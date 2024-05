Mamífera: ¿Madre o no madre? La película que te hará reflexionar

Esta nueva producción catalana está dedicada a las mujeres que deciden no tener hijos, con el objetivo de borrar estigmas en torno a ellas.

En los últimos días, la industria del cine ha estado activa con varios estrenos en España. Films como Rivales, El Especialista y The Palace ya se pueden disfrutar en las mejores salas, y para complementar con un relato innovador, la productora Liliana Torres nos ofrece Mamífera, estrenada el pasado 26 de abril, donde nos invita a hacer una reflexión acerca de aquellas que optan por no ser madres, abordando en el guion lo que conlleva dicha decisión en el ámbito social, familiar e individual.



El rodaje de la película tuvo lugar en varias partes de Barcelona durante el año pasado, y fue desde entonces cuando se empezó a pensar en la sinopsis, que concluyó en lo siguiente: "Lola disfruta de una vida feliz con su pareja, Bruno, hasta que un embarazo inesperado revoluciona todos sus planes. Aunque Lola siempre ha tenido claro que lo de ser madre no va con ella, ahora se siente cuestionada por las expectativas sociales y se enfrenta a sus temores internos. Durante los tres días que tienen que esperar hasta que llegue su cita en la clínica, Lola se acerca a sus amigas y su familia con la intención de reafirmar su decisión. Bruno tampoco se había imaginado nunca como padre. Hasta ahora"





Torres, para el rodaje, ha recolectado relatos de varias mujeres y profesionales de la salud, de acuerdo a lo indicado por la Academia de Cine. Su reflexión sobre la decisión de no tener hijos se basa en esta recopilación. "Mi objetivo es desestigmatizar la no-maternidad al compartir algunos de los motivos que la impulsan desde una perspectiva interna", explica.



La cineasta además comparte que le gustaría que este proyecto sirviera como espejo para otras mujeres que caen en soledad y sienten una falta de afecto por haber decidido no tener hijos. "Mi deseo es que la película no se utilice para reivindicar una opción femenina sobre otra, sino para crear conexiones de comprensión entre todos los modelos disponibles", agrega.

María Rodríguez, reconocida por sus papeles en El ministerio del tiempo, Libertad, entre otras películas, le da vida a Lola, mientras que Enric Auquer, conocido por filmes como Me he hecho viral y Vida perfecta, encarna a Bruno, los personajes principales de Mamífera.



Liliana Torres incursionó en primera instancia con documentales después de su graduación de la Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña, y este su más reciente largometraje se convierte en el tercero de la directora en este género, siendo Family Tour del 2013 y ¿Qué hicimos mal? del 2021 sus primeras producciones en torno a la pareja y la familia.

Loading...

¿Cómo ha sido calificada la película?

Varios periódicos se han pronunciado muy positivamente acerca de Mamífera, con menciones como "Torres propone un universo creíble y verosímil, y hace una apuesta frontal por el realismo..." de El Periódico; "Un drama español atractivo y bien interpretado sobre un embarazo inesperado... La oportuna comedia dramática catalana de Liliana Torres es una exploración sensible e inclusiva de la elección de vivir sin hijos" de The Guardian; "Inteligente, sensual y sugestiva" de La Vanguardia; y "Su mayor baza es que Torres adopta un tono serio en lugar de convertir la historia en una dramedia más convencional con mayores risas, ofreciendo al espectador la oportunidad de considerar detenidamente la difícil situación de Lola" de Cineuropa.

Además, el filme ha recibido una crítica de admirarse en varias plataformas con altos puntajes, como FilmAffinity que la considera como segunda mejor producción del 2024 en curso, Rotten Tomatos con la calificación máxima, 100%, y un respetable 8 en IMDb.

NEWS

LETTER

email Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

¿Piensas ver la película próximamente? Encuentra dónde está disponible en tu ciudad con esta guía:



A Coruña - Cantones Cines

Alicante - ABC Elx, Cines aAna

Araba - Cines Gorbeia Zinemak

Asturias - Cines Embajadores Foncalada

Barcelona - Ocine Magic, Balmes, Gran Sarrià, Bosque, Mooby Cinemas Aribau, Kinépolis Mataró Parc, SOM Multiespai, Parc Vallès, FULL

Cáceres - Multicines Cáceres

Ciudad Real - Cines Las Vías

Gipuzkoa - Cines Príncipe

Guadalajara - Multicines Guadalajara

León - Cines Van Gogh

Madrid - Yelmo Cines Ideal, Tresaguas, Renoir Plaza de España, Cinesa Manoteras, Cinesa Las Rozas Heron City, Cines Embajadores

Murcia - Mandarache, Neocine Centrofama

Navarra - Golem Yamaguchi

Pontevedra - Multicines Norte, Cines Tamberlick

Salamanca - Cines Van Dyck & Van Dyck Joven

Sevilla - Cinesur Nervión Plaza, MK2

Tarragona - Ocine Vilaseca, Ocine Gavarres, Ocine El Vendrell, Axion Reus

Valladolid - Cines Broadway, Cines Casablanca

Zaragoza - Aragonia