El beso de Gerard y Anne protagoniza la Gala 4 de OT 2020

Lo sabíamos pero tampoco tanto. Tras un reparto de temas muy carpetero, donde tres de los 'shippeos' favoritos de la edición eran pareja en la actuación, hemos visto durante toda la semana cómo el amor iba aflorando entre Anne y Gerard. Pero la organización se había guardado un as en la manga, el vídeo del beso en directo.

Durante la gala claro que han ocurrido muchas más cosas, y buenas actuaciones, pero como buena noche de los Oscar, siempre tiene que haber unos protagonistas. Y si tenemos el primer beso de OT 2020, pues eso roba el protagonismo a toda buena actuación que se precie. Que también os digo, si no se quería que esto pasara, que se hubiera emitido antes el beso.



La gala comenzó con una canción grupal compuesta por Rafa, uno de los concursantes. En general para Twitter, la actuación pareció más bien de fin de curso y con Rafa de protagonista. Con un fondo digno de los Lunis o de Playmobil y con unos estilismo, pues muy de esta edición de OT 2020.

En esta gala también nos enseñaron las imágenes de las llamadas telefónicas de las familias a los concursantes. Muy emotivas pero tampoco tuvieron mucho de especial. Lo más destacado fue la hermana de Anne diciendo que Gerard le gusta de cuñado, y los padres de Samantha diciéndole que deje de comer miel.



La primera actuación fue la de Flavio y Samantha. Y Roberto ya empezó metiendo cizaña desde la entrevista, preguntándole a Flavio sobre qué iba la canción. Para quien no sepa de lo que hablo, digamos que el argumento de la canción se asemeja bastante a la relación de “no pareja” de Flavio y Samantha. Y es que según nos ha dejado caer la alicantina, Flavio pasa un poco de ella. Pero no pasa nada, siempre le quedará Carlos Right.

Samantha utilizando a Carlos Right para dar celos a Flavio WE'VE ALL BEEN THERE, GIRL. #OTGala4 — Bu (@BuArena) February 9, 2020

La actuación fue muy buena, y aunque era una elección de canción hecha a medida para Flavio, quien más destacó en la actuación fue Samantha, que se comió el escenario con su naturalidad. Pero no lo decimos solo los tuiteros eh, también Manu Guix.

Bueeeeeeeeeno!!!!! Han superado la prueba del call me maybe!!! Personalmente, me ha parecido que Samantha ha estado mejor que Flavio. Ha faltado algo de rollo entre ellos, pero han sacado adelante el hueso de la semana!!! Bien!!!! #OTGala4 — Manu Guix (@ManuGuix) February 9, 2020

Nia y Bruno fueron los siguientes en salir e hicieron una gran actuación los dos. Aunque Nia como siempre estuvo a otro nivel, esta chica hace todo bien.

Otra vez más los nominados no fueron los primeros en cantar, cosa que no entiende muy bien la audiencia. La primera en cantar de ellos fue Maialen, también conocida como 'chica sobresalto'. Que hizo una actuación de mucha calidad aunque no fuera su mejor pase. Eso sí, con la visita de su novio no veíamos tanta pasión desde Pablo Amores.

Ahora el plato de OT con Maialen, su novio y Bruno es lo más parecido a una hoguera en la isla de las tentaciones #OTGala4 — IVÁN (@Ivanyanoviene) February 9, 2020

Nick se aventuró esta semana a escoger Thriller como tema para la gala. Y esto era crónica de una muerte anunciada. Que para una semana no está mal, y el baile lo defendió bastante bien, pero los grandes protagonistas de su actuación fueron los gallos. Y ya el colmo después de salirte un gallo es que venga a verte tu hermano y se llame Manel.

La actuación de Anaju y Javy pasó discretamente por Twitter. A los usuarios en general les gustó mucho la actuación de Javy e incluso se emocionaron con él al ver que salió llorando del escenario.



Pero el plato fuerte de la noche llegaba con los vídeos previos a la actuación de Anne y Gerard. Que ya tiene mala leche poner este vídeo a los chiquillos antes de actuar. Por si alguien se perdió la gala y simplemente está leyendo este resumen, por favor, mirad antes que nada el siguiente vídeo y entenderéis todo mucho mejor.

La actuación fue preciosa y salió muy bien para la encerrona que les habían hecho. Gerard destacó quizás un poco más, pero los dos estuvieron muy bien, y Anne hizo una gran interpretación. Seguramente porque no había que interpretar, porque era todo real.

Anne hoy eligiendo a quién asesina de los realizadores #OTGala4 pic.twitter.com/Y1UAD2g6ql — moñetes️ (@Ssoyunbot) February 9, 2020

Después de tanto amor en plató llegaron Eva y Hugo y nos dejaron un poco fríos con su actuación. Ya desde la entrevista donde no se les veía cómodos con la canción, y Hugo rozó el punto de ser irrespetuoso. Todos adoramos a Hugo y esperamos que solo haya sido un desliz o un malentendido.

Eva deja de poner esas caras porfa te lo pido ya uf, @ivanlabanda dile algo a esta chica xdios!!! #OTGala4 pic.twitter.com/lujcZxM66z — Pakito🪐 Stan Javy ⭐ (@Franvives_17) February 9, 2020

Los últimos en actuar fueron Jesús y Rafa, que lo hicieron bastante peor que en los pases de micro. Sobre todo Rafa que estuvo muy desafinado. De ahí que todo el mundo se haya sorprendido con el desenlace de esta gala. Por cierto, como todo Twitter, debemos decir que nos encanta Iván el profe de interpretación.

Princesas - Buen rollo, buena actitud, desprendiendo simpatía y buena onda... pero si hubieran afinado y vocalizado un poco más... tampoco hubiera estado mal... #OTGala4 — Ivan Labanda (@ivanlabanda) February 9, 2020

El expulsado de la gala fue Nick. Cosa que se podía esperar viendo los votos y encuestas durante la semana. De igual manera se podían intuir fácilmente quienes iban a ser los 3 favoritos: Gerard, Nia y Samantha.



Finalmente, la favorita fue Samantha, y nos alegramos mucho. Hizo una gran actuación, es trabajadora, tiene muy buena actitud, es natural, dramática y nos da grandes momentazos en la academia. Así que por favor, si le vuelven a llamar sus padres que no le digan que se centre solo en cantar, porque entonces no sería Samantha



Las nominaciones han dado mucho que hablar una semana más en Twitter. La indignación comenzó con la nominación a Javy, pero Anne vino detrás y todo el mundo estaba alucinando. Tanto que desde el público estaban insultando al jurado. Habría que recordar a la gente que las galas no son Twitter.

TIO, PERO QUE JAVY HA SALIDO LLORANDO DEL ESCENARIO, VAN A DECIR QUE NO HA TRANSMITIDO. ANDA YAAAAAAA. #OTGala4 — Hablamos de Tele (@HablamosdeTv) February 9, 2020

Nina se ha puesto las gafas para quitárselas dramáticamente y echar la bronca al público. Tremendo. #OTGala4 — Bong Joon-ho stan account (@13sandra_) February 9, 2020

La única explicación para que nominaran a Javy y Anne, sería que esta gala por fin, antes la dificultad de elegir, iba a haber más de 4 nominados. Pero no fue así, y tanto Jesús como Rafa, sorprendentemente se salvaron de la nominación.



Eso sí, Noe, nuestra diosa y directora, a pesar de respetar la decisión del jurado, aprovechó para lanzar buenos zascas a Natalia durante su valoración. Y es que la madrileña afincada en México y con un acento extraño se está luciendo con las perlitas y Twitter está bastante harto de ella.

Natalia : "La canción no se cantaba con esa energía"Noemí : "Hacemos versiones de las canciones adaptadas a ellxs"Natalia : "Anne no has hecho ni un falsete"Noemí : "No pedimos a Anne hacer falsetes"¿PODRÍA EL JURADO VER EL PROGRAMA?#OTGala4 #OTDirecto10F pic.twitter.com/IHXTcsnfUK — Tuits OT2020 (@TuitsOT) February 9, 2020

De hecho, al acabar la gala Natalia se siguió luciendo en las redes con unos stories en Instagram que tuvo que borrar, donde decía que “se la pelaba” lo que le dijera la gente. Y menos afortunado aún fue este tuit.

Vuestra jurado cree que lo que le habéis hecho a la canción es un horror y lo pagan Anaju y Javy @OT_Oficial @tinetr #OTGala4 #OTChat4 pic.twitter.com/laCzpgaZi4 — Anaju (@MCactus13) February 10, 2020

Esta semana será durante y se irá un gran concursante. Siempre nos quedará nuestra nominación moral, aunque no sirva de absolutamente nada.

ASÍ ES COMO REALMENTE DEBERÍA ESTAR LA NOMINACIÓN #OTGala4 pic.twitter.com/PdveM4TKIN — Kithuus. ️‍🏼 (@kithuus) February 9, 2020

