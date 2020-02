Así es la larga lista de amores de Bradley Cooper: Ana de Armas ¿su última conquista?

Nacido en 1975, ojos azules y una sonrisa impresionante, Bradley Cooper es uno de los actores más fascinantes y queridos de Hollywood.Su carrera comenzó en 1999, cuando, con solo 24 años, participó en un episodio de la famosa serie de televisión Sexo en nueva York, gracias a la cual consiguió hacerse un hueco en el panorama famosil.

Después de otras apariciones, la popularidad mundial llegó de la mano de su papel en Alias y más tarde, se consagró como uno de los intérpretes más solicitados con La verdad. A principios de los 2000, los éxitos de Bradley ya le habían convertido en uno de los galanes más admirados de Hollywood, llegando incluso a estar nominado al Oscar a Mejor Actor por American Sniper y The Positive Side.

Sin embargo, no fue hasta 2018 cuando realmente vimos a Bradley como una auténtica star. Con su trabajo como actor y director en Ha nacido una estrella recibió numerosas nominaciones a los premios más importantes de la escena cinematográfica. Sin embargo, en el rodaje de esa peli no hubo solo una mente brillante, también nació el comienzo de una presunta historia de amor que durante meses, se convirtió en la comidilla de todos los medios de comunicación, el posible romance entre Bradley Cooper y Lady Gaga. Por aquel entonces, el actor mantenía una idílica relación con la modelo rusa Irina Shayk, con la que tuvo su primera y única hija, Lea de Sheine pero, las fricciones entre ambos y el bombazo de una posible infidelidad de Cooper con Gaga hicieron mella en su amor, tanto que terminaron rompiendo ese mismo verano.

Desde que pusieron fin a su relación, el actor no se cortó un pelo y fue visto en numerosas ocasiones con la cantante de Shallow, de paseíto, de fiestecita e incluso saliendo de la casa que durante más de tres años habían compartido Bradle e Irina. Jamás conseguimos pruebas suficientes para afirmar que estos dos tuvieran algo más que una amistad pero Lady Gaga anuló su futura boda con Christian Carino y Cooper terminó separándose de la diosa rusa. Pueden atar ustedes sus propios cabos, nosotras no nos arriesgamos a confirmar ni desmentir el romance. El caso es que la historia con Gaga, aunque sí la más mediática, no ha sido la única que ha dado que hablar en cuanto a los supuestos romances de Cooper. Tras más de 20 años en el mundo de la interpretación, Bradley nos ha sorprendido saliendo con increíbles mujeres como Zoe Saldana, Suki Watherhouse, Renée Zellweger y por supuesto, Irina Shayk. Atrás quedó su efímero e intenso matrimonio con Jennifer Esposito, Brad se ha convertido en el nuevo George Clooney y ahora que ha vuelto a la soltería, ¡su siguiente conquista puede llegar en cualquier momento!

De hecho hace solo un par de meses ya se vinculaba al rubio con una conocida actriz que ha trabajado en España durante años, ¡Ana de Armas! Al parecer, nuestra chica favorita de El Internado mantiene una bonita amistad con Bradley y, lo que no es amistad porque según varias fuentes, ambos fueron vistos saliendo de un hotel juntos tras una noche de cena y fiesta. ¿Será verdad? De momento y mientras esperamos nuevas informaciones, hacemos un repaso por la lista de ex novias del actor, que no es precisamente cortita.

Puede interesarte...

Ana de Armas Vs Irina Shayk o por qué a Bradley Cooper le gustan todas iguales

Parejas de famosos de Hollywood icónicas que en 2020 serían influencers



Los labios más legendarios y deseados de Hollywood: desde la década de los 50 hasta hoy