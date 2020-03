Así están pasando la cuarentena las influencers más famosas

Durante al menos 15 días, todos los españoles y españolas debemos permanecer en nuestras casas para evitar la propagación del nuevo Coronavirus y frenar así el mayor número de contagios posibles. Tras las nuevas indicaciones del gobierno, las influencers españolas se han puesto manos a la obra y ya trabajan codo a codo para concienciar a la población sobre los peligros de salir a la calle bajo el hashtag #yomequedoencasa.

Rutinas de ejercicio, dietas, repaso por sus mejores fotos, maratones de pelis o juegos con los más peques de la casa, así intentan superar las famosas la cuarentena. Desde iniciativas como la de Dulceida, que ha creado junto a otros amigos del gremio influ la plataforma #cuarentenatv en la que trabajará junto a su novia Alba Paul, consejos la mar de básicos protagonizados por Tamara Gorro que se ha visto en el centro del problema tras el positivo de su marido Ezequiel Garay, hasta los ánimos en la distancia de la periodista Sara Carbonero, todas intentan aportar su granito de arena en esta crisis que invade Europa.

Cristina Pedroche reconoce que esto de estar encerrada en casa no es lo suyo y que no puede parar de comer ahora que tiene todo el tiempo del mundo, Oriana Marzoli viaja al pasado en su carrete de fotos para compartir las mejores con sus seguidores, Laura Escanes desmiente el positivo en Coronavirus de Risto y Jessica Goicoechea lleva en Instagram Live aproximadamente 48 horas. Desde luego, aburrirse, no se aburren.

¿Qué más planes tienen en mente las influs españolas para llevar lo mejor posible estas dos semanas? ¡En la siguiente galería tienes toda la información! De momento empezamos con Sara Carbonero que, teletrabajando en Oporto, manda un mensaje de apoyo de lo más emotivo acompañado de una tierna imagen con sus retoños y la frase: ''Nos pensábamos que ciertas cosas eran lo “normal”. Ahora sabemos que lo “normal”son el cuidado, la compasión y la esperanza''.

Puede interesarte...

Famosas de andar por casa: ¿cómo son las celebrities en su vida normal?



100 películas (para sobrevivir a la cuarentena) que te romperán la mente



Gimnasio y coronavirus: ¿son compatibles? Te damos algunas alternativas