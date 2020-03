Esta gala pretendía ser una gala muy especial, ya que por primera vez en Operación Triunfo, iba a coincidir con el Día de la mujer. Además, muchas fans del programa esperaban lo que llamaban “justifica poética” al ser Jesús seguramente el expulsado de la noche.

Al final fue feminista, pero no mucho. Y con tres protagonistas indiscutibles durante toda la noche: Sam, su rodilla y la silla de ruedas customizada. Pero si alguien se perdió la gala, y no va a dedicarle 5 minutos en leer ese resumen, en este tuit queda más que resumida:



Menuda gala.Una gala feminista sin mención a la charla feminista, una inmunidad regalada a un nominado seguro, un salvado seguro nominado por la jugada de la inmunidad, una concursante cruzando la pasarela en una silla de ruedas tuneada con pelos rosas.Surrealista.#OTGala8 pic.twitter.com/aPOjywD2eq — TampocoEsTanCaro (@cincoderegalo) March 9, 2020

Para contextualizar un poco, Samantha tuvo un accidente en clase de interpretación y se lesionó la rodilla. Parece que no es muy grave, pero le tuvieron que inmovilizar la pierna. Esto supuso que tuviera que hacer su actuación sentada y no pudiera hacer la actuación grupal. Esto también condicionó que la grupal fuera la última actuación, y fue un poco extraño.



A Samantha le han hecho una radiografía, un TAC y una resonancia. No tiene nada roto pero, de momento, le han inmovilizado la rodilla. Ahora está en plató comiendo. Ha hablado con sus padres para tranquilizarlos y está animada. Gracias a todxs. #HoyTocaGala8M #DirectoAcademia8M — Noemí Galera (@NoemiGaleraN) March 8, 2020

Durante toda la semana las mujeres han tenido mucho protagonismo en la academia. Comenzando con el reparto de temas de la 8, hasta las visitas de distintas mujeres durante toda la semana. La primera de esas visitas fue la de Anna Pacheco, y consistió en una interesante charla feminista. Esta charla no fue muy bien recibida por varios partidos políticos, que han estado toda la semana criticando sus palabras, y también sus pechos.

La próxima vez que me llamen para hablar sobre feminismo lo haré sin tetas y sin ideología, no os preocupéis — Anna Pacheco (@annapacheco__) March 7, 2020

En la gala mostraron todas las visitas de la semana menos casualmente la de Anna Pacheco, lo cual no gustó mucho a los fans del programa en Twitter. Además esta presencia feminista en la gala se vio más bien en que: llevaban ropa morada, Roberto les preguntaba por la mujer de su vida a los concursantes ( que siempre eran sus madres como era normal), y unos vídeos caseros de exconcursantes hablando de actuaciones que habían tenido a la figura de la mujer como protagonista.



-"Chicas, soy Pepa, redactora de esta edición de OT. Por favor, mandadme un video por WhatsApp para esta gala hablando de algo de la mujer". #OTGala8 — Antonio Campoy (@vivoenlaerapop) March 8, 2020

La parte buena de estos vídeos de las exconcursantes es que por error, se les coló a los de sonido una persona cantando alegremente y malamente la famosa Bikina de Ana Guerra. Pero estaba claro que había sido Roberto Leal, aquí tenéis la prueba.



escuchad esto porfavor que alguien estaba cantando y se le ha escuchado hdkahaka #OTGala8 pic.twitter.com/e0n8lgkon9 — (con)fundida | SALVAR HUGO (@bombillarota_) March 8, 2020

Las primeras en actuar fueron Anaju y Samantha, y en Twitter la gente no paraba de elucubrar cómo sería la actuación con Samantha y lesionada. La mayoría se imaginaban algo tipo “Heidi y Clara”. Además les pusieron unos looks ochenteros que hicieron todo un poco caricaturesco. La pobre Samantha no tenía bastante con la silla de ruedas que además parecía que estaba de carnaval. Aún así bastante bien hicieron la actuación para el problema que tuvieron, pero olía a nominación.



Oooh girls, they wanna have fuuunOooh girls just wanna have fuuuun #OTGala8 pic.twitter.com/chO3v3PI24 — Laura (@laurarrobbert) March 8, 2020

Samantha qué va a cantar Let´s go to the mall o Sandcastles in the sand? #OTGala8 pic.twitter.com/Fi7EQHfMso — LaTelevoto (@latelevoto) March 8, 2020

Nia lo volvió a hacer y estuvo deslumbrante en su actuación. Cantó y bailó como una auténtica diosa latina. Una pena que la realización del programa no estuviera más acertada en los tiros de cámara para sacar el máximo partido a la actuación. La escenografía también podría haber sido mucho más explosiva.

Es que Nia pone esa mirada y ya sabes que va a hacer LA ACTUACIÓN#OTGala8 pic.twitter.com/KsI425NJYv — incorrect (@criyingups) March 8, 2020

Los nominados hicieron unas actuaciones correctas, aunque tampoco fueron lo mejor de la noche. Gerard cantó muy bien, pero sigue sin soltarse en el escenario. Es una pena porque tiene una voz espectacular, pero muchos de sus compañeros ya han despegado y él todavía no ha llegado a ese punto.



La madre de Gerard saludando a gente por la tele. #OTGala8 pic.twitter.com/okEutfpGns — MALBERT (@ItsMalbert) March 8, 2020

La madre y la hermana de Jesús después de que él haya dicho "no podríais haber traído persona mejor que mi hermano" #OTGala8 pic.twitter.com/2td0w6HvwF — jimena (@jiiimeeeeeee) March 8, 2020

Tanto Maialen como Flavio hicieron muy buenas actuaciones y son un ejemplo de evolución dentro del programa. La dulce y buena de Maialen ha demostrado que no solo quiere ser rockera sino que se le da muy bien, y Flavio por fin ha conseguido soltarse del todo en el escenario y nos ha dejado a todas enamoradas desde la primera frase de su actuación.



maialen gala 0 // maialen gala 8han pasado 20 años? WTFFFFFFF #OTGala8 pic.twitter.com/SN7AAomXXF — unai🏼 (@ChicoSobresalto) March 8, 2020

La actuación de Bruno esta semana ha sido bastante polémica, porque mucha gente en Twitter no ha entendido por qué canta un hombre el himno feminista por excelencia. Él ha sentido bastante compromiso y responsabilidad con el tema, lo que ha hecho que cantara muy emocionado pero también descontrolado.



Había mucha expectación puesta en la actuación de Eva, tras los pases de micros, pero al final en Twitter tampoco es que haya arrasado su actuación. Muchos afirmaron que se quedó solo en la imitación y no supo aprovechar la canción vocalmente. Otros echaron la culpa a vestuario.



El último en actuar fue Hugo, que supo darle su toque canalla a la canción de María Jiménez y se hizo totalmente con el escenario.



Hugo despegó en la gala siete, y sigue ascendiendo. Numerazo. #OTGala8 — Manu Guix (@ManuGuix) March 8, 2020

La grupal fue un poco descafeinada, y al final la mayoría estábamos más pendientes en pensar cómo podrían haber hecho para que Samantha pudiera actuar. Además el jurado no valoró la actuación grupal ya que se fue a deliberar durante la misma, lo que se contradice un poco con lo de que la tienen en cuenta.

Pues yo hubiese dejado cantar a Samantha en la grupal mientras Hugo la pasea por el escenario en silla de ruedas. #otgala8 — MALBERT (@ItsMalbert) March 8, 2020

Una vez Jesús fue el expulsado con un 81% de los votos, comenzaron los dramas de las nominaciones. La favorita de la semana fue Maialen, que decidió darle la inmunidad a Bruno en vez de quedársela ella, ya que no le importaba estar nominada si debía estarlo.



Pero claro, Bruno iba a ser uno de los nominados, así que hubo un tremendo “plot twist” al ser nominado Hugo en su lugar. Quedando así nominados Anaju, Gerard, Hugo y Samantha. Cosa que tampoco entendió mucho Twitter, que se salvara Eva antes que Hugo o Sam.



Los profesores salvaron a Samantha, y como Maialen no había tenido suficiente poder, tuvo que desempatar ya que había un triple empate entre los nominados, así que se salvó Anaju. De esta manera, contra todo pronóstico, quedaron nominados Gerard y Hugo. Y Twitter llora. Lo más probable es que sea Hugo quien se salve, y lo merece. Pero es una pena no haber llegado a ver a Gerard en todo su esplendor, ojalá lo consiga el domingo que viene.



Al menos aunque al final quedara un mal sabor de boca, Samantha nos ha dado momentos para la historia con su lesión, desde la peineta a los compañeros hasta cuando cruzó la pasarela. Todo ha sido muy surrealista pero nos ha hecho pasar una gala estupenda. Así que os dejo una recopilación de los mejores tuits, y un bonus track.



Este año en vez de "Operación Triunfo" debería llamarse "El show de Samantha"Tiene que tener la espalda muy dolorida de llevar todo el peso de las galas encima#OTGala8 pic.twitter.com/W44jbNIn9F — Operación Triunfo 24h (@OT24h) March 8, 2020

Anaju desencajada y Samantha en crisis por no poder ponerse el sonotone UN CUADRO PERO MI CUADRO #OTGala8 pic.twitter.com/NU8iVB0EAJ — Camila ♡ (@camyrodas15) March 8, 2020

POR FAVOR MIRAD A SAMANTHA NO PUEDO PARAR DE REÍRME #OTGala8 pic.twitter.com/UccgU3ftfB — tere ♿️ (@terehielos) March 9, 2020