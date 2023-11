Esta pieza de vestimenta interior genera intensas discusiones cada vez que se cuestiona cuántas veces debería ser lavada.

Mantener la limpieza de las prendas que forman parte de nuestra rutina diaria constituye una tarea doméstica que requiere atención regular. Camisetas, vaqueros, jerséis, sudaderas, faldas o calcetines son algunos ejemplos de las prendas que se suelen lavar semanalmente. Sin embargo, entre todas ellas, la ropa interior destaca por generar debates significativos al intentar determinar la frecuencia adecuada para su lavado.



En cuanto a la indumentaria inferior, como calzoncillos, tangas o braguitas, resulta evidente que deben ser lavados después de cada uso. Sin embargo, la controversia surge al considerar los sujetadores, especialmente en el caso de las mujeres. Estas prendas, diseñadas para proporcionar comodidad en la zona del pecho, presentan una variedad de tipos, y la frecuencia de lavado dependerá de cómo la usuaria las destine y utilice.



En realidad, qué tan seguido se debe de lavar un sujetador es una cuestión altamente subjetiva. A pesar de ser algo personal, en ocasiones nos planteamos con qué regularidad deberíamos lavar esta prenda. Según diversas fuentes como blogs, revistas de moda, la opinión de influencers y personas famosas, parece que no hay consenso claro acerca de una respuesta específica.



Esta información es respaldada por 'La corsetera', un blog que sugiere que no es necesario lavar el sujetador a diario, sino que debería hacerse cada 5 o 7 usos, dependiendo de la actividad física realizada con la prenda. En contraste, el sitio web de 'lencería Ascen' aconseja lavar el sujetador cada 2 o 3 usos, argumentando que la ropa interior actúa como una segunda piel que retiene microorganismos y bacterias.



Aunque ambos sitios web especializados en lencería difieren en la recomendación de frecuencia de lavado, coinciden en un punto: es necesario lavar los sujetadores deportivos después de cada uso. En este caso, es recomendable hacerlo debido a que el sudor generado durante la actividad física puede ensuciarlos y provocar malos olores, además de facilitar la alimentación bacterias que podrían alojarse en el material de la prenda.

¿Qué opinan las famosas al respecto?

En relación con este tema, varias personalidades influyentes y celebridades del momento expresaron sus opiniones cuando fueron abordadas con la pregunta sobre la frecuencia de lavado de los sujetadores durante un evento de moda organizado por 'Código Nuevo' en Instagram. La interrogante sobre "¿Cada cuánto se lava el sujetador?", generó una diversidad de respuestas entre las entrevistadas, lo que destaca la falta de consenso en este aspecto incluso entre figuras públicas.



Esto se ilustra claramente a través de una publicación en Instagram, en la cual personas destacadas como Marta Díaz, Lola lolita (ambas con millones de seguidores), Albanta San Román y Natalia Palacios ofrecen sus opiniones personales que, para muchos, puede resultar controvertida.



En medio de las diversas respuestas, Marta Díaz compartió que lava su sujetador cada dos días, mientras que Lola lolita lo lava una vez cada dos o tres meses, argumentando que para ella están limpios porque ella misma se considera limpia. Por otro lado, Natalia prefiere lavar su sujetador cada dos o tres semanas, aunque reconoce que es una práctica poco convencional. Albanta, en cambio, se une al movimiento 'free the nipple' al revelar que casi nunca utiliza esta prenda de ropa interior. La variabilidad de opiniones, incluso entre personalidades influyentes en redes sociales, es evidente.



Sin embargo, esta variedad no se limita únicamente al contenido del vídeo, ya que numerosas personas también han expresado sus opiniones en los comentarios. A continuación, se presentan algunas de estas contribuciones:



«Ni una dice la verdad, una vez cada 6 meses si acaso»



«Qué asco, se lava todos los días, ¿acaso no transpiras?»



«Pues depende, si no está sucio y no he sudado… Pues la semanita lo pasa. También lavar algo de más estropea la ropa»



«Ah, ¿pero es que se lava?»



«¿Cada 3 semanas??? El sujetador ha andado solo, ha hecho 3 giras y ha vuelto al cajón de la chica»



«Dos usos, un lavado. ¡Hace calor, se transpira, se lavan! Los del gym se lavan todos los días, qué fiasco»



Como se puede ver, parece que no existe unanimidad en relación con una de las preguntas más comunes relacionadas con el lavado de ropa, ya que esta decisión depende de una variedad de factores, incluyendo el tipo específico de sujetador que se esté utilizando. La falta de acuerdo sugiere que la frecuencia de lavado de esta prenda es una elección subjetiva, y que está sujeta a consideraciones individuales basadas en factores como la comodidad, el tipo de actividad física realizada y las preferencias personales.