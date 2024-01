Taylor Swift y Jennifer Lawrence celebran con euforia la victoria de Emma Stone en los Globos de Oro

Los Globos de Oro son conocidos, sobre todo, por ser una antesala de los Oscars. Y esta noche, entre las ganadoras de este prestigioso premio, una película destaca por encima de las demás. Se trata de Oppenheimer, que ha acaparado el mayor número de premios. Pero la verdadera sorpresa ha llegado en la categoría de Mejor comedia, donde Poor Things ha derrotado a la gran favorita, Barbie, y su protagonista, Emma Stone, ha logrado también el premio a la mejor interpretación.



Sin embargo, un hecho que ha llamado la atención al margen de los premios ha sido la reacción de Taylor Swift y Jennifer Lawrence al premio de Emma Stone. El hecho de que ambas demostraran su alegría con inusitado con entusiasmo a dicho premio es más significativo aún si tenemos en cuenta que la propia Jennifer Lawrence rivalizaba por dicho premio con la que fue finalmente ganadora.

La amistad entre las tres no es un hecho desconocido, de ahí que las cámaras estuvieran muy atentas a lo que sucedía en la entrega del premio a mejor actriz de comedia. Emma Stone estaba nominada por Poor Things mientras que Jennifer Lawrence competía con ella por su interpretación en No hard feelings. Así que era interesante comprobar cual sería la reación de cada una de ellas, tanto si una u otra resultaban ganadoras – como así fue – o si ambas eran derrotadas por alguna de las demás candidatas.



Cuando Lawrence oyó su nombre entre las candidatas, instantes antes de la entrega del premio, bromeó diciendo: "Si no gano, me voy". Sin embargo, no fue así, y cuando finalmente fue proclamada Emma Stone como triunfadora, Lawrence reaccionó con entusiasmo, una actitud que fue también compartida por Taylor Swift.

Taylor Swift y Emma Stone se conocen y son amigas desde la adolescencia. Por otro lado, y al hilo de los comentarios sobre la amistad que comparten, se da la circunstancia de que Jennifer Lawrence entrevistó hace unos años a Emma Stone para la revista Elle, y en dicha entrevista también se tocó este tema.



Cuando Lawrence preguntó a Stone sobre lo que suponía para ella la amistad, las palabras de ésta fueron "Creo que la amistad lo es casi todo[...]Me he dado cuenta de otra cosa al cumplir 30 años: Eliges a tu familia. Te das cuenta de que tus amistades, la gente que te acompaña en las siguientes fases de tu vida... es la familia que eliges"



Taylor Swift supports her BFF Emma Stone for her 2024 #GoldenGlobes win for her role in #PoorThings pic.twitter.com/4u1I782HPr — The Hollywood Reporter (@THR) January 8, 2024

