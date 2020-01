OT 2020 triunfa en Twitter

¡Ya está de vuelta Operación Triunfo! Tras darse un pequeño respiro para renovar el formato, por fin volvió a nuestros televisores el reality musical que más da que hablar ( al menos en Twitter), y que va a patrocinar las ojeras que vamos a arrastrar durante toda la semana.

Vamos a contar lo más interesante que nos ha dado la gala, acompañado de los mejores tuits de la noche. ¿Por qué? Porque nos encanta OT y aún nos encanta más seguirlo en Twitter. Pero al menos no soy la única friki. La Gala 0 de esta nueva edición ha arrasado en Twitter y en consecuencia, nos ha dado memes maravillosos.

Lo que más me está gustando de la gala es Twitter? #OTGala0 pic.twitter.com/xJ3Eyz5d6l — lucas🐺 (@lucascarri12) January 12, 2020

Roberto Leal estuvo magnífico como siempre, y nos introdujo las novedades de este año, incluidos el nuevo plató y el jurado. Jurado que por cierto pasó con buena nota el examen de Twitter, aunque la gente cree que estuvieron demasiado blanditos.



#OTGala0 COMO CREIAMOS QUE SERIA EL JURADO ESTE AÑO LO QUE DE VERDAD SON: pic.twitter.com/HLE6CdQOEP — arturo ferreduela (@tamaraj20486123) January 12, 2020

Esta edición no ha empezado libre de polémica. La organización del programa decidió hacer más públicos que nunca los castings e incluso hacer cuenta oficial de Instagram a los 30 finalistas. Esto consiguió darle más visibilidad a los chicos y mantener la expectación hasta la gala, ya que no se sabía quiénes iban a ser los 18 candidatos finales a entrar. Pero también surgió algún que otro problemilla.



El primer problema que esto ha generado es que se filtró una lista con los 18 candidatos hace un mes. Una lista que lleva semanas comentándose en Twitter, y que la gente no se creía que podía ser real porque se quedaban fuera mucho de los favoritos, pero lo fue. La gente ha creado durante estas semanas auténticos equipos de investigación para descubrir si coincidían las coartadas de los finalistas con la lista.

Pero hubo un segundo problema, los 30 finalistas han creado estas semanas ya un fandom muy fuerte, y muchos fans se han cabreado por la selección de los 18. No hay que olvidar que el casting busca una serie de perfiles concretos, y hay gente que se queda fuera simplemente por ser ya demasiado buenos, lo que evita que pueda hacer una gran evolución en la academia.

es que estoy súper enfadado, han tirado a Edu y a Betto cuando lo hacían increíble y mejor que otros que han entrado, un minuto de silencio por este ROBO 😭🤬😡 y encima eran mis crushes no puedo más #OTGala0 pic.twitter.com/XhYrP2W1GR — 🗣️ ✨🇦🇱 SHAJ 🇦🇱✨ (@AverageViewer) January 12, 2020

El sistema elegido para decir a los finalistas si estaban o no en la Gala 0 también dio mucho que hablar. Algunos lo supieron por sus familiares, otros por un mensaje de texto, por los profesores e incluso por cantantes famosos. Aquí se vino uno de los momentos reyes de Twitter, cuando Alex Ubago dijo a uno de los candidatos que no iba a estar dentro.

Si tu veredicto te lo da Álex Ubago, ya sabes que no te va a dar una buena noticia. Álex Ubago no puede dar buenas noticias.#OTGala0 pic.twitter.com/p8ZSCoEGrR — Miguel Heras (@ocontilde) January 12, 2020 ​​​​​​​

Comparte al Alex Ubago de la mala suerte para que no te llame y te cuente una mala noticia. #OTGala0 pic.twitter.com/NOot6UXbE6 — Sr González (@SrGonzzalez) January 12, 2020

Repasemos quiénes fueron los 18 finalistas y qué pensaron los tuiteros sobre ellos. Es aquí donde todos nos volvemos Risto, Mónica Naranjo o Dana Paola.

Rompen el hielo Nick, Maialen y Eli



Nick partía en negativo para la Gala 0, ya que a muchos fans no les había gustado la actitud que había tenido durante este último mes en sus redes. Pero su historia ha enternecido nuestros corazones, y su actuación ha estado a la altura.

Nick creo que es el típico concursante con más ganas de fama que de aprender a cantar. Acordaos cuando subió esto a su IG: "A quién shippeais de los 30 finalistas??" Si quieres salseo te vas a GH. #OTGala0 pic.twitter.com/6hsN5KiueE — MALBERT (@ItsMalbert) January 12, 2020

Maialen o “chica sobresalto” tiene un estilo estilo muy distinto a sus compañeros, que recuerda a Conchita o a la nueva profesora de cultura musical, Zahara. Su atrevimiento con la elección de la canción conquistó al jurado, y creemos que va a darnos muchos buenos momentos en la academia. Echa más de menos a su perro que a su novio.

Maialen y Zahara cada mañana al cruzarse por la academia. #OTgala0 pic.twitter.com/dGe2S2QMC0 — Hansen. (@cometelasopa) January 12, 2020

Eli tiene un estilo reggae, muy distinto a lo que se ha visto hasta ahora en OT, y amamos su diferencia. Además su abuela es una realfooder amante de la fruta. Y por otro lado Nia, parte como una de las grandes favoritas de la edición tras una brillante actuación. Se ve que es una diva, y creemos que va a dar mucho que hablar en la academia, y no sólo por su gran voz.





Yo cuando veo que hay concursantes de Las Palmas #OTGala0 pic.twitter.com/NEDw2b9EwY — Jon_ 🧐 (@JoniPod) January 12, 2020

ENTRA LA ACADEMIA Y CIERRA LA PUERTA AL ENTRAR POR FAVOR, GRACIAS. #OTGala0 pic.twitter.com/ysF6RPG8eJ — Kilian 🐝⚡️ (@KilianGH) January 12, 2020

Segundo turno: Bruno, Rafa y Valery

Este bloque de actuaciones tuvo quizás un nivel más bajo que el anterior. Bruno no acabó de convencer con su versión de Imagen Dragons y su ropa estilo “Minion”. Lo que provocó que acabara en zona de peligro. Al igual que su compañera Valery, que aunque hizo un casting brillante, no estuvo del todo acertada con su versión de Titanium.



Quien pasó directamente a la academia de este grupo fue Rafa, un chico simpático y flamenquito. Y esto sabemos que en España gusta.



Ay sí, Rafa. Justo el típico producto que necesita España, que sólo tenemos 670 en la industria. #OTgala0 — ⚡ odi o'malley ⚡ (@odiomalley) January 12, 2020

Roberto Leal recordando después de cada actuación que el vestuario lo eligen los aspirantes para no hacerse responsable del esperpento. #OTGala0 — Sandra (@13sandra_) January 12, 2020

Sube el nivel con Ariadna, Gerard, Adrián y Eva

Ariadna con su bonita versión de Fito y Fitipaldis, y Eva con un estilo distinto a sus compañeros y mucho desparpajo fueron las favoritas de Twitter en este grupo. Eva tiene muchas papeletas para ser la favorita la semana que viene, y creemos que va a ser la mayor generadora de memes de esta edición.

Mi cara cuando el jurado no ha elegido a Eva #ot2020 #OTGala0 pic.twitter.com/C1toaVHMv1 — onemoretry (@onemoretry14) January 12, 2020

Adrian y Gerard generaron opiniones dispares en la red, el primero por su elección del tema y el segundo por su parecido a otros artistas como Alfred o Raúl Gomez. Finalmente Gerard obtuvo el pase directo a la academia, y Adri se quedó en zona de peligro.

¿Entre la DIOSA de Ariadna y la DIOSA de Eva a quién eliges? A Gerard. #OTGala0 #OT2020 pic.twitter.com/qtBoadhsMw — Marina González (@GMarina99) January 12, 2020

El grupo más fuerte: Flavio, Anaju y Hugo

Los dos chicos con más fandom de la fase final del casting se encuentran en este grupo. Flavio es sin duda uno de los favoritos de la edición. Tiene unos graves increíbles y un estilo muy distinto a lo visto hasta ahora en este concurso. Hugo ha mostrado ser un chico sonriente, muy joven y con mucho talento. Nos va a sorprender.

Lo que le ha debido costar llegar a la gala 0... #OTGala0 pic.twitter.com/cE81XtJUVL — Esther Martín (@estheroteros) January 12, 2020

Anaju ( Ana Julieta) o como ya le ha bautizado Twitter: “Ana Who” ha sido una gran sorpresa en la gala. Partía de un perfil muy discreto, y con su actuación de Catalina ha dejado a todos boquiabiertos. Para muestra un botón.

Terminamos las actuaciones con Anne, Javy, Jesús y Samantha

Anne y Samantha hicieron dos actuaciones muy emotivas y de gran calidad. Tendremos que ir viendo cómo evolucionan estas semanas para conocerlas mejor. Por ahora Anne nos ha demostrado ser una una niña muy dulce ( es la bejamina de la academia) con una voz preciosa y muy buen gusto musical. Samantha, con un 40% de audición, tiene un portento de voz y un carácter que me parece que nos va a conquistar a todos.

Samantha con una pérdida de escucha del 60% luchando por sus sueños.Yo con 25 años y escuchando al 100% luchando por mis sueños: #OTGala0 pic.twitter.com/ptPzsIEJB2 — ¡UNICORNIA MENTAL! (@sigridvampira) January 12, 2020

El mayor revuelo en Twitter se ha producido con estos dos amigos: Javy y Jesús. Tienen un estilo muy parecido entre ellos, pero con una diferencia de nivel bastante notable, que ha provocado que Javy sea uno de los candidatos a salir de la academia. La situación ha divido a Twitter entre los que le encantan este estilo de música y este dúo tan gamberro, y los que no entienden nada, porque además tienen bastante parecido con Rafa.

Ay qué bien Javy. Es muy original, porque canta como todo el mainstream existente en España, pero tiene una "y" en vez de "i". #OTGala0 — ⚡ odi o'malley ⚡ (@odiomalley) January 12, 2020

¿Por qué han dejado al mismo señor cantar 3 veces? #OTGala0 — Sandra (@13sandra_) January 12, 2020

Finamente se quedaron en zona de peligro Valery, Bruno, Adri y Javy. Un resultado bastante justo con respecto a las actuaciones. La academia decidió apostar por el estilo cañero de Bruno. Y finalmente el público salvó a Javy, el gemelier de Jesús, para entrar en la academia. Decisión no libre de polémica en Twitter.

Podemos confirmar que esta gala 0, aunque polémica, ha tenido un gran nivel, ha tenido muchos rizos, ha sido entretenida aunque un poco larga al tener tantas actuaciones, y el chat ha sido un buen broche final para este estreno de nuestra academia favorita.