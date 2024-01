Mientras se desplazaba por la alfombra roja el domingo por la noche, la estrella exhibió un accesorio inesperado.

Pedro Pascal sorprendió con un accesorio inaugural durante su paso por la alfombra roja en la 81ª ceremonia anual de los Globos de Oro. En la noche del domingo, el actor presentó un cabestrillo negro en combinación con un atuendo mayormente oscuro. Sin embargo, la lesión no se debió a enfrentamientos con zombis, seres intergalácticos o narcotraficantes, según declaró a los periodistas. Explicó que simplemente sufrió una caída.



Mientras mostraba su cabestrillo, Pedro Pascal atrajo miradas en la alfombra roja con un destacado detalle en su atuendo: un elegante top de cuello de tortuga negro ajustado, adornado con nudos de hilo blanco en toda su extensión. Complementó este llamativo top con unos pantalones negros.

A la edad de 48 años, la estrella obtuvo una nominación como mejor actor en los Globos de Oro 2024 por interpretar a Joel en la serie dramática de televisión The Last of Us de HBO. La serie post apocalíptica, lanzada a principios de 2023, narra la historia de un padre sustituto en una misión para llevar a la niña Ellie, interpretada por Bella Ramsey, a un grupo de científicos.



Estas dos figuras desarrollaron una amistad cercana más allá de las cámaras. Durante una conversación en Actors on Actors de Variety con Steven Yeun, Pascal expresó su aprecio por la actriz, destacando: "No encontraría a una adolescente más centrada, generosa y reflexiva. Y no digo esto de manera condescendiente".

Adicionalmente, comentó: "Depositaba mi confianza en Bella en gran parte de la vivencia. Ambos experimentábamos miedo y timidez al respecto, pero Bella me motivó a adoptar una actitud madura ante la situación, realmente no creo que haya conocido a nadie como Bella. Sacaron lo mejor de mí como persona".



La producción The Last of Us recibió una nominación a los premios como mejor serie, al mismo tiempo, Bella Ramsey fue reconocida con una nominación a la mejor actriz en una serie de televisión dramática en la gala organizada por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood.