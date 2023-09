La película sobre el empoderamiento femenino en la era victoriana ha conseguido el León de Oro este sábado 9 de septiembre.

Se acaba de celebrar la 80 edición del festival de Venecia. Este evento nos da normalmente una idea de cómo se desarrollarán los Oscar. En esta ocasión, la película 'Pobres Criaturas' ha tenido un buen comienzo y el director griego Yorgos Lanthimos se ha llevado el León de Oro este sábado para su film. La historia está basada en la novela de Alasdair Gray de 1992.



En ella se cuenta la historia de Bella Baxter, una mujer sedienta de placer y conocimiento. "Muy contento. Es fantástico ganar este premio con esta película porque llevaba mucho tiempo intentando hacerla. Y es el mejor resultado que podíamos esperar", declaró el director.

Lanthimos ganó el mayor premio de la Mostra

El director recalcaba la actuación de Emma Stone en la representación del personaje y destacaba que podría ser su mejor interpretación. Por desgracia no obtuvo premio, ya que según la tradición de la Mostra no se entrega dos premios a la misma obra. Sin embargo, reconoció el maravilloso trabajo de Emma y le dedicó el galardón “Sin ella, esta película no existiría”.

El film cuenta con la actuación protagónica y producción de la actriz Emma Stone. La trama gira en torno a una mujer que se somete al inusual trasplante de cerebro de un bebé. La película abre con un plano de Emma Stone de espaldas en un brillante vestido azul al borde del suicidio. Al volver de la muerte con la ayuda de el científico estrafalario Dr. Godwin Baxter (Willem Dafoe) tiene el anhelo de explorar su sexualidad con libertad, como nunca antes.

¿Por qué 'Pobres Criaturas' es una película femenista?

"Poor Things" se considera feminista debido a su narrativa centrada en Bella Baxter, un personaje que evoluciona desde una mujer sometida por las restricciones de la sociedad victoriana hasta convertirse en una mujer independiente y decidida. Bella desafía las normas de género al tomar el control de sus deseos y su identidad, rechazando ser dominada por los hombres. Además, la película abraza la sexualidad de manera positiva y sin tabúes, promoviendo la autonomía sexual de las mujeres y su derecho a explorar y disfrutar de sus deseos sin juicios. La amistad y solidaridad entre mujeres también se destacan en la trama, enfatizando la importancia del apoyo mutuo entre mujeres.

Una película llena de magia

Yorgos es conocido por hacer películas únicas y extravagantes. Un mundo entre fantasía y ciencia ficción en el que se plantea inquietantes cuestiones sobre la ciencia y el ser humano. Stone aparece en cada fotograma y, a menudo, desnuda.

Otro punto fuerte del film es el vestuario ideado por Holly Waddington. Vestidos de mangas esculturales y faldas geométricas o florales. El músico inglés Jerskin Fendrix presenta además una banda sonora clásica-punk para crear un ambiente con notas discordantes, agitadas o lúgubres. Nada en el film es ordinario.



También dará que hablar los animales híbridos creados por Godwin que aparecen en el mundo imaginario de Lanthimos. A destacar el animal mitad gallina, mitad bulldog o el que es un híbrido de pato y cabra. La comedia dramática, que recuerda a un Frankenstein feminista, se estrenará el 8 de diciembre en Estados Unidos y en España el estreno se espera para enero del 2024.