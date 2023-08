El No-nicure, la tendencia a no llevar esmalte de uñas en favor de unas uñas hermosas y desnudas

Tal vez no hayas oído hablar de una tendencia como el “No-Nicure”, pero definitivamente está al alza. Te explicamos en qué consiste.

Lo que se conoce como “No-Nicure” es una tendencia que consiste en no usar esmalte de uñas, llevando en su lugar éstas desnudas, aunque eso sí, bien cuidadas. ¿Estamos ante una moda pasajera o es algo que ha llegado para quedarse? Vamos a profundizar en lo que implica y a conocer porqué cada vez más mujeres optan por esta solución.



Cuando una mujer se presenta con sus uñas sin ningún tipo de decoración manda el mensaje de que se siente segura de sí misma. De que no necesita esforzarse en impresionar a nadie ni llamar la atención con unas uñas coloridas. No todas las que optan por llevar sus uñas con un aspecto natural se lo plantean de este modo, cierto, también hay otras razones para preferir una manicura limpia que el esmalte. Conozcamos cuales son.

Por qué elegir el No-nicure

En muchos casos lo que se pretende es potenciar el look natural, que muchas mujeres encuentran más atractivo. En un mundo en el que la silicona, los tatuajes y los looks extravagantes parecen inundarlo todo, la mujer que presenta una imagen natural destaca sobremanera. En otros se hace como símbolo de estatus, ya que, revisando las revistas de sociedad, es fácil comprobar como personalidades de la realeza y la nobleza normalmente prefieren aparecer en público con sus uñas cuidadas pero sin pintar.

También tiene mucho que ver la cada vez menor diferenciación entre géneros. Los clichés de género están en desuso, y lo de que las mujeres se hacen la manicura y se pintan las uñas y los hombres no, ya no está tan claro. Ahora son unos y otros los que prestan atención al cuidado de sus manos, pero en el caso de las mujeres, de una manera menos evidente. Por lo general quienes prefieren este estilo optan por unas uñas de apariencia neutra pero muy perfeccionadas. No resaltarlas con el color no significa descuidarlas. Precisamente lo más destacado de esta tendencia es que se sustituye lo llamativo por lo discreto, pero siempre ofreciendo un aspecto impecable.

Cómo mantener las manos y las uñas cuidadas de forma natural

Si el “No-nicure” es algo con lo que crees que puedes sentirte cómoda y a gusto, tendrás igualmente que seguir preocupándote de tus uñas, aunque ya no del color con el que vas a decorarlas. Acude con regularidad al salón de manicura, al menos una vez al mes, y dales el oportuno mantenimiento. Hidrata uñas y cutículas con crema de manos, y protege éstas con protector solar en los meses de verano para que la pie no se estropee. La gracia del “No-nicure” está en que tus manos luzcan espectaculares sin que parezca que has puesto esfuerzo en ello.