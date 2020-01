Famosos con vidas clonadas: Sergio Ramos ha copiado la vida de los Beckham, ¡tenemos pruebas!

''Si es niña se llamará Ginevra, con v.'' ¡Pilar Rubio lo tiene claro! Hace solo unos días, la presentadora concedía una pequeña entrevista durante uno de sus habituales eventos en la que hablaba de los primeros meses de este nuevo embarazo que ha dejado a todos con la boca abierta. Casada con el futbolista del Real Madrid, Sergio Ramos, la pareja ha formado una increíble familia junto a sus 3 retoños, Sergio Jr. de 5 años, Marco, de 4 y Alejandro, de 1 y, cuando pensábamos que ya no tendríamos más bombazos relacionados con un nuevo miembro en el clan Ramos-Rubio, ¡llega la primera gran sorpresa de 2020!





Pilar ha reconocido que el primer mes de su cuarto embarazo ha sido el peor de todos: ''me encuentro bien, el primer mes lo pasé un poco mal, fue un poco delicado, me sentí cansada, con náuseas y cosas que nunca me habían ocurrido antes'', comentaba Pilar, feliz de haber pasado esa etapa y esperando con muchas ganas a conocer el sexo del bebé. Por su parte, el mayor de sus 3 hijos también tiene claro el nombre de su hermanito o hermanita: ''si es niña Luputa y si es niño Pokémon''. Bueno Sergio Jr. teniendo en cuenta que ya puedes llamar a tu hijo Spiderman, ¿por qué no Pokémon? ¡Votamos por Pokémon si es niño!

Y entre risas, pokémon y parejas a punto de dar la bienvenida a un nuevo retoño, nosotras, que nos gusta darle más vueltas al coco que a la taza de nesquik por las mañanas, hemos llegado a la sabia conclusión de que hay varias familias exactamente iguales en el panorama famosil, es decir, ¿no os parecen muy similares los caminos que han elegido los amigos Sergio Ramos y David Beckham para sus vidas?

Parece que, desde que compartieran banquillo en el Real Madrid, el último capitán de los merengues vio en el marido de Vicky un espejo en el que mirarse, tanto que parece haber clonado su vida paso a paso. Pasión por la moda, peinados idénticos, relación de ensueño con su chica, boda por todo lo alto, 3 hijos 'chicos' y arriesgando a ver si suena la flauta y toca niña a la cuarta... en fin, que el rubio sevillano y el rubio británico tienen muchas más cosas en común de lo que parece. La pregunta es, ¿con cuál de los dos te quedas tú? El eterno David Beckham y su familia de anuncio o el defensa más querido del Real Madrid y su clan encabezado por Pili y sus pequeñuelos? Echa un vistazo a la siguiente galería y descubre el increíble parecido entre estos dos cracks del balón y sus idílicas familias.

