El nuevo truco de belleza publicado en la red social nos revela una mirada ‘efecto lifting’ con tan solo utilizar dos productos que seguramente tienes a la mano.

Tik Tok no deja de sorprendernos, nos ha regalado datos valiosos desde tips sobre deporte, recetas en la freidora de aire, la lista es interminable. Ahora nos muestra esta técnica de maquillaje conocida como ‘eyeliner transparente’ que se ha vuelto popular por sus grandes beneficios, no es un producto translúcido como tal sino un truco que genera la misma ilusión óptica. La modelo Bella Hadid ya ha instaurado esta técnica como la alternativa definitiva del efecto ‘foxy eyes’.



El estilizar y alargar la mirada es además uno de los efectos conseguidos con este delineado transparente, y casi no necesitaremos productos para lograrlo, son solo dos que probablemente estén en tu neceser. Un efecto luminoso y de lo más fresco es el resultado de este maquillaje para este verano, y a continuación te explicamos cómo aplicarlo.



Los tres pasos a seguir

Paso 1



Consigue un corrector líquido o en versión crema mucho más claro que el tono de tu piel, además de una brocha biselada y fina. Entre más claro el tono más potente será el resultado del ‘eyeliner’



Paso 2



Aplica una prebase de ojos o sombra neutra, y una vez hecho este paso se procede a delinear con la brocha biselada lo más fino que se pueda, trazando una línea en dirección a la ceja desde el final de las pestañas inferiores, del largo deseado. En seguida se dibuja una segunda línea desde el párpado superior hasta unir las dos, para por último difuminar hacia el interior. El resultado debe de ser un triángulo entre ambas, similar a la común forma de eyeliner, sin rellenar el espacio central como acostumbramos hacer.



Paso 3



Fijamos el maquillaje de ojos con polvos translúcidos una vez tengamos el resultado ideal y el corrector esté asentado completamente, de esta forma garantizamos que no pierda intensidad y no se mueva, manteniéndose intacto con el transcurrir de las horas. Se aconseja usar polvos sin color adherido para no modificar el resultado, sean compactos o sueltos.



Este es el proceso para lograr este maquillaje tendencia para la temporada estival, que los puedes también ver en el video de la famosa red social.