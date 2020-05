El pelo corto ha llegado para quedarse. Es favorecedor, cómodo y da un toque de estilo a tu look. ¿Quieres saber cuáles son las tendencias en cortes de pelo corto para mujer de esta temporada? Te los contamos.

Hace tiempo que el pelo corto se coló en todas las tendencias en cuanto a cortes y desde entonces le ha ido ganando terreno poco a poco a las melenas largas. El pelo corto es muy versátil y te permite elegir entre gran variedad de estilismos, desde cortes pixie hasta short bobs, pasando por los ya clásicos cortes al más puro estilo garçon, aptos solo para las más atrevidas. Estos cortes son especialmente favorecedores si tienes la cara alargada y pueden sentar muy bien en rostros redondos, siempre y cuando el corte esté hecho a la altura de la barbilla. Si estás pensando en un cambio de look que pase por tirar de tijera o si quieres dar un nuevo aire a tu ya corta melena, hemos hecho una selección de los cortes de pelo corto para mujer que triunfarán sin duda esta temporada, ¡apúntate a las melenas más chic de los próximos meses!

1. Corte bob francés

Un corte perfecto para cabellos ondulados, basado en el flequillo curtain bang, recto pero despeinado y con volumen, y con un corte a la altura de la oreja también recto. Es favorecedor y muy fácil de peinar, si tienes el pelo ondulado tan solo tendrás que dejarlo secar al aire y listo, tendrás el peinado de la temporada sin necesidad de encender el secador.

© Instagram / pazvegaofficial

2. Media melena con ondas surferas

Otro peinado favorecedor y cómodo a la vez, las ondas surferas están llenas de estilos y tienen un acabado messy rejuvenecedor y perfecto para la temporada de primavera y verano. Este peinado hará que no necesites llevar la plancha del pelo allá donde vayas. Puedes elegir el largo del corte que prefieres, a la altura de la oreja, de la mandíbula e incluso hasta el hombro si no quieres arriesgar mucho.

Consejo: este spray de Redken te hara conseguir unas ondas surferas perfectas. Está disponible en Amazon.

© Instagram / alexandrapereira

3. Lobs, el long bob no pasa de moda

El corte perfecto si quieres cortarte el pelo y decir adiós a la típica melena larga, pero no quieres arriesgar demasiado. Es perfecto para cualquier peinado, para pelo liso o rizado, tanto si tienes flequillo, como si llevas la raya en medio, se trata de un corte muy versátil y favorecedor. Se trata de la versión más popular del corte bob, pero con un corte más largo, con una longitud que puede llegar hasta los hombros. Está ligeramente inclinado, aunque tiene menos inclinación que la versión short bob. Si quieres conseguir unas ondas naturales con tu corte lob tan solo tienes que dejar secarlo al aire después de la ducha y aplicar una crema de rizos (te recomendamos esta de la línea Osis+ para un resultado natural, poco marcado). Si, por el contrario, quieres un peinado long bob liso, como lo luce Paula Echevarría, usa la plancha cuando tengas el pelo totalmente seco. Te aconsejamos aplicar antes un protector térmico para evitar que el pelo se estropee tras cada alisado (te recomendamos este de ghd).

© Instagram / margotrobbie

4. El corte pixie en sus múltiples versiones

El corte pixie dejó de ser un corte masculino para convertirse en uno de los cortes femeninos más icónicos, rompedores y chic. Aquellas que se han atrevido a romper con las clásicas melenas para pasar a un corte pixie están de suerte, porque este estilismo sigue estándo de moda en las próximas temporadas. Con Úrsula Corberó como una de sus embajadoras, el corte pixie no para de ganar adeptas. Y seamos sinceras, es una opción excepcional para el calor de verano, tan solo necesitas utilizar un poco de secador para peinarlo.

5. Da vida a tus rizos

Los cortes estilo garçon o la media melena con el pelo rizado son una tendencia de esta temporada. El movimiento curly ha vuelto a poner de moda los rizos muy definidos y se ha creado todo un ritual en torno al cuidado del pelo rizado. Si quieres potenciar tus rizos debes utilizar productos capilares sin sulfatos, un ingrediente que puede aumentar el peso de tu cabello y restar definición en tus rizos. Te recomendamos la gama de productos Curl & Shine de Shea Moisture, disponible en Amazon.

5. Corte con flequillo Baby Bang

El flequillo más atrevido y rebelde de las últimas temporadas sigue revolucionando los próximos meses, ya que continua siendo una de las tendencias más señaladas en lo que a cortes de pelo se refiere. El Baby Bang no es otra cosa que un flequillo recto que finaliza a mitad de la frente. Puede combinarse con una media melena a la altura de la oreja, al más puro estilo Tokio y también será el complemento perfecto de una melena asimétrica con ondas de tipo messy. Se trata de un flequillo atrevido pero que te dara un toque muy rockero si te atreves con él.

El corte de pelo es, sin duda, una seña de identidad en tu look y el pelo corto se ha convertido en una de las tendencias más favorecedoras de las últimas temporadas. No solo es capaz de dar más volumen a tu melena, sino que también puede enfatizar los rasgos de tu rostro haciendo que te sientas muy favorecida. Además, es muy fácil de peinar y te llevará mucho menos tiempo que si tienes el pelo largo. A la altura de la mandíbula, a capas, con un corte asimétrico, las opciones entre las que elegir son infinitas. Además, puedes jugar a combinar el corte con el color perfecto, rubio, con mechas e incluso gris, así lograrás un estilismo totalmente personalizado y creado acorde a tus gustos. También puedes encontrar variedad de peinados para pelo corto, usar accesorios como diademas o turbantes y crear un look perfecto. Si aún necesitas más inspiración, ficha tu peinado ideal dentro de esta galería de fotos, seguro que te encanta.

Y además...

Así es el método curly: presume de rizos en solo 4 pasos

Long bob: todos los consejos para elegir el corte más adecuado para tu rostro

¿Mechas rubias? Estos ton los tipos que existen y así debes preguntar por ellas en tu peluquería

Los mejores champús para cuidar cabellos rubios o blancos

Regalos para mujeres de 40 años: 10 ideas creativas que le encantarán