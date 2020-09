Test: ¿qué personaje de Harry Potter eres?

¡Back to Hogwarts! Cada 1 de septiembre el tren nos espera para retomar las clases de Hogwarts. Para conmemorar este día, ¿qué te parece hacer nuestro test para descubrir a qué personaje te pareces más?

La saga Harry Potter cumple 20 años y por eso es motivo de celebración. Parece ayer cuando el pequeño Harry Potter y sus aventuras entraban en las casas de millones de niños y adolescentes (y no tanto) para hacer soñar y disfrutar con la historia del pequeño mago. El 26 de junio de 1997 JK Rowling publicaba el primer libro, Harry Potter y la piedra filosofal y actualmente la saga cuenta con ocho libros y más de 450 millones de libros vendidos en 79 idiomas diferentes, ¡ahí es nada!

Pero el fenómeno Harry Potter no tardó en saltar también a la gran pantalla rodando ocho películas basadas en los libros. Además, el año pasado se estrenó la precuela, Animales Fantásticos y Donde Encontrarlos, la primera parte de la trilogía en la que se hacía referencia al universo de Harry Potter aunque muchos años antes del nacimiento de sus protagonistas. Y es que no cabe duda: estos libros de J.K. Rowling nunca pasará de moda. Seguro que tú también tienes tu personaje favorito pero, ¿a cuál te pareces más realmente? Este test tiene la respuesta.

La personalidad de los protagonistas de Harry Potter

¿Contenta con el resultado? Sea como sea, vamos a repasar algunos detalles sobre su personalidad para que les conozcas más a fondo, si cabe.



Harry Potter: empezamos, por supuesto, con el gran protagonista de la historia. Harry es un chico que no ha tenido una infancia nada fácil, sin sus padres y aislado por sus tíos. Por eso, de primeras no es una persona muy sociable. Sin embargo, tiene un carácter accesible y cuando conoce a alguien con sus valores puede entablar una gran amistad. Ejemplo de ello es lo que pasó cuando conoció a Ron y a Hermione. Valora mucho ese cariño que encuentra en sus amigos y eso le hace ser una persona muy leal a ellos. Aunque todos le consideran un héroe, él no piensa lo mismo y siempre ha sido consciente de que sin sus amigos, profesores y personas que le quieren no habría superado los momentos más adversos. Sin embargo, ese amor hacia sus seres queridos a veces le lleva a ser extremadamente testarudo y querer protegerlos, por lo que no teme ponerse en peligro si eso conlleva salvar a los suyos. Esto le convierte en una persona bastante arriesgada. Al margen de esto, también es muy divertido.



Hermione Granger: la mejor amiga de Harry y el gran amor de Ron es conocida por su inteligencia. Tampoco se trata de una persona muy sociable, pero cuando coge confianza con alguien, es para siempre. Le encanta aprender cosas nuevas y pasar tiempo leyendo. A veces esa necesidad de saber más le lleva a sobrecargarse de tareas, algo que le llevó a utilizar un giratiempo para poder acudir a más clases de las que le permitía su horario real. Esto a veces la aparta un poco de sus seres queridos, pero al final siempre consigue priorizar. Frente a situaciones adversas siempre utilizar sus conocimientos y demuestra una entereza digna de admirar.



Ron Wesley: el penúltimo hermano Wesley es bromista y muy honrado. No hay cosa que le guste más que pasar tiempo con sus amigos, divertirse y jugar al Quidditch. En los estudios es algo despistado y torpe, especialmente por su inseguridad. Sin embargo, cuando confía en si mismo es capaz de lograr grandes cosas. Esa falta de autoestisma le ha llevado en momentos a ser un poco celoso de la admiración que su amigo Harry despertaba en los demás, pero tiene muy buen corazón y siempre ha sabido corregir esos pensamientos.



Draco Malfoy: las ansias de poder que le han inculcado en casa y la falta de valores lleva a Draco a ser una persona mezquina y poco respetuosa. No integra a sus compañeros, especialmente si no son hijos de magos, lo que el denomina ser sangre sucia. Por eso, siempre suele generar conflictos con los compañeros que no son hijos de magos o no pertenecen a sus casas. Tiene amigos fieles, pero en diversas ocasiones se aprovecha de ellos beneficiarse. Sin embargo, a pesar de que todo esto definiría a una mala persona, también hay momentos de la historia en los que podemos ver como rectifica y actúa con bondad. Bajo toda esa capa de prejuicios hay una buena persona que solo ha tenido la mala suerte de nacer en una familia consumida por la necesidad de tener supremacía por encima de los demás.

Albus Dumbledore: el entrañable y poderoso director de Hogwarts es uno de los personajes más enigmáticos de la saga. Siempre hemos tenido claro que es buena persona y trabaja por el bien del mundo mágico, pero nunca muestra del todo sus intenciones. Ese enigma que lo rodea en ocasiones puede llegar a causar cierta desconfianza sobre sus intenciones, pero finalmente siempre son buenas. Solo quiere proteger a los suyos y está dispuesto a todo para conseguirlo. El tiempo le ha enseñado que para llevar a cabo ciertos planes es necesario ser discreto, pero no siempre fue así, en el pasado también cometió errores.



Rubeus Hagrid: uno de los grandes amigos de Harry, Ron y Hermione desde que llegan al colegio. Les adora y siempre quiere protegerlos. El grandullón es una persona extremadamente sensible que ama a los animales y a la naturaleza. Esa necesidad de que cuidar a los seres vivos, aunque sean peligrosos, le llega a meter en algún lío que otro, pero no puede evitarlo porque tiene la confianza de que el bien siempre triunfa sobre el mal.



Severus Snape: probablemente sea uno de los personajes que más sorprende a lo largo de la historia. Todos pensamos que es malvado cuando Harry Potter llega a Hogwarts, pero poco a poco vamos descubriendo cómo es realmente. Ha tenido una infancia dura y a pesar de conocer el amor a una corta edad al conocer a Lily Potter, este nunca será correspondido. Recibe bullying en la adolescencia y eso le hace encerrarse en si mismo y poner mil barreras, no obstante, el amor es más fuerte y muchos de sus actos son movidos por el amor que siempre ha profesado a la madre de Harry. Es sabio, calculador, paciente y decidido.



Lord Voldemort: el malo malísimo de la historia, solo piensa en sus intereses y está dispuesto a todo con tal de conseguir poder. No respeta a aquellos nacidos de padres no mágicos y aunque se rodea de fieles seguidores no sabe lo que es la amistad ni la lealtad. Si la ocasión lo requiere, no duda en prescindir de quien sea necesario.

¿Qué te parece? ¿Te sientes identificado con más de uno de los personajes? Para terminar, si eres eres una fan acérrima de esta saga, seguro que disfrutas viendo alguno de estos tatuajes inspirados en ella... ¿Con cuál de ellos te quedas?

