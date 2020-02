Se conocieron en el trabajo y ambas tenían pareja, pero desde el principio fueron un gran apoyo la una para la otra. Y, además, tenían un sueño en común, ser madres.

Montse y Laura comparten el sueño de ser mamás y tienen muy claro que quieren conseguirlo juntas. Por eso acaban de lanzar Ella. Reflexiones de una hetero curiosa, un libro donde cuentan su historia y con cuyos beneficios quieren financiar un nuevo intento de fecundación in vitro.



Se conocieron en el trabajo y, desde entonces, se convirtieron en un gran apoyo para la otra. Y, cada una con su pareja, comenzaron a intentar ser madres, las dos mediante tratamientos de inseminación artificial. Un día, Montse tuvo un positivo. Sentía que, por fin, había logrado su sueño, casi podía tocarlo con las manos. Y cuando llegó al trabajo, solo hizo falta una mirada para que Laura lo entendiese. Y se abrazaron. Nadie entendía nada, pero ellas sí, y eso era lo único que improtaba.

Pero esa vez no pudo ser. Montse perdió a su bebé y el miedo se adueñó de ella y de su vida. Pero no se dio por vencida y Laura, a la que tampoco le funcionaron los tratamientos de fertilidad, tampoco. Porque Montse estaba ahí para Laura y Laura estaba ahí para Montse cuando el resto no sabía que hacía tanta falta. Y porque juntas decidieron compartir un mismo lema: cada día más sería un día menos.



Juntas pero separadas, Montse y Laura se enfrentaron a algunos de los momentos más duros de su vida. Tratamientos de fertilidad, tests de ovulacion, médicos, clínicas y resultados negativos, que se convirtieron en habituales. Y, sin quererlo y aun resistiéndose a rendirse, sus respectivas relaciones se fueron desgastando mientras ellas, poco a poco, se acercaban. Hasta que Montse cayó en la cuenta de que ahora Laura era su prioridad.



El miedo volvió a la vida de Montse, su cuerpo no le respondía cuando Laura la miraba, le temblaban las piernas. Y, por primera vez, había algo en su vida que le resultaba difícil compartir con Laura: que la quería. Pero cinco palabras salidas la boca de Laura fueron suficientes para espantar todas las dudas de Monste: "no te voy a fallar".



Así empezó su historia de amor, después de 5 años amándose y admirándose en la distancia. Y el día que se dieron su primer beso, la frase que las había acompañado durante todo ese tiempo cobraba más sentido que nunca: cada día más sería un día menos.

Ella, un proyecto con el que cumplir su sueño

Desde entonces y más que nunca, Laura y Montse comparten un mismo sueño y una misma lucha: ser madres y, esta vez, juntas. Ahora acumulan tras de sí 12 tratamientos de fecundación in vitro y están en la lista de adopción de Cataluña. Saben el dinero y el esfuerzo que supone enfrentarse a nuevos tratamientos, pero se niegan a rendirse. Y por ello, juntas han creado el proyecto Ella. Reflexiones de una hetero curiosa, un libro escrito por Montse donde cuenta su historia de amor con Laura y que, en palabras de su autora, representa a todas las mujeres cuya vida cambió radicalmente y sin esperarlo. Una historia que merece ser contada con dos mujeres como protagonistas, dos mujeres que se quieren mucho pero que, sobre todo, se quieren bien.

Montse explica que su mayor enemigo es ella misma por su falta de confianza, pero que "gracias a compartir mis pensamientos hechos versos en la cuenta @conLdeJúlia de Instagram empecé a creer en mí y a descubrir qué es ese «algo» que tengo; y es que pongo pasión a lo que hago, aún más a lo que siento". Y aunque Ella nació como una casualidad, es un libro lleno de libertad, escrito por una madre con los brazos vacíos pero con el corazón lleno de ganas.

