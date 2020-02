Las mejores y más tiernas fotos de animales con sus mamás

¿Hay algo más tierno que un bebé elefante o un bebé oso? ¿Y un cachorrito de perro o de gato? Sabemos que el instinto maternal no tiene fronteras y hemos de reconocer que los animales bebé nos tienen robado el corazón. Prepárate para ver la selección que hemos preparado de imágenes de madres de animales con sus pequeños: te van a alegrar el día.

Millones de años atrás, un conjunto de organismos unicelulares se unieron para formar el metazoo, el germen a partir del cual nacerían los dinosaurios y otras especies ya extintas, y después de años y años de evolución, nacieron los animales que conforman la fauna de hoy, desde los insectos más pequeños hasta las aves. El resultado es una naturaleza salvaje amplia y variopinta que en ocasiones podemos conocer solo a través de la fotografía, capaz de trasladarnos a algunos de los momentos más impactantes de la vida de estos animales.

El amor de una madre por sus pequeños no entiende de fronteras y tampoco de especies. Y es que los animales, igual que los humanos, desarrollan un fuerte instinto maternal hacia sus crías. Este instinto, gracias también al trabajo de los fotógrafos, nos brinda impactantes y tiernos momentos entre las mamás y sus crías. Imágenes donde podemos ver cómo los animales cuidan de sus pequeños y les enseñan a sobrevivir pero en las que, además, podemos apreciar el profundo amor que hay entre ellos. La selección de imágenes que te traemos en este artículo son muestra de ello. Leonas, elefantes, osas, avestruces, perritas, cebras, jirafas y muchas más. Alégrate el día con estas fotografías.

El instinto maternal en el reino animal

El instinto protector de los animales hacia sus crías les hace enfrentarse a depredadores o a condiciones climáticas adversas, llegando incluso a poner en riesgo su vida para cuidar de sus pequeños. Ejemplo de ello son las ballenas grises, que recorren miles y miles de kilómetros en busca del mejor lugar donde dar a luz, de manera que sus crías nazcan en las mejores condiciones posibles. O los gorilas, muy similares a los humanos en sus comportamientos, que en caso de que el alimento escasee, ceden la comida a sus crías. Por otro lado, las orangutanas no se desprenden de sus bebés hasta que estos cumplen seis años, un periodo que se considera muy largo en comparación con otras especies de la fauna salvaje.



Y es que animales y humanos no somos tan distintos en lo que tiene que ver con el cuidado de la prole. Los perros, por ejemplo, sustituyen a madres que fallecieron y asumen el cuidado de sus cachorros con tal de que no queden desamparados.



Otro de los animales que destaca por tener un comportamiento casi humano con sus crías son los elefantes. Esta especie lleva en sus genes la protección de los más pequeños y por ello, las madres caminan en manada formando un círculo con sus crías dentro del mismo, para evitar que sufran el ataque de depredadores.

En definitiva, el instinto maternal está grabado en nuestros genes, y no solo en los humanos, también en el resto de las especies. Y prueba de ellos son los numerosos casos en que se producen adopciones entre especies. ¿Conoces la historia de algún perro que haya adoptado un cachorro de gato y viceversa? El biólogo Jenny Holland, que ha investigado en instinto animal en el mundo salvaje, cree que la razón se encuentra en la forma en que los cerebros de los animales de distintas especies están programados para cuidar de los pequeños, todo ello con el objetivo de cuidar de las generaciones venideras.



Por eso, no debemos sorprendernos de que incluso nuestras mascotas traten de proteger a sus bebés de nosotros, pudiendo incluso llegar a atacarnos si piensan que sus pequeños pueden verse amenzadados. Y es que la naturaleza de sus genes les obliga a reaccionar de forma agresiva si piensas que sus crías pueden correr riesgo, incluso cuando se trata de la caricia de un bebé o un niño. Por eso, si una de tus mascotas tiene bebés, deberás saber que tendrás que ser muy respetuosa con su espacio durante varios días e incluso semanas.



Pero este instinto va aún más allá. También existen casos de bebés humanos que han sido criados por animales salvajes y, de hecho, hay muchas leyendas que cuentan historias similares. ¿Has escuchado alguna alguna de estas anécdotas? En 1725, por ejemplo, un campesino encontró en Hamelin, Alemania, un niño salvaje que salió del bosque. Se desplazaba a cuatro patas, se alimentaba a base de fruta y verduras y tenía alrededor de diez años. Fue llevado a una casa de corrección. Después, a Londres y hoy se le conoce como Peter, El niño salvaje.

Antes de marcharte, te animamos a que eches un vistazo al siguiente álbum: una selección de fotografías de mascotas y algún que otro animal salvaje con una bonita sonrisa. Perros, un pequeño león, un gorila, un quoka, un pez, un cerdito bebé, un elefante, un lagarto, ¡e incluso algunas aves como la lechuza! No te pierdas ninguna de estas fotografías, si eres de las que adora a sus mascotas y a los animales, estas imágenes te encantarán. Y recuerda: ¡compartir es vivir! Así que después de ver el álbum, si te gusta, te animamos a que compartas estas fotos, no hace falta ir al zoologico para disfrutar de los animales salvajes y la naturaleza silvestre.



Pero si todavía quieres más, te sugerimos que busques las fotografías ganadoras del concurso Wildlife Photography de National Geographic –puedes encontrarlas gratis en tu web. Se celebra cada año –el último ganador se anunció en octubre de 2019–, y abarca imágenes de paisajes salvajes, fauna de todas las especies y otras obras maestras de la naturaleza.

