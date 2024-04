¡Pilar Rubio deslumbra con un look flamenco atrevido y sensual inspirado en la Feria de Sevilla!

La feria de Sevilla se celebra estos días, y la presentadora Pilar Rubio ha querido rendir homenaje a este evento con un impactante posado en ropa interior.

Pilar Rubio no solo tiene una reconocida trayectoria profesional, sino que, con más de 11 millones de seguidores en Instagram, puede considerarse una de las influencers de moda más importantes. Algo que en su momento no pasó desapercibido para la firma de lencería Selmark, que intuyó que incorporar a Pilar a su aventura comercial resultaría una decisión ganadora. Y sin duda que el tiempo ha terminado por darles la razón.



Como imagen de Selmark, y con una línea de ropa de baño propia que la propia presentadora diseña y promociona, Pilar Rubio no pierde ocasión de posar en su cuenta de Instagram con algún modelo que a la vez que realza su espléndida figura, permite a su audiencia conocer las virtudes de la ropa interior de esta firma. Recientemente acaba de hacerlo una vez más, posando con un conjunto atrevido y sensual inspirado en la Feria de Abril.

Homenaje a la Feria de Sevilla

La relación de Pilar Rubio con la capital andaluza es muy estrecha. Su marido, el futbolista Sergio Ramos, es oriundo de la localidad sevillana de Camas, y tras muchos años defendiendo los colores del Real Madrid, juega actualmente en el equipo del Sevilla F.C. A eso hay que unir que en estas fechas se celebra la Feria de Abril, y aunque Pilar, al menos por ahora, no ha hecho acto de presencia en este evento, sí que ha querido rendir homenaje al espíritu flamenco de la feria con un posado inspirado en esta temática.



Pilar Rubio ha posado con un conjunto en el que aparece con lencería negra y una falda estampada de volantes, una combinación atrevida pero que, a la vista está, ofrece un resultado excepcional. Y es que el sujetador de encaje con el que aparece en la imagen que ha publicado en sus redes sociales tiene un toque muy particular que casa de maravilla con la falda elegida para la ocasión.

Pilar Rubio Style

No es fácil conseguir lucir como Pilar Rubio aunque te decidas a vestir cualquier prenda de las que ella promociona. A sus 46 años, y gracias a su disciplina en la dieta y el ejercicio, su físico es excepcional, por lo que resulta difícil que algo no le quede bien.



Sin embargo, cuando se trata de lencería, hay más factores a considerar. Por ejemplo, en el caso del sujetador que la presentadora promociona en esta ocasión, es perfecto para mujeres con pecho grande, ya que gracias a su diseño triangular sin aro proporciona un gran nivel de sujeción.



Tengas o no un tipazo como el de Pilar Rubio, siempre puedes copiar algo de su estilo, y si en este caso buscas un sujetador que mantenga el pecho firme, y que a la vez sea cómodo y sexy, puedes encontrar este mismo modelo y otros igualmente bonitos en la web de Selmark.