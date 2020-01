Cómo saber si tengo pulgas en casa: trucos para detectarlas y eliminarlas

La presencia de pulgas en casa puede ser un problema serio para todos los habitantes del hogar, tanto para las personas como para las mascotas. Son responsables de diferentes enfermedades y problemas, por lo que, si las hay, es fundamental eliminarlas cuanto antes. A continuación te ayudamos a detectar si tienes pulgas en casa.

Si tienes mascotas, las probabilidades de que haya pulgas en tu hogar aumentan de forma considerable. Tanto perros como gatos se convierten en las víctimas favoritas de estos parásitos cuando estos salen a la calle o están en contacto con otros animales. Si esto ocurre, las pulgas vuelven con ellos a casa y se pueden diseminar por todo tu hogar fácilmente, ya que sus larvas son prácticamente imperceptibles. No obstante, debes saber que, aunque hay menos posibilidades, también puedes sufrir una plaga de pulgas en casa aunque no tengas mascotas.



Sea cual sea tu caso, para hacer frente a este problema, el primer paso es detectarlas. Te contamos cómo saber si tienes pulgas en casa y, en caso de confirmar que existen, cómo eliminarlas definitivamente.

¿Cómo saber si tengo pulgas en casa? Señales a las que debes prestar atención

Si tienes la mosca detrás de la oreja porque crees que tienes un problema de pulgas, existen dos pistas clave a las que debes prestar atención. Las exponemos a continuación:

Tu mascota no para de rascarse y además lo hace con fuerza. Su piel se enrojece y puede que, incluso, se le caiga el pelo. En el caso de los perros, las pulgas suelen alojarse en los cuartos traseros y en los gatos en la zona de la cabeza y el cuello.

y además lo hace con fuerza. Su piel se enrojece y puede que, incluso, se le caiga el pelo. En el caso de los perros, las pulgas suelen alojarse en los cuartos traseros y en los gatos en la zona de la cabeza y el cuello. Tú o tus familiares tenéis picaduras: para diferenciarlas de las picaduras de mosquitos, debes fijarte en si estas son varias y aparecen de forma muy cercana unas de otras, en grupos de tres o cuatro. Son puntos rojos y suelen picar bastante. Suelen aparecer en los tobillos o las piernas.

¿Te suenan estas señales? Entonces, ha llegado el momento de que observes para intentar establecer la identificación visual que te permitirá confirmar que tienes pulgas en casa. No siempre es fácil porque las pulgas son parásitos muy pequeños, de apenas un milímetro y se mueven rápido (pueden dar grandes saltos), pero hay otras pistas que pueden ayudarte. Fíjate en el pelo de tu mascota, si encuentras acumulaciones de partículas blancas y marrones, lo más probable es que las tengas: las blancas son los huevos de las pulgas y las oscuras sus excrementos.



Trucos para eliminar las pulgas definitivamente

Confirmado, hay pulgas en casa. ¿Y ahora qué hago? ¿Llamo a una empresa que las extermine? Sin duda, esa es una opción, pero si no puedes esperar o no tienes medios suficientes para ello, también hay remedios caseros para acabar con el problema tú misma. Eso sí, recuerda que los huevos y las larvas pueden estar esparcidos por diferentes zonas de tu hogar, no solo en tu mascota o en el lugar en el que pasa más tiempo, así que prepárate para limpieza a conciencia.



1. Elimina las pulgas de tu mascota: para ello tendrás que comprar un champú y tratamiento específico para la eliminación de estos parásitos. El primer paso será peinarlo, luego lavarlo con el champú y, finalmente, aplicar el tratamiento antipulgas.



2. Compra un producto químico específico para eliminar pulgas, como la permetrina y aplícalo en las zonas en las que la plaga sea mayor. Para ello es importante que sigas siempre las indicaciones de uso del producto y que ni vosotros ni tus mascotas entréis en contacto con la zona hasta que se haya secado completamente.



3. Aspira toda la casa: esto te ayudará a eliminar las pulgas, larvas o huevos que pueda haber por la casa. Para ello es importante que seas minucioso y aspires muy bien cualquier rincón o hueco en el que se puedan encontrar estos parásitos.



4. Lava la ropa de cama, las fundas de los cojines, las cortinas... Hazlo con un programa de agua caliente para asegurarte de que acabas con las pulgas.



5. ¿Tu mascota tiene una camita? Tienes dos opciones: si tienes un limpiador de vapor, lávala a alta temperatura o bien tírala y compra una nueva. Esto es aplicable a su mantita, ropa o peluches.



6. Si tienes jardín o patio, es importante que lo cuides adecuadamente para evitar plagas. Cortar el césped, podar y eliminar las hojas secas es fundamental para prevenir cualquier tipo de infestación.

¿Has tomado nota? No esperes más y acaba con el problema cuanto antes para evitar cualquier riesgo asociado a estos parásitos.

