La producción de la tercera temporada ha revelado más detalles y es en un país de Asia donde veremos a todo el reparto.

Iniciadas como miniseries, tanto True Detective, Big Little Lies como The White Lotus evolucionaron hacia series de varias temporadas debido al éxito alcanzado. Esta transformación responde a la preferencia del público, a la percepción de que la fórmula no ha llegado a su fin y a la oportunidad de agregar nuevos elementos a la historia.



Es evidente que hay una demanda creciente para obtener más contenido de The White Lotus, que ha sido galardonada con 10 premios Emmy y ha recibido numerosos reconocimientos en eventos como los SAG, los Critics Choice y los Globos de Oro. También es evidente que el elemento de asesinato resulta beneficioso para cualquier producción.

Mike White, conocido por su trabajo en los guiones de The Good Girl y Escuela de rock, y además creador de esta serie, emitió el 19 de noviembre de 2022 un comunicado oficial. En él, expresó su preferencia por colaborar con HBO y destacó su asociación con Francesca Orsi, Casey Bloys, Nora Skinner y el excepcional equipo que lideran. El guionista agregó que siente una gran fortuna al tener nuevamente esta oportunidad y expresó estar emocionado por volver a encontrarse con los talentosos colaboradores en The White Lotus.

Francesca Orsi, por su parte, comentó: "Al reflexionar sobre los modestos inicios de The White Lotus como una producción surgida durante la pandemia, resulta asombroso observar cómo Mike ha orquestado uno de los espectáculos más elogiados por la crítica. La segunda temporada ha elevado aún más el listón, demostrando la visión única e incisiva de Mike. Su valentía para adentrarse en las profundidades inexploradas de la psique humana, combinada con su humor irreverente y su estilo de dirección enérgico, nos hace anhelar más días de descanso en el querido resort. Colaborar en una tercera temporada es emocionante. Después de todo lo experimentado, no dudaríamos en empacar nuestras maletas y disfrutar de unos días adicionales en el complejo turístico. Sin embargo, la incógnita persiste: ¿dónde estará la próxima ubicación? ¿Qué nos deparará? Estos son los detalles esenciales acerca de la tercera temporada de la serie".

¿Qué personalidades se unen a la tercera temporada de The White Lotus?

HBO Max ha revelado algunos nuevos integrantes del elenco que se sumarán a la tercera temporada de The White Lotus, a menos de un mes del inicio de la filmación de la serie. Natasha Rothwell volverá a interpretar su papel de Belinda Lindsey, que conocimos en la primera temporada. Junto con ella, Leslie Bibb (Iron Man), Michelle Monaghan, Carrie Coon, Dom Hetrakul (The Family), Jason Isaacs, Tayme Thapthimthong (Paradox) y Parker Posey emprenderán un viaje hacia Tailandia para comenzar la filmación a principios de febrero.

Carrie Coon se ha consolidado como un activo seguro para HBO Max gracias a su interpretación de Bertha Russell en La edad dorada. Por otro lado, Michelle Monaghan ha ganado reconocimiento por su actuación en True Detective y su participación en películas como Código fuente y Pixels. Parker Posey cuenta también con destacadas credenciales en su carrera, incluyendo participaciones en Blade Trinity, Scream 3 y la serie The Staircase. En cuanto a Jason Isaacs, es reconocido a nivel mundial por interpretar a Lucius Malfoy en Harry Potter y la cámara secreta y ha desempeñado numerosos roles secundarios de gran relevancia.

Sin embargo, surge la duda, después de presenciar los acontecimientos del episodio final de la segunda temporada, de si es imposible prever el destino que aguarda al personaje de Tanya, interpretado por Jennifer Coolidge, quien es el único presente en todos los capítulos. Algunos especulan la posibilidad de ver a la actriz en un nuevo rol. En referencia a esta cuestión, el creador de la serie Mike White ha dicho lo siguiente: "Jennifer es una amiga cercana, y todos deseábamos tenerla en la primera temporada. Yo pensaba: 'No puedo ir a Italia sin Jennifer'. Y tal vez eso continúe siendo así. Quizás tampoco pueda ir a Japón sin Jennifer. Hemos colaborado con muchos actores divertidos hasta ahora, así que todo depende de quién esté disponible."



Es altamente probable que aquellos que sobrevivan tengan la posibilidad de aparecer en la próxima temporada, ya que todos los episodios comparten el mismo universo. Sin embargo, hay especulaciones que sugieren la posibilidad de nuevas incorporaciones.

¿Qué se sabe de la fecha de estreno?

Debido a las huelgas que involucraron a guionistas y actores, la producción de la tercera temporada experimentó un retraso. Casey Bloys, presidente y director ejecutivo, indicó durante una presentación de HBO Max el 2 de noviembre que, originalmente, la temporada "probablemente se habría estrenado en 2024". Sin embargo, debido a la interrupción, ahora está programada para lanzarse en 2025.



No obstante, poco tiempo después de que finalizara la huelga de actores el 9 de noviembre, el equipo reveló la lista de personajes nuevos y dio inicio al proceso de selección para la próxima temporada. Según se informa, la filmación está programada para comenzar a principios de febrero. Aunque la primera temporada se estrenó en julio de 2021 y la segunda en octubre de 2022, no se espera que nuevos episodios lleguen hasta finales de 2024 o principios de 2025, de acuerdo a lo que se ha indicado.

¿A dónde nos transporta la serie en su tercera temporada?

La tercera temporada de The White Lotus llevará a cabo su trama en Tailandia, con locaciones de rodaje en Bangkok, Koh Samui, Phuket. La misma fuente sugiere que, considerando que las temporadas anteriores fueron filmadas en los resorts Four Seasons en Italia y Hawái, es posible que la nueva temporada se grabe en el mismo establecimiento hotelero, pero esta vez ubicado en el país asiático.



De acuerdo con la explicación proporcionada, el resort cuenta con instalaciones en Chiang Mai, Bangkok, el Triángulo Dorado y Koh Samui. De esta forma, los resorts Four Seasons en Tailandia están distribuidos en la playa, la ciudad, el campo y la jungla, ofreciendo a la producción una variedad de escenarios para explorar.

En una entrevista con Entertainment Weekly, Mike White ha ofrecido algunas pistas sobre la dirección que tomará la próxima temporada. "Será The White Lotus a una escala mayor. Será más extensa, más amplia y más extravagante. No tengo idea de cómo lo percibirá la audiencia, pero estoy tremendamente entusiasmado con el contenido que presenta esta temporada", expresó el productor.



El Gobernador de la Autoridad de Turismo de Tailandia, Thapanee Kiatphaibool, ha expresado que "Es un privilegio que la filmación de la próxima temporada de 'The White Lotus' tenga lugar en Tailandia. La impresionante belleza natural del país, la abundancia de sus sitios históricos y la variedad de sus paisajes crean el entorno idóneo para dar a conocer nuestra cultura fascinante, nuestra extraordinaria cocina, nuestra oferta de lujo y bienestar de primera calidad, y, sobre todo, la calidez de nuestra gente y la hospitalidad tailandesa".