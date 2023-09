Después de los comentarios que recibió en redes por su vestimenta en un evento deportivo, la actriz reaccionó con autoridad mediante una publicación en Instagram.

En pleno 2023, aún seguimos en medio del revuelo por el caso de Jenni Hermoso y al parecer no se ha aprendido al respecto. Evidentemente, hay quienes siguen pasando por alto la reivindicación femenina de que sus cuerpos son propios y solo a ellas les pertenece la decisión de cómo cubrirlos, qué ponerles encima y qué hacer con ellos. Esto no debería ser tema de discusión e incluso innecesario de mencionar, sin embargo, vuelve a ser tendencia debido a las actitudes como las que ha soportado recientemente Clara Galle, protagonista de la saga de A través de mi ventana.

La estrella acudió al campo de fútbol El Sadar para ver el encuentro de su equipo, el Osasuna contra el Sevilla, actividad normal que no llamó la atención hasta que la gente comenzó a notar la ropa que llevaba, o mejor dicho, la que no llevaba, convirtiéndola en el centro de comentarios en redes, muchos de ellos de carácter vergonzoso. La razón fue por no llevar sujetador, decisión suya por las razones que sean, y por ende se le notaban los pezones. Su rección ante las críticas fue inmediata e hizo una publicación para mostrar su descontento y sobre todo, para reivindicar el derecho de no usar sostén.

"Voy a El Sadar a ver a mi equipo desde que soy chiquitita. Ayer fue un día precioso y no me pudieron tratar mejor. Desde aquí quiero volver a dar las gracias. Sin embargo, ante los comentarios que he leído, siento que tengo que reaccionar. Cuando me vestí antes de llegar al campo no se me pasó por la cabeza que mis pezones fueran a ser tan comentados. Si se me notan, es porque tengo. Nunca he visto tal masacre cuando cualquier jugador de cualquier equipo se quita la camiseta en el césped. Yo tengo la conciencia tranquila, no hago nada malo por no llevar sujetador. No me molesta que digan que yo llevaba puestos los dos puntos más que no ganaron, me molesta que mis pechos sean el único tema, de entre tantos más interesantes que hay, que muchos eligen para hablar. Parece que no hemos aprendido nada de las últimas semanas", comentó Clara en una publicación en redes sociales.

Esta situación indica que seguimos en el mismo punto de partida que hace algunos años, puesto que Clara Galle no es la única a quien le han criticado o incluso a quien le han hecho burlas por mostrar sus pezones. Florence Pugh es otra Celebrity que ha recibido comentarios negativos, cuando el año pasado asistió al desfile de Valentino con aquel vestidazo. Otra famosa en las mismas circunstancias es Shakira, al ser captada en Disneyland paseando con sus hijos en el 2018.



Aunque cada vez sean más las celebridades que se suman a la tendencia del free the nipple con sus transparentes vestidos, probablemente la situación no cambie tan fácilmente. Es por eso que compartir quejas y reivindicaciones de este tipo, tal y como lo hizo Aitana con su amiga, es esencial para que la sociedad avance en torno al tema.