El médico granadino Jesús Candel conectó en directo con el nuevo programa de Sálvame especializado en dar nuevos datos sobre el Coronavirus y, lo que parecía iba a ser una charla distendida se convirtió en una batalla campal entre un sanitario desbordado por la crisis y un Jorge Javier Vázquez que, por primera vez, tuvo que aceptar el rapapolvo sin rechistar.

Llevamos días comentándolo, ¿por qué la organización de Supervivientes no le ha dicho nada todavía a los concursantes sobre la situación que vivimos actualmente en España? ¿Por qué no les han dado la oportunidad de poder volver con sus familias en caso de querer hacerlo? ¿Por qué tanto ocultismo ante un problema de tal envergadura? El caso es que, durante el debate del último domingo casi, casi nos creemos que Jordi González al fin les comunicara el estado de alarma en el que nos encontramos desde el fin de semana, o al menos, eso mismo anunció el presentador al comienzo del programa pero, nada más lejos de la realidad, de nuevo la cúpula de Mediaset tomó un desvío en el camino, el desvío de seguir guardar silencio a pesar de lo que pensaban defensores en plató como la prima de Ivana Icardi, que no veía con buenos ojos guardarse algo tan fuerte. Por el contrario, Sofía Suescun y Antonio David Flores preferían esconder la verdad para así no desestabilizar a los suyos (o para que os suyos no cogieran el petate y se volvieran para Spain, todo puede pasar).



No ha sido el coronavirus, ha sido el Karma



Después de esperar casi 4 horas de debate sin que nadie comunicara absolutamente nada, la audiencia no tardó en manifestarse en redes sociales tachando a la organización de falsos y mentirosos –por decir lo más bonito- mientras aseguraban que su deber como medio de comunicación era contarles la verdad a los concursantes, pues tenían todo el derecho del mundo a pasar estos días con sus seres queridos. Para no alterar su modus operandi, Telecinco hizo caso omiso a las peticiones de sus fieles seguidores durante años y años de realities y prefirieron pasar del tema hablando de temas banales como las movidas de Rocío Flores, la expulsión de Alejandro Reyes o la manía que le están cogiendo muchos a la mala Maléfica de la edición, Fani.



Pero como dice el refrán, recogerás lo que siembres y, ¡bien que lo han recogido, bien! Resulta que ayer, durante el nuevo formato de Sálvame ‘’especial Coronavirus’’ en el que pudimos ver clases magistrales del tipo: ‘’cómo entrar a una frutería’’, ‘’de qué manera es mejor quitarse los guantes’’ o ‘’no escupas en las legumbres cuando estés comprando’’, entró en directo uno de los médicos de urgencias que más famoso se ha hecho a raíz de la propagación y posterior crisis provocada por el virus, se trataba de Jesús Candel, médico de Urgencias en Granada que, aprovechando el tirón de la cadena y las miles de personas que ven cada día Sálvame, hizo lo que nadie se esperara que hiciera: poner a caer de un burro a los medios de comunicación en general y a Sálvame en particular, arrasar con políticos y tachar de ‘’incompetente’’ y ‘’mierda’’ al presidente del gobierno, Pedro Sánchez.

A todo esto, Jorge Javier Vázquez, que observaba atónito el discurso de ‘Spiriman’, tuvo que enfrentarse a la verdad en boca de un ‘’no famoso’’ que, además de dejarnos con un miedo en el cuerpo que ríete tú de It, El exorcista y Anabelle juntas, nos hizo ser conscientes de la realidad que vive el país, una verdad ocultada en parte, por los cargos más altos del estado.

Menos montar pollos y más preocuparse por la gente



El día que Mediaset y en especial Jorge Javier Vázquez recibieron un rapapolvo en pleno directo por parte de un médico de Urgencias pasará a la historia tanto como la crisis que acucia el país y es que ‘Spiriman’ no se cortó ni medio pelo y aprovechó sus minutos de gloria para arrasar con todo, empezando por cadenas como Telecinco y culminando con la monarquía española y los poderes gubernamentales, ¡ahí es nada!

Sin pelos en la lengua y con más miedo que vergüenza, Jesús llegó a derrumbarse en directo al ver como políticos y ciudadanos pasaban de las recomendaciones de los sanitarios acudiendo con normalidad a sus puestos de trabajo e incluso saliendo a la calle a dar ‘’paseítos’’: ‘’montáis pollos en estos programas y estamos hablando de la vida de la gente. ¡Y la gente hoy le han dejado ir a trabajar! (…) ¡Estamos hasta los cojones los profesionales de la sanidad pública! Deberíais estar haciendo el programa desde vuestra casa, que existe Skype y todos los medios y no estar ahí sentados’’. Lo que decíamos, ¡no se cortó ni medio pelo!

Y la verdad es que, sin ponernos melodrámaticos y centrándonos simplemente en la información que tenemos hasta ahora, este no es un tema que debamos tomarnos a pitorreo y parece que, por desgracia, la gente sigue sin darse cuenta de lo que ocurre a pesar de tener el ejemplo de China, Italia o Irán. Y precisamente porque a veces nos merecemos ese tirón de orejas verbal, este médico granadino supo darnos donde más nos duele, en el miedo, el miedo a no poder ver mañana a nuestros abuelos, el miedo a que la cuarentena se alargue más de la cuenta, el miedo a que no solo sean personas mayores la que pierdan la vida con este agresivo virus que cada día se cientos de vidas en el mundo entero… en definitiva, el miedo a no poder volver a la normalidad.



Esto fue lo que intentó hacernos ver Jesús y esta fue la respuesta de Jorge Javier: ‘’estás expresándote con total libertad. Pero me parece que llega un momento en el que estás traspasando la línea’’. Ahora la pregunta que lanzamos es, ¿exageraba el médico? ¿tenía razón Jorgeja al decirle que se estaba pasando de la raya? ¿Realmente somos un ‘’país de pandereta’’? Las respuestas no las tenemos claras, eso sí, que vamos a hacer caso a Jesús y nos vamos a meter en casa sin rechistar, es una verdad como un templo de grande, ¡nos jugamos mucho! No caigamos en la tentación de creernos invencibles por ser jóvenes o por no tener patologías previas y solidaricémonos con aquellos que llevan toda la vida dándola por nosotros.



Y además:

Supervivientes: así ha ocultado Telecinco el estado de alarma a los concursantes

Lara Álvarez se pone farruca con Rocío Carrasco por sus caras de asco

Supervivientes: los concursantes rajan de sus churris, ¿cómo son realmente sus parejas?