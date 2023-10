La espera llega a su fin, y el próximo 11 de octubre los cines de España se llenarán de risas y reflexiones con el estreno de 'Me he hecho viral'. En esta comedia española altamente anticipada, Blanca Suárez y Enric Auquer toman el centro del escenario en una historia que promete sacar carcajadas y, al mismo tiempo, plantear preguntas intrigantes.

Una comedia inspirada en hechos reales

Lo que distingue a 'Me he hecho viral' es su base en la realidad. La guionista Araceli Gonda, conocida por su destacado trabajo en series como '¡Salta!', 'Cuñados' y 'Hierro', se inspiró en un incidente de la vida real para dar vida a esta historia. La película se nutre de un evento publicado en la prensa en el que una mujer, durante un vuelo, descubre la infidelidad de su esposo, desencadenando un aterrizaje de emergencia del avión.

Loading...

Jorge Coira, director de 'Me he hecho viral', toma las riendas de esta comedia. Con una carrera prolífica en la televisión y el cine, Coira aporta su toque único a la película. Su experiencia en series como 'Rapa', 'Hierro' y 'Sé quién eres' confirma su habilidad para tejer historias cautivadoras. Además, Coira cuenta con el prestigio de haber inaugurado el Festival de Málaga en 2022 con 'Código Emperador' y haber ganado el Goya al mejor montaje por 'El desconocido'.

La trama de 'Me he hecho viral'

En esta película, Blanca Suárez da vida a Mabel, una mujer cuya vida da un vuelco durante un vuelo hacia Polinesia, planeado como unas vacaciones de ensueño. Mabel, de manera inesperada, descubre la evidencia de la infidelidad de su esposo mientras revisa su teléfono móvil. En lugar de mantener la calma, desencadena el caos a bordo, lo que resulta en un aterrizaje de emergencia. Mabel se convierte en una sensación viral, y #lalocadelavion es el nuevo nombre con el que el mundo la identifica. Su vida cambia para siempre.

Redes sociales y el mundo de los artistas

La película también explora el impacto de las redes sociales en la vida de las celebridades. Durante la presentación de 'Me he hecho viral', Blanca Suárez y Enric Auquer compartieron sus perspectivas sobre las redes sociales. Mientras Enric reveló que él ha optado por no utilizarlas y que se siente más saludable así, Blanca Suárez, con casi 5 millones de seguidores en Instagram, destacó la importancia de establecer límites y mantener la privacidad en línea.

NEWS

LETTER

email Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

La privacidad en las relaciones de pareja

'¿Qué significa leer los mensajes del móvil de tu pareja?' es una pregunta que la película plantea de manera elocuente. Blanca Suárez sostiene firmemente que es una falta grave de respeto. Para ella, todos merecen un espacio íntimo y seguro en el que resguardar su privacidad. Invadir esa privacidad es un comportamiento que no debería tolerarse en una relación.



'Me he hecho viral' se perfila como una comedia que no solo hará reír, sino que también invitará a la audiencia a reflexionar sobre temas actuales, como el poder de las redes sociales y la importancia del respeto en las relaciones personales. El 11 de octubre, este esperado filme llegará a la pantalla grande, y con Blanca Suárez y Enric Auquer al frente, promete ser una experiencia cinematográfica que no querrás perderte.