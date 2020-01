Ana de Armas Vs Irina Shayk o ¿por qué a Bradley Cooper le gustan todas iguales?

¡Parraque! Esa es la palabra exacta que describe lo que sentimos cuando, hace solo unos días, conocíamos la noticia, bueno, más bien el rumor de una posible relación entre nuestra chica de El Internado favorita, Ana de Armas y el ex más guapérrimo de Irina Shayk, Bradley Cooper. Qué ansiedad, qué desasosiego, qué nervios al ver la prueba de su posible idilio y lo a gustito que parecían estar charlando vete tú a saber de qué.

Al parecer y según publicaba el medio digital estadounidense Radar Online, la ya supuesta nueva pareja de 2020 no dudó en compartir confidencias durante un evento para más tarde, abandonar juntos el hotel Four Seasons donde se celebraba la cena. Aunque no hay pruebas en imágenes que confirmen su salida del hotel sí tenemos alguna que otra captura del momento ''charleta'' en la que tanto Ana como Bradley parecían estar encantados de encontrarse de nuevo (recordad que los intérpretes ya coincidieron en el rodaje de Juego de Armas y ambos hicieron buenísimas migas).

No nos habíamos recuperado todavía del reciente amorío entre Blanca Suárez y Javi Rey y ya nos han colado otro romance invernal con más salseo que el nuevo reality de Mediaset, La isla de las tentaciones (Estefaníaaaaa). ''Bradley se dirigió directamente a Ana y estuvieron un buen rato hablando en la recepción del hotel. No parecía que tuvieran ninguna gana de marcharse, él no paraba de hacer bromas con una gran sonrisa en su rostro. Bradley parecía encandilado con ella, no paraba de reírse'', comentó un testigo sobre el encuentro entre ambos.

La verdad, sea cierto o no lo que dice el testigo, no nos extrañaría nada que Bradley haya fijado sus tiernos ojitos azules en la cubana pues, la actriz de Blade Runner y James Bond guarda cierto parecido con la ex y madre de la hija de Cooper, la supermodelo rusa Irina Shayk. Labios carnosos, exóticos y cristalinos ojos, cuerpazo de infarto... vamos, que Bradley gusto, lo que se dice mal gusto no tiene. Y para muestra un botón, ¡qué botón ni que botón! Para muestra este recopilatorio de imágenes elegidas a conciencia para demostrar a Bradley y al mundo que en 2020 el prota de Sin límites se ha marcado un Leo DiCaprio, es decir, que a Cooper le gustan todas iguales. Y hasta aquí podemos leer, para todo lo demás... ¡las pruebas que determinan el nivel de parecido físico entre la supuesta nueva churri de Bradley y la rusa más impresionante del panorama famosil!

Puede interesarte...

Las pruebas que demuestran que Irina y Bradley han roto por Lady Gag



Jennifer Aniston y Brad Pitt: un paseo por su mítica historia de amor



Las 10 historias de amor LGTBI más bonitas del panorama celebrity