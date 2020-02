Ranas, cuchillos o casas encantadas: estas son las aficiones más raras de los famosos

Cuando no están cantando alguno de sus temazos sobre el escenario o rodando alguna escena de su próxima películas, las celebrities invierten sus ratitos libres en un sinfín de actividades que no dudan en compartir en sus redes sociales. La mayoría disfruta de aficiones típicas de los mortales como la obsesión de Cara Delevingne por pasear, las horas y horas que pasa Miranda Kerr en su jardín haciendo yoga o el amor que le profesan las hermanas Hadid a los caballos de la familia.

Otros famosos en cambio disfrutan de hobbies mucho más estrambóticos y estrafalarios, como visitar todas las casas encantadas que se encuentran en sus viajes, cazar e inspeccionar ranas en sus inmensas fincas o tener una vitrina repleta de cuchillos, catanas y machetes en plan adorno super cool y apañao. Sí, sí, totalmente cierto que mientras tú disfrutas marcándote bailecitos en Zumba como si acabases de salir de Fama, a bailar y otras se pasan las horas muertas subiendo stories a Instagram, vuestros famosos y famosas favoritas hacen cosas muy, muy distintas.

Por ejemplo, ¿sabías que el gran Johnny Depp tiene una colección inmensa de Barbies con las que no duda en jugar siempre que tiene ocasión? o, ¿que Kate Middleton medita a la par que se relaja coloreando libros de dibujos para adultos? (y no, no nos referimos a libros ''para adultos'' de esos que estás pensando sino a la nueva tendencia que va haciéndose cada vez más popular y que consiste en libros con dibujos para colorear entre los que se han hecho mundialmente conocidos Jardín Secreto, El océano perdido o El bosque encantado (obra de la escocesa Johanna Basford).

El caso es que para matar el aburrimiento, las celebs utilizan numerosas actividades que comunes, lo que se dice comunes, no son y aquí te traemos algunas de las más extravagantes por si acaso yo que sé que qué se yo, te da por montar en monociclo como a Leslie Mann o llenar tu casa de máquinas de escriibir antiguas como hace Tom Hanks. Echa un vistazo a la siguiente galería y descubre desde las aficiones más típicas hasta las más locas de los famous internaciones más conocidos. Empezamos con el guapérrimo David Beckham que, desde que colgara las botas de fútbol, ahora disfruta como un enano con la espada practicando varias veces a la semana... ¡esgrima!

