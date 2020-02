Podíamos intuir que Selena Gomez estaba preparando algo grande y nos lo confirmó el pasado 10 de enero con el lanzamiento de su nuevo álbum, 'Rare'. Pero no contábamos con que tenía un as en la manga: Rare Beauty, la nueva línea de maquillaje inspirada en personas e historias reales.

Selena Gomez acaba de anunciar que se suma a la lista de celebrities que fundan una firma de maquillaje con su nombre y sigue así los pasos de Kylie Jenner, Katy Perry, Millie Bobby Brown o Rihanna. La cantante y actriz nos confirmó ayer a través de su perfil de Instagram que Rare Beauty, el nombre de su marca, se estrenará en Sephora este verano en Norteamérica, México y Canadá. En su post, Selena escribía: "Queda mucho por compartir y no puedo esperar". Tú sí tendrás que esperar hasta 2021 para encontrarla en tiendas del resto del mundo, pero te aseguramos que merecerá la pena.

Intuimos que Rare Beauty no es una marca de cosméticos cualquiera. Su fundadora la define como más que una marca de belleza: "Quiero que todos dejemos de compararnos entre nosotros mismos y empecemos a aceptar nuestra propia excepcionalidad. No estamos definidos por una foto, un me gusta o un comentario. Rare Beauty no va de cómo te ven los demás, sino de cómo te ves a ti mismo".



Selena ha querido contar con la colaboración de grandes de la industria cosmética y por ello ha nombrado a Scott Friedman, que ha trabajado previamente con marcas como NYX o Bellami, CEO de Rare Beauty. Friedman afirma que es un honor trabajar en exclusiva con Sephora ya que a la marca le entusiasma dar vida al mensaje de Selena, un mensaje que, en sus palabras, "está alineado y sincronizado con los propios valores de Sephora". Por su parte, Artemis Patrick, vicepresidenta ejecutiva de la marca, explica que su objetivo en Sephora es "construir una comunidad inclusiva donde todos seamos vistos, comprendidos y bienvenidos", un principio que se alinea con la misión de Rare Beauty.

Rare Beauty nos trae algo diferente

"Rare Beauty desafiará la definición de belleza de la sociedad que afecta nuestra autoestima. Es hora de dejar de comparar y comenzar a abrazar nuestra propia singularidad. Todos somos diferentes, y eso es algo bueno”, explica Friedman.



Selena Gomez ha querido contar con la colaboración de sus seguidores para el diseño y creación de esta linea de maquillaje porque, ha explicado, quiere contar y hacer realidad historias reales de personas reales. Cree que todos somos únicos, excepcionales y raros y, sin embargo, muchos nos sentimos atrapados en expectativas poco realistas y, a veces, imposibles de alcanzar. Por eso, Rare Beauty consiste en aceptar quiénes somos. En aceptar la belleza de nuestras imperfecciones.

