Esta semana no ha sido precisamente tranquila en la academia. Entre los nervios por las firmas de discos, la bronca entre Gerard y Jesús, el ensayo duro por parte de todos los concursantes… Y llegaba la presión de la gala 7, la gala en la que según Manu Guix los concursantes despegan y se empieza a ver realmente la evolución y un gran salto de calidad. ¿Estarían a la altura los de OT 2020 de las otras ediciones?

La gala comenzaba ya con un gran hándicap de audiencia: El Clásico. Esto hizo que el programa tomara la decisión de dividir por primera vez la actuación de los nominados, que fueron actuando en goteo. Lo cual puede ser un agravio para el que actúe el último, ya que hay mucha gente que únicamente ve las galas y vota durante la gala.



Además, a Roberto le sigue costando mucho sacar conversación en el sofá a algunos de los concursantes. Siempre les queda el comodín de Samantha y Rafa, pero esta vez hasta tuvieron que recurrir a hacer una réplica de la mascota de la academia. Y el momento “mepeo” dejó a mucha gente en Twitter sin palabras.



Sufro mucho por Roberto intentando que los chicos den juego en las entrevistas y ellos que se piensan que están en Informe Semanal. #OTGala7 — Jon_ 🧐 (@JoniPod) March 1, 2020

una TERCERA NOEMÍ entra a la ACADEMIA #OTGala7 pic.twitter.com/DdXvvxxOBu — itziar ️ (@siquieresvenir) March 1, 2020

La gala comenzó con la grupal de Waka Waka. Una canción un tanto demodé pero que nos gusta a todas. Al director musical de la academia se ve que le gustó mucho el opening, pero a los tuiteros nos tanto. Es que poner a hacer el baile de Shakira a medias con el micrófono como que queda un poco raro. Además, pudimos ver como los chicos no chocaban las manos con el público, protocolo por el coronavirus.

No están chocando las manos con el público al cruzar la pasarela por el coronavirus. #OTGala7 pic.twitter.com/q0PCg0lkD0 — Hablamos de Tele (@HablamosdeTv) March 1, 2020

El primero en actuar fue Hugo, que estuvo brillante. Y tras una época un poco estancando por fin ha despegado con esta canción, escogida por él. Casi se podría decir que ha sido la mejor actuación masculina en lo que llevamos de edición de OT 2020. Parecía una estrella en el escenario, y no solo por su parecido con Justin Bieber.



Uno de los momentazos de la noche ha sido cuando la guapísima madre de Hugo aparece para darle la sorpresa al nominado, y se le escapa que ha venido de Córdoba con la hermana de Rafa. Las caras de todos fueron un poema. Pero estas cosas son las que dan vida a la gala.

Hugo: qué has venido tú sola???Madre: nooo, he venido con la hermana de Rafa.Rafa: ....Roberto: NOOOO QUE A LO MEJOR SE HA IDOOOO.Rafa: ...Madre: PERDÓNNNN.Hugo: ... hOSTia qUE BuenO hA siDOOOoooOOO JAJAJAJAJAJAJJAJAJAJAJJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAme está dando algo #OTGala7 — heronstairs 🥀 // fan account (@blackfriarswift) March 1, 2020

Maialen hizo una buena interpretación del tema “Andar conmigo” de Julieta Venegas. Se nota la evolución en su voz, pero sobre todo lo que se nota es que cada día nos cae mejor a todas con su naturalidad y originalidad. La actuación no destacó especialmente pero el tema tampoco daba mucho más de sí.

Maialen está dentro del jardín de Peach del Mario kart.#OTGala7 pic.twitter.com/fyKJNrXmdG — Hèlena (@helena_mrtnz) March 1, 2020

Bruno cambió un poco de registro con un tema de Muerdo, y tocó los bongos en directo. No luce mucho su voz pero lo hizo bien y se le veía a gusto.



Otra de las grandes actuaciones de la noche fueron Nia y Eva cantando por Dua Lipa. Las dos estuvieron estupendas, y la mayoría de los tuiteros afirmaron que es la primera vez que les gustaba Eva desde la gala 0 donde tanto había destacado. Además Nia ha demostrado ser una gran compañera apoyando a Eva durante toda la semana.

El último de los nominados en cantar fue Rafa. Que aunque siguiera fiel a su estilo, se lució como nunca antes. Se le nota la evolución en la academia y ha sido capaz de cantar sin mover la mano, lo cual para él seguramente ya sea un logro.



El tema de Flavio y Gerard era un reto más para ellos. Aunque el famoso tema de Rick Ashley parecía hecho a medida para Flavio, de nada sirve si una semana más les llenan de coreografía la actuación de manera innecesaria. Y claramente en lo único que se ha fijado la gente en Twitter es en lo mal que bailan.

Flavio y Gèrard son tu padre y su amigo recién divorciados saliendo a pillar una noche lanzándose a la pista #OTGala7 — Robin (@miraraspersores) March 1, 2020

Jesús no llegó a estar acertado en su actuación, y en Twitter no convenció mucho. Si esto lo sumas a que no es una persona que cae precisamente bien debido a su mal humor, pues los tuiteros empezaron ya emocionarse al pensar que por fin podría salir nominado.



Anaju tenía el tema más difícil de la semana, y el reto de cantar Reggaeton sin desafinar, rapear, y hacer una coreografía complicada. Ha trabajado muy duro toda la semana y le salió mucho mejor que en los pases, convenció a Twitter. Pero parece que no es suficiente.

anaju es la única persona en el mundo que se sabe la parte en inglés de tusa #OTGala7 — car🧚🏽‍♂️ (@Carmenmesamm) March 1, 2020

La última en actuar fue Samantha, que hizo una actuación muy buena, a pesar de su pésima pronunciación en inglés. Sin duda es una de las concursantes a las que más se le nota la evolución en el programa. Aunque tuvo que compartir protagonismo en su actuación con los tubos de leds, que supusieron el 95% de la inversión en escenografía de esta semana.

Roberto: ¿Eres dura a la hora de ser seducida?Samantha: No.LA AMO.#OTGala7 — Carolina Iglesias️‍ (@percebesygrelos) March 1, 2020

Una vez más la expulsión estaba bastante disputada, en esta ocasión entre Bruno y Rafa. Pero la audiencia no perdió la oportunidad de echar al andaluz y finalmente fue Rafa el expulsado.



La favorita, como era también de esperar viendo Twitter esta semana, fue Anaju. Que tenía el privilegio de elegir con quién hacer un dúo la semana que viene. Eso sí, si no salía nominada. Pero comenzamos las nominaciones con emoción y el jurado decidió nominar a Anaju por la afinación. Y digamos que esto ha indignado un poco a Twitter.

Es ridículo que le den a una persona 'Tusa' y la nominen por la afinación. Eso no puede ser lo importante en esa canción. Y si es un concurso de canto, pues que no les hagan bailar o rapear. Me parece injustísimo. — Alfredo Murillo (@kortvex) March 1, 2020

A Anaju le acompañaron en la palestra Gerard, Flavio y Jesús. Fue entonces cuando Twitter comenzó a rezar únicamente para que ni academia ni compañeros salvaran a Jesús y así pudiera salir nominador por primera vez en OT 2020. Y así fue, la academia salvó a Anaju y los compañeros a Flavio.



Así que esta semana la expulsión está entre Gerard y Jesús, lo cual es bastante curioso porque el otro día protagonizaron una de las mayores broncas de esta edición y reconocieron no caerse para nada bien. Pero parece que para el 8 de marzo habrá justicia divina.

Anajú favoritaAnajú nominadaAnajú salvadaYO NO PUEDO CON TANTAS EMOCIONESSSSSS #OTGala7 — MALBERT (@ItsMalbert) March 2, 2020