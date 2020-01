Tras una gala 0 de mucho nivel, por fin íbamos a ver una primera gala de Operación Triunfo donde los fans habíamos puesto muchas expectativas. Esta semana ha sido de todo menos tranquila en la academia, y la gala parecía que iba a ser un reflejo de la misma. De hecho, mucha gente indicaba que, en una semana de edición, había habido más salseo que en todo ot17 y 18 juntos.

Contenido elaborado en colaboración con @latelevoto



Durante la semana ha habido todo tipo de “shippeos” que han tenido a los fans entretenidos, pero a medida que iba avanzando la semana iba imperando más bien el mal rollo. Un mal rollo que distaba bastante del ambiente del “abrazo colectivo” y que tenía principalmente a 4 protagonistas: Ari, Eli, Jesús y Nick.



Ariadna ha tenido una semana muy criticada en las redes, donde se le veía sin aprovechar la oportunidad de estar dentro de la academia. Y durante los últimos días hemos visto como Eli nos dejaba claro que a ella tampoco le gustaban muchas de sus actitudes. Al principio esto hizo gracia en Twitter porque la canaria nos daba el ”salseo” que nos merecíamos, pero al final ha acabado decepcionando mucho a los fans del programa y esperaban que en el plató se vieran las imágenes y le dieran un toque de atención. Sin embargo esto no ha ocurrido, y ha dejado a mucha gente decepcionada (otra no tanto). Así que antes de meternos de lleno en la gala, para entender mejor todo lo que ha pasado después, os dejamos estas imágenes que lo explican muy bien:

HILO DEL COMPORTAMIENTO NEFASTO DE ELI EN @OT_Oficial#OTDirecto19E — ℰve ℳaríe (@MissEvaMG) January 19, 2020

imaginaos por un momento la fantasía de Mónica en #OTGala1 diciendo "Eli, hay más imágenes para ti" pic.twitter.com/cqU8YrMt3A — alexgmoral (@alexgmoral) January 19, 2020

"Eli, 19 años. Conflictiva, pandillera. Siente un gran rencor hacia sus compañeros y actúa con gritos, golpes e insultos. Me llamo Pedro García Aguado, como Eli yo también perdí el rumbo de mi vida. Ahora ayudo a jóvenes rebeldes. Yo soy: su Hermano Mayor" #OTDirecto19E #OTGala1 pic.twitter.com/PNveOaIRqY — Dajunq (@daviidjunquera) January 19, 2020

La gala comenzó con una actuación homenaje a Marisol, y que era crónica de una muerte anunciada. La actuación fue de menos a más, pero aún así, ni para el jurado, profesores, ni para Twitter, estuvo a la altura. Muchos se acordaban del gran número de “This is me” del año pasado. La gente en Twitter se quedó con el horror de outfits, y con este detalle de Anne que aseguran que no es casualidad:

Pues me ha causado gracia que Anne ha interactuando con todos pero ha pasado de Eli #OTGala1 pic.twitter.com/J6YZcyDLcE — 𝓶𝒶𝓃𝓉𝑒𝓀𝑜𝓃 (@itsjustot) January 19, 2020

El jurado, que ya empezó con un mini “broncOT” tras la grupal, sería otro de los grandes criticados durante la gala con sus intervenciones. Estas se han tildado de demasiado largas y además desafortunadas.

"El 70% de las listas de hoy día son dúos, hay que acostumbrarse".Sí, están Don Patricio y Ozuna preocupadísimos con las armonías en sus dúos.#OTGala1 — ⚡ odi o'malley ⚡ (@odiomalley) January 19, 2020

También han vuelto un clásico de Operación Triunfo, los problemas de sonido. Todas las actuaciones empezaron mal por culpa del sonido, y además también se colaban sonidos que no debían y los que se tenían que sonar no sonaban. Parece increíble que tras tantas ediciones, no se cumpla algo tan básico. Al menos nos dio buenos memes.



El técnico de sonido pulsando todos los botones a la vez #OTGala1 pic.twitter.com/w19fomaPhB — IVÁN (@Ivanyanoviene) January 19, 2020

El técnico de sonido del programa. #OTGala1 pic.twitter.com/6wC9r62D7K — Juan Manuel Toribio (@Juanma_Toribio) January 19, 2020

Por si no hubiera suficientes problemas, la gala tuvo un ritmo lento, sobre todo en la primera mitad. Intervenciones demasiado largas, falta de vídeos interesantes, muchos momentos en el sofá e incluso un Roberto Leal no cómodo del todo. La parsimonia se vio rota cuando Anne, la niña dulce de la academia, llamó “cabrón” a Roberto Leal en un acto de espontaneidad.



Andrea Villalonga viendo como Anne llama cabrón a Roberto #OTGala1 pic.twitter.com/3c0tV3cdpb — Yup ⚡ (@pmsv96) January 19, 2020

Actuaciones a la altura

Nick volvía a romper el hielo, esta vez acompañado por Eva, la cual estuvo sublime. Él estuvo bastante nervioso y se hizo pequeñito en el escenario a pesar del esfuerzo que había puesto durante toda la semana.



Natalia: EVA INCREIBLE AMAZING SHOWSTOPPING Also Natalia: Nick muy bien:) Lol #OTGala1 — Lu (@luluuu19_) January 19, 2020

La actuación de Bruno y Mailaen gustó mucho en Twitter a pesar de la escueta puesta en escena. Los dos supieron encontrar el equilibrio en esta preciosa canción. Pero los fans no sabían si iba a ser suficiente.



Como nominen a Bruno o Maialen después de lo bien que lo están haciendo #OTGala1 #OTDirecto19E pic.twitter.com/HPBlAmijXS — Pan con Nocilla (@NocillaConPan) January 19, 2020

La actuación de “Atrévete” protagonizada por Eli y Jesús tuvo dividido toda la semana a Twitter entre defensores y detractores. La puesta en escena fue muy buena ( con todo el presupuesto que se habían ahorrado de la anterior) y Eli mejoró mucho a lo largo de la semana. Sin embargo, esto no fue suficiente para que Jesús no se la comiera a pesar de ser ella la rapera.



¿Por qué han vestido a Jesús de narcotraficante random de película americana? #OTGala1 pic.twitter.com/Ksmccufx57 — Miguel Heras (@ocontilde) January 19, 2020

Ari y Nia aunque tuvieran una mala semana, hicieron un buen trabajo en el escenario como dos divas que son. Nia se ve que ya es una artista con muchas tablas y tiene un nivel muy superior a sus compañeros.



Nia está a años luz del resto de sus compañeros y, evidentemente, se ha comido a Ariadna en el escenario. Cierto es que la chica se ha crecido en el escenario y para lo poco que ha trabajado durante la semana podría haberle salido mucho peor. #OTGala1 — Hablamos de Tele (@HablamosdeTv) January 19, 2020

Javy y Samantha hicieron una actuación preciosa para una canción más preciosa aún de Pablo López. Javy no parece el mismo que casi abandona la academia la semana pasada. Y Samantha… protagonizaría el gran robo de la noche.



Anaju y Gerard tenían la palabra nominados en la frente, aunque muchos echaban la culpa a la canción. Esta actuación también dividió mucho a Twitter, pero si en algo estaba de acuerdo todo el mundo, es en lo cuquis que son juntos.



PUEDEN ANAJU Y GÈRARD SER MÁS MONOS NO NO PUEDEN #OTGala1 pic.twitter.com/ITID08GVip — 𝓶𝒶𝓃𝓉𝑒𝓀𝑜𝓃 (@itsjustot) January 19, 2020

La actuación de Anne y Flavio fue preciosa y de mucho nivel. Flavio ha dejado embarazada a media España con su voz al piano, y Anne lo hizo mucho mejor que en los pases de micro. Una actuación que para nada parece de Gala 1.



Flavio: I wanna take you somewhere so you know....Toda España: #OTGala1 pic.twitter.com/fkOsa2Mt2v — Alejito (@Alejito92933658) January 19, 2020

Los gamberros de Rafa y Hugo cerraron las actuaciones, con mucha garra en el escenario y diversión a pesar de lo mal que estaba funcionando el sonido. Rafa no acabó de convencer a todo el mundo.



Me la suda como lo hicieron técnicamente Rafa y Hugo, porque VAYA FIESTÓN se han montado. OLE. #OTGala1 — Nan (@itsNan__) January 19, 2020

Nominaciones con sorpresa

La primera sorpresa de las nominaciones fue para muchos que no nominaran a Eli, ni le dieran un toque de atención por su actitud. Este toque sí se lo dieron a Ari, como era de esperar, aunque esto indignó a bastantes tuiteros.



Solo es la gala 1 y ya estamos sufriendo por las injustas nominaciones #OTGala1 pic.twitter.com/sndgEz2B8W — IVÁN (@Ivanyanoviene) January 19, 2020

Eli salvada y Ariadna propuesta para abandonar La Academia. #OTGala1pic.twitter.com/xnM4AlEyot — Hablamos de Tele (@HablamosdeTv) January 19, 2020

Muchos tampoco se esperaban la nominación de Nick, a pesar de haber trabajado duro durante toda la semana quedó muy atrás de su compañera de actuación Eva, que además fue la favorita.



Pero la sorpresa total ya fue cuando ni Gerard ni Anaju fueron nominados, y Nina nominó a Samantha. Además, fue un comentario bastante desafortunado teniendo en cuenta que la concursante tiene un déficit de audición, y que parece dispuesta a recordárselo cada semana.

"Sutilezas que no todos los oídos pueden escuchar". Solo los perros y Nina han escuchado cantar mal a Samantha. #OTGala1 — Alfredo Murillo (@kortvex) January 19, 2020

El gran dramón se Twitter se produce al final del todo. Los profesores como era de esperar salvaron a Samantha, y los compañeros a Rafa. Nunca se había visto una decisión tan unánime, todos los concursantes votaron a Rafa para que se quedara, incluso las parejas de Nick y Ari de la semana. Lo cual fue un detalle un poco feo hacia los nominados.



Pero por si no hubiera sido suficientemente hiriente, los concursantes salvados se abrazaron todos y se pusieron a cantar su himno “ivo ivo ivo, abrazo colectivo”, mientras Ari y Nick estaban al otro lado tristes por su nominación. De hecho, esto no sólo enfureció a los tuiteros anónimos, sino que exconcursantes de OT no se pudieron estar callados y rechazaron la actuación de los nuevos tirunfitos.

No se puede tener más poca empatía con los compañeros en la situación tan difícil de ser los primeros nominados de no darle ni un miserable voto a Ariadna y Nick y, no solo eso, sino celebrar su salvación con un "abrazo colectivo" estando los otros en la cuerda floja. #OTGala1 — Hablamos de Tele (@HablamosdeTv) January 19, 2020

Si la primera semana nos dio salseo, esta segunda tiene pinta de estar a la altura. Además debemos recordar que Ariadna ha demostrado en varias ocasiones que no tiene mucho aprecio hacia Nick, acusándole incluso de estar destrozando su carrera musical. ¡Veremos si finalmente es así!