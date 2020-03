Desde que s decretara el estado de alarma en España y el Gobierno restringiera el abandono de nuestras casas de no ser por causas mayores (como ir al supermercado, a la farmacia o al hospital), son muy pocos los que han evitado la tentación de ver a sus amigos por videollamadas. Pero, ¿cuáles son las mejores aplicaciones para hacerlo?

Desde la aparición de este valioso instrumento con el que podemos ver y oir a las personas que queremos independientemente de la distancia que nos separe de ellos, ésta es sin duda la vez que ha ganado el mayor número de adeptos. Lógico, teniendo en cuenta que son muchos los días que debemos quedarnos confinados en casa sin tener la oportunidad de salir con nuestras amistades para tomar una caña o desayunar.



Si bien es cierto que en alguna ocasión hemos probado alguna de ellas, para llamar a nuestro mejor amigo en su viaje de Erasmus o para ponernos en contacto con nuestros compañeros de trabajo, prácticamente ni se nos había pasado por la cabeza si era posible ver a más de tres personas a través de nuestros móviles. Por ese motivo, te proponemos las mejores apps para hacer videollamadas grupales casi sin preocuparte por el número de personas que participen en ella.

WhatsApp y Facetime

Dos de las aplicaciones más populares de los últimos tiempos debido que pueden estar al alcance de todos porque ¿quién no tiene un smartphone o un iPhone a día de hoy? Si bien es cierto que son dos elementos casi fundamentales para la vida de cualquiera, muy pocas veces nos acordamos de que tienen la función de videollamada (efectivamente, las interminables notas de audio tienen mayor recepción entre nuestros contactos).



En el caso de WhatsApp, es necesario descargarla en tu smartphone a través de Play Store y, con ella, podrás hacer videollamadas de hasta cuatro participantes, que aparecerán en tu pantalla divididos en cuatro bloques. Además de que el número de participantes en la conversación es muy limitado, no permite chatear a la vez con tus contactos, ya que cuando estés respondiendo en otra conversación, tu pantalla aparecerá como 'En pausa'. Además, con su versión web no te permite hacer videollamadas.



Mientras, Facetime viene instalado de serie en tu iPhone y en el resto de dispositivos de Apple. Con ella os podéis reunir hasta 32 personas (todas ellas deben disponer de un dispositivo de dicha marca, claro). No obstante, aunque es una de las aplicaciones más completas de esta lista, es ideal si se utiliza para una videoconferencia y todo lo contrario si se trata de una llamada entre un grupo de amigos. ¿Os imagináis 32 personas hablando a la vez? Un poco caos.

Skype

Esta aplicación, veterana en esta lista, es sin duda una de las mejores opciones para ponerte en contacto con las personas que más quieres. Con ella os podéis reunir 10 personas online (la cifra sube a 25 si hacéis llamada solo con audio, sin vídeo) y es un instrumetno esencial para reuniones de trabajo debido que se puede utilizar en web, en el ordenador (su descarga es completamente gratuita) o en móvil.



Entre algunas de las funciones que presenta está la de compartir pantalla con la persona con la que realizas la videollamada, así como hacer traducciones con ese contacto en tiempo real o, incluso, difuminar el fondo de la habitación en el que haces la conversación. Esta útima opción solo está disponible si utilizas el ordenador para conectarte con esa persona.

Facebook Messenger y Hangouts

Podríamos meter en un mismo saco a estas dos aplicaciones, ya que comparten un rasgo fundamental: solamente necesitas tener una cuenta en ellas para poder utiizarlas y, como hemos preguntado antes, ¿quién no tiene una cuenta en Facebook o en Gmail? Ambas aplicaciones se pueden utilizar en diferentes dispositivos según tus necesidades, ya sea en su versión móvil, tablet o en ordenador.



Por lo demás, cada una presenta una serie de rasgos muy diferentes a la otra. Por ejemplo, en Facebook Messenger la calidad de la imagen es peor, pero la cantidad de personas que pueden participar en ella supera a la de Gmail Hangouts. Mientras que en la primera se permiten hasta las 50 llamadas de voz, solo pueden participar por videollamada 6 personas de esas 50.



Por el contrario, en Hangouts el número de participantes se reduce a 10, pero la calidad de la imagen y el sonido es mejor. En la versión empresarial (que es básicamente el contexto en el que se suele utilizar), el número de personas que se pueden convocar asciende a 25. En todo caso, tanto Facebook Messenger como Hangouts son muy fáciles de utilizar y no necesitas nada más que tener una cuenta en cada una.



Además, dentro del gigante Google también podrás disfrutar de Google Duo, otra aplicación que permite hacer videollamadas grupales de hasta ocho personas independientemente del dispositivo que se utilice, ya que está diseñada para iOS, Android... y, además, tiene una versión web muy útil. Sin duda, una de las características más llamativas de esta app es que tiene un modo de visualización de poca luz con el que tus contactos podrán verte aunque las condiciones lumínicas sean escasas.

Discord y Zoom

Dos aplicaciones de las que probablemente no hayas oído hablar hasta ahora son Discord y Zoom. Aunque para muchos es prácticamente imposible coincidir con sus amigos a una hora concreta, ya que a más de uno se le olvida, conviene saber las opciones que ofrece si se da la oportunidad de que os podáis conectar... ¡decenas usuarios!



En el caso de la primera, Discord, podéis conectaros a la vez 50 personas, con las que tendrás la oportunidad de compartir la pantalla del dispositivo que esté en tu mano, ya que cuenta con versiones para escritorio y aplicaciones móviles. Te puedes unir a diferentes servidores y canales, limitar el número de participantes, mencionara otros usuarios, jugar online e, incluso, organizar sorteos.



Mientras, en Zoom, el número de conversaciones abiertas permitidas es de 100 participantes. Demasiados nos parecen, pero puede darse el caso de que se alineen los astros y consigas entenderte con esta app. Si bien es cierto que el número de participantes es colosal, solamente se pueden dar 100 personas online en su modalidad gratuita, que etsá limitada a 40 minutos de videollamada. Comparte muchas funciones con Zoom, como el acceso compartido del escritorio de tu pantalla o la grabación de las llamadas.

Houseparty

Una de las aplicaciones más utilizadas en los últimos días y que probablemente sea la más divertida de todas ellas es Houseparty. A pesar de que lleva un tiempo muerta de risa en el catálogo de Play Store, el repunte de descargas de esta app en los últimos días la ha situado entre las imprescindibles para soportar el confinamiento y hacerlo más entretenido.



El número de personas que pueden participar en estas llamadas no es demasiado elevado, ya que solamente os podéis conectar a la vez ocho personas. Pero, ¿quién quiere más? Entre los ocho podéis echar una partida al Trivial o al Pictionary mientras sigue la conversación. Además, puedes mandar mensajes privados a cada uno de los usuarios y es muy fácil de utilizar. ¿A qué estás esperando?

