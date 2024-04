Lady Gaga se une al Joker en el primer póster de la esperada secuela

Si Joker fue un éxito de taquilla, de su secuela no se espera menos, teniendo en cuenta que Lady Gaga se incorpora al reparto. Te ponemos al día de las novedades.

La secuela de Joker ya se está cocinando, y lógicamente, con las primeras noticias, la expectación va en aumento. No obstante, la mejor maniobra de marketing es siempre mantener esa expectación alta, y eso implica no revelar demasiado e ir facilitando la información con cuentagotas para que nos vayamos montando nuestra propia película.



Más o menos esto es lo que ha sucedido. Joker: Folie à Deux es el título de esta secuela , de la que hasta ahora conocemos el poster oficial pero no mucho más. Y en él se puede comprobar como en esta secuela aparece Lady Gaga, que interpretará el personaje de Harley Quinn. Y aunque no sabemos exactamente qué hechos de la historia tendrán lugar en esta segunda entrega, te contamos lo que hasta ahora ha trascendido.

El personaje de Lady Gaga

Un villano como Joker solo puede tener como pareja a alguien tan malvado como él. Y aunque los orígenes de Harley Quinn son de lo más inocente, se trata de un personaje que tiene mucha miga. En la historia original Harley y Joker se conocen en el Arkham Asylum, donde ella trabaja como psiquiatra. Con el trato surge la relación y poco a poco Joker toma el control, manipulando su mente y convirtiendola en cómplice de sus actividades criminales.



Folie à Deux es como se conoce a un trastorno delirante compartido, de ahí que basándonos en el título, podemos suponer que esta película se centrará en ese proceso en el que Harley Quinn evoluciona de ser una persona normal a una malvada demente. No obstante lo que hace tan especial el personaje que interpretará Lady Gaga es que su maldad no es innata, por lo que tiene momentos de vulnerabilidad en los que parece querer redimirse de sus acciones.

Lo que se sabe hasta ahora

Pero quizás uno de los aspectos más destacados de este título es que se trata de un musical, razón por la que esta vez el personaje de Harley Quinn no está interpretado por Margot Robbie sino por Lady Gaga. Tras el estreno de Joker, pocos podían imaginar que su secuela derivaría hacia este género, pero así es.



Con Joachim Phoenix y Lady Gaga como protagonistas absolutos y un reparto en el que también estarán Zazie Beetz, Caterine Keener, Brendan Gleeson, Ken Leung, Steve Coogan, Jacob Lofland , la película estará dirigida una vez más por Todd Phillips, quien contará con un presupuesto mucho más generoso que en Joker.



El estreno está previsto para el próximo 4 de octubre, aunque afortunadamente no tendremos que esperar tanto para ver las primeras imágenes, ya que la semana próxima, concretamente el 9 de Abril, se ha anunciado un primer trailer. Veremos que sorpresas nos depara este inusual dúo.