm pic.twitter.com/CwrQhTgVUx — sanns💋 (@sannspov) February 5, 2024

La exitosa canción es una balada de piano que habla sobre la incertidumbre y la búsqueda de sentido en la que se encuentra la protagonista de la cinta de Mattel. La atmósfera oscura y triste que crea contrarresta con las demás canciones alegres que escuchamos durante la película