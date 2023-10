Los devastadores efectos de la soledad: Rabia, resentimiento y vacíos en el alma

La soledad es un mal que afecta a más personas de lo que creemos. Y sus efectos pueden ser verdaderamente devastadores. Hoy te hablamos de ellos.

La soledad no es agradable de experimentar. Sin embargo la mayoría de veces la consideramos una circunstancia puntual que tarde o temprano pasará. En muchos casos así es, pero también hay personas que no viven la soledad de manera transitoria, sino que ésta es su compañera de forma permanente. Ya sea por su carácter introvertido, por generar rechazo en otros o por cualquier razón similar, estas personas viven aisladas sin sentir que importan a nadie.



Esto puede tener efectos devastadores a largo plazo. Debido a nuestra naturaleza social, sentimos la necesidad de relacionarnos con otros, y aquellos que no tienen la oportunidad de hacerlo, desarrollan toda una serie de sentimientos negativos que tienen un fuerte impacto en sus vidas.

El peligro de las fechas especiales

La sensación de soledad puede experimentarse en cualquier momento y lugar. Incluso estando rodeados de gente. Porque la soledad no es un estado físico, sino emocional. Sentir que nadie tiene interés por saber lo que te sucede o que piensa en ti es demoledor, y ese tipo de reflexión suele realizarse con más frecuencia en aquellas fechas especiales en las que se supone que tienes contacto más cercano con tus seres queridos.



En esas fechas como cumpleaños o navidades, no recibir ni una llamada o un mensaje que demuestre interés es la constatación de una realidad muy difícil de asumir. Es entonces cuando comienzan a resonar en la mente preguntas que pueden llegar a ser muy dolorosas, y que sumen a estas personas en un estado de desesperación. La soledad puede sobrellevarse de alguna manera cuando la ignoras y te centras en otros aspectos de tu vida. Pero no cuando te mira directamente a los ojos.

Una vida sin alicientes

Los efectos de la soledad sobre la persona que la padece dependen en gran parte de cómo reaccione ésta a enfrentarse a un hecho tan difícil de asumir. En algunos casos se generan sentimientos de rabia, un resentimiento contra el mundo por algo que se interpreta como injusto. Muchas de esas personas que parecen enfadadas continuamente viven así por experimentar en su interior un tremendo vacío.



Lo que está claro es que la soledad termina por afectar el carácter, porque no hay nada peor que una vida en la que no cabe la esperanza. De ahí que sea tan importante no perderla y hacer todo lo posible por cambiar la situación, en lugar de aceptarla. Solo necesitas conocer a una persona para que tu visión del mundo cambie. Solo a una. Y eso puede ocurrir en cualquier momento.