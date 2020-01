Nail art: las tendencias para la temporada 2020

¿Eres de las que cambia de diseño de uñas cada dos o tres días? ¿Te gusta decorarlas con las últimas tendencias para lucir unas manos bonitas? ¿Prefieres un esmalte clásico o un diseño extravagante de nail art? Hay tantas opciones que a veces parece imposible decidir y por eso te traemos las tendencias estrella para esta nueva temporada

Una de las tendencias estrella de nail art en 2019 fueron las uñas transparentes. Son un diseño elegante, sencillo a la vez que original y combina con cualqueir look: claramente, son un acierto. Así que, ¿por qué no darles otra oportunidad en 2020?



En cuanto a los colores, en esta nueva temporada triunfarán los colores oscuros, uno de ellos el "rojo vampiro", parecido al color de la sangre, una opción muy elegante tanto para ocasiones especiales como para los looks de diario. El azul oscuro también es un básico y seguramente entre tus esmaltes tengas uno de este tono. Es perfecto para cualquier ocasión y si todavía no lo has probado, nos atrevemos a decirte que el resultado te va a sorprender.



El blanco es uno de los colores de esmalte que parece no querer irse. Se convirtió en tendencia en 2017 y durante los dos años siguientes fueron muchas famosas las que optaron por utilizarlo en eventos y alfombras rojas. ¿Quienes somos nosotros para decir que no será otro acierto en 2020? Auguramos que será, de nuevo, uno de los colores favoritos del verano.



Si buscas algo más atrevido, sigue leyendo. Te traemos propuestas muy diferentes y para todos los gustos, algunas más extravagantes y otras más discretas. Estas son las tendencias de nail art que triunfarán esta nueva temporada 2020.

Tu navegador no puede mostrar este vídeo

Diseños muy alegres y atrevidos

Quizás todavía te parezca pronto, pero en verano no sabrás decir que no a los diseños más alegres y divertidos. Utiliza purpurina, muchos colores y muy vivos para hacer de tu manicura una fantasía envidiable. Escoger motivos florales, mariposas, hojas, piedras o incluso corazones para decorarlas será la tendencia estrella del próximo verano.

El 'no makeuo makeup' de las uñas

Recuerdas esa tendencia –que todavía hoy lo es– del 'no makeup makeup'. Ahora toca aplicarlo a nuestra manicura. Se trata de un aspecto muy aseado pero muy sofisticado que puedes combinar con cualquier look y que será perfecto para cualquier ocasión. Lo ideal es que optes por la forma redondeada, esto potenciará la sencillez de la manicura. Si prefieres las uñas más largas, puedes escoger entre varios tonos de nude y rosas para darle un aspecto más retro. Para obtener el mejor resultado, asegúrate de pulir bien la superficie, definir bien la forma de la uña e hidratarlas en profundidad. Con estos trucos conseguirás que parezca que acabas de salir del salón de belleza.

Apostamos por los brillantes

Los diseños de nail art que incluyen brillantes o pedrería son siempre un acierto –que debemos en parte a Rosalía. Y lo mejor de todo es que ya no hace falta esperar a una ocasión especial para lucir unas uñas extravagantes con bien de brillo. Ya eran tendencia en 2019 y, por suerte, lo seguirán siendo este 2020. ¿No crees que la primavera es una temporada perfecta para atreverse a lucir unas uñas atrevidas?



Puedes optar por colocar un pequeño brillante en la base de cada uña o bien decorarlas enteras con pedrería y purpurina. ¿Te atreves? Te aseguramos que será una de las tendencias más fuertes de este año.

Sí a los esmaltes metalizados

No te puede faltar. Esta temporada los esmaltes metalizados, dorados y plateados van a triunfar, y por eso se merecen una mención especial. El color que más te favorezca dependerá de tu tono de piel pero, para empezar, te aconsejamos que le des una oportunidad al tono plateado.

Diseños asimétricos

En 2019 triunfó la decoración de manicura francesa, pero renovada. Se trataba de llevar la uña desnuda y colorear la punta con distintos diseños: animal print, colores sólidos, brillantes... En esta nueva temporada esta tendencia da un paso más. A partir de ahora lo que triunfarán son los diseños asimétricos para los que puedes elegir el motivo que más te gusta. Y, si lo prefieres, puedes optar por combinar dos o tres colores planos. Con este diseño lograrás un estilo muy moderno para tus uñas. ¿Qué te parece la idea de combinar blanco, negro y nude?

¿Manicura deshecha? También es un sí

Te podrá parecer una locura, pero sí, es cierto. La manicura deshecha ya fue tendencia en 2017 junto con el esmaltado carey y todo apunta a que vuelve este 2020. Y lo mejor es que puedes hacerte esta manicura tú misma en casa, lo único que tienes que conseguir es que parezca que llevas varios días sin retocar tus uñas. ¿Cómo? Puedes conseguir este efecto, simplemente, pasando suavemente sobre las uñas pintadas y secas un algodón humedecido en quitaesmalte.

¿Quieres que tu esmalte dure más tiempo?

Limpia muy bien tus uñas previamente para que el esmalte se adhiera mejor.

para que el esmalte se adhiera mejor. Si sientes tus uñas estropeadas por el uso de productos de limpieza que afectan el PH natural de tu piel, como jabones de cocina, productos para eliminar el polvo o detergentes, aplica una crema hidratante sobre tus manos antes de usar el esmalte .

. Muchas veces las uñas no tienen una superficie lisa y por esta razón al aplicar el esmalte se pueden crear relieves poco estéticos y, además, el esmalte puede caerse más fácilmente. Para evitarlo, es aconsejable que utilices limas para pulir y dar brillo a la superficie de las uñas . Después de ello, aplica una capa fina de base de uñas que unifique la superficie. De esta manera, el esmalte quedará más uniforme y durará más tiempo, evitarás que las uñas se amarilleen si usas esmaltes de colores oscuros y además protegerás las uñas, evitando que se partan.

. Después de ello, De esta manera, el esmalte quedará más uniforme y durará más tiempo, evitarás que las uñas se amarilleen si usas esmaltes de colores oscuros y además protegerás las uñas, evitando que se partan. Una de las razones por las que el esmalte salta con facilidad es porque no se aplica de manera correcta, ya que la manera de hacerlo es de la raíz a las puntas en un movimiento vertical . Para aplicar la segunda capa de esmalte, espera a que la primera se haya secado totalmete.

. Para aplicar la segunda capa de esmalte, espera a que la primera se haya secado totalmete. Para conservar tus esmaltes en perfectas condiciones, asegúrate de cerrar los botes adecuadamente. De lo contrario, se resecará y esto dificultará la aplicación. Si ya se ha secado, puedes aplicar productos diseñados para disolver el esmalte. Bastará con vertir en el interior del bote de esmalte unas gotitas de este producto para que puedas volver a aplicarlo con normalidad.

A continuación, te dejamos algunas ideas de colores quepuedes añadir a tu colección, porque nunca son demasiados.

© Amazon

Comprar Esmalte de L'Oréal Paris Color Riche a L'Huile 668 Bleu Royal, por 5,99 euros en Amazon.

Comprar esmalte de uñas rojo vampiro de OPI, por 9,95 euros en Amazon.

Comprar esmalte de uñas Maybelline Color Show en color Plata Metálico, por 1,99 euros en Amazon.

Comprar esmalte de uñas efecto espejo de Layla Cosmetics, por 8,75 euros en Amazon.

Comprar caja de decoración para uñas acrílicas de Biutee, por 9,99 euros en Amazon.

Comprar set de 5900 piezas de diamantes y piedras para decoración de uñas, por 15,99 euros en Amazon.

Comprar set de estampación y decoración de uñas en acero de Biutee, por 8,99 euros en Amazon.

Te puede interesar...

¿Quieres unas uñas largas y fuertes?

14 sencillos trucos para tener las uñas perfectas

¿Por qué es importante hacerse la manicura y tener las manos cuidadas?

Manicura rusa, una técnica perfeccionada para unas manos impecables