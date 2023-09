Priscilla Presley, la legendaria ex esposa del Rey del Rock 'n' Roll, Elvis Presley, dejó una impresión duradera al presentar la película "Priscilla", dirigida por la talentosa Sofia Coppola. El evento no solo atrajo a entusiastas del cine, sino que también desveló detalles íntimos y emotivos sobre la vida de Priscilla junto a Elvis.

Priscilla, quien se hizo famosa por su relación con Elvis, no solo asistió a la premiere de la película, sino que también se presentó en la rueda de prensa matutina. Entre el público, compartió su historia de amor con el Rey del Rock, retrocediendo en el tiempo hasta 1972, cuando tomaron la difícil decisión de separarse.



La audiencia presente en el festival pudo sentir la sinceridad y la emoción en las palabras de Priscilla mientras compartía sus sentimientos. "Me fui, no porque no lo quisiera, él era el amor de mi vida. Era su estilo de vida lo que me resultaba tan difícil. Y creo que cualquier mujer puede identificarse con eso", confesó emocionada durante su intervención.



Hoy se ha presentado #Priscilla de Sofía Coppola en #Venezia80. La propia @Cilla_Presley ha explicado en la rueda de prensa su relación con Elvis, que no acabó porque se acabara el amor... pic.twitter.com/WbXWdlJ4DH — Kinótico (@kinotico) September 4, 2023

Priscilla Presley acalara la polémica sobre la diferencia de edad con Elvis

Uno de los momentos más impactantes de su aparición fue cuando abordó las controvertidas acusaciones de que habrían tenido relaciones sexuales cuando ella era una adolescente de 14 años. Priscilla Presley despejó cualquier confusión al declarar: "Nunca tuve sexo con él". Con claridad, afirmó que, aunque tenía solo 14 años en ese momento, Elvis era respetuoso y comprensivo con su edad.



La madre de Lisa Marie Presley, la única hija del icónico cantante, también compartió sus sentimientos al ver la película basada en su libro "Elvis and Me - La verdadera historia del amor entre Priscilla Presley y el Rey del Rock 'n' Roll" por primera vez. Fue un momento emocional para Priscilla, quien confesó: "Es muy difícil ver una película sobre tu vida. Creo que Sofía ha hecho un trabajo increíble". La ovación de siete minutos que recibió de la audiencia en la sala de cine fue un testimonio del profundo impacto que tuvo en todos los presentes.

PRISCILLA fue la cinta más importante de hoy en Venecia y la mismísima Priscilla Presley se emocionó hasta las lágrimas por el proyecto."Es muy difícil ver una película sobre tu vida. Creo que Sofia (Coppola) hizo un trabajo increíble" 💖 #Venezia80pic.twitter.com/JvnBz8X1f8 — Carla ❁ (@shannonlada) September 5, 2023

El estreno de "Priscilla" con Jacob Elordi y Cailee Spaeny como protagonistas está programado para el 27 de octubre de 2023 en Estados Unidos, y aunque todavía no se ha anunciado la fecha de estreno en España, las expectativas están en su punto máximo.