Si te encanta probar lo último, vas a alucinar con los coloretes que reaccionan con el ph de la piel. ¡Zara ya ha lanzado el suyo!

¿Tienes coloretes de varias tonalidades en casa pero ninguno te termina de convencer del todo? Si es tu caso, vas a alucinar en colores -valga la redundancia- con los nuevos coloretes que reaccionan con el ph de la piel. Son estupendos para ponernos rubor o para aplicarlos en los labios.



Es un nuevo cosmético basado en ingredientes capaces de reaccionar con la hidratación y ph de la persona, por lo que puede salir un tono personalizado único para ti y verte preciosa. Ya solo por la curiosidad deberías dejarte llevar y probar a ver qué pasa.

Prueba los nuevos coloretes que reaccionan con el ph de tu piel

Los químicos han hecho magia lanzando al mercado este producto que puede funcionar como colorete y labial 2 en 1. Gracias a su tecnología, reacciona al ph de la piel y te aporta un tono rosado único. Un mismo producto puede verse distinto en otras pieles, precisamente poque varía el ph.



Que el color sea diferente de una piel a otra no es magia, sino que varía del ph de la piel de cada persona, que puede ir de 4,7 a 5,75. Por eso el resultado es tan maravilloso y tan favorecedor para cada una. ¡A mí me encanta el concepto!

¿Cómo aplicarlo?

Lo puedes aplicar como cualquier otro colorete o labial. No obstante, ten en cuenta que el producto es transparente, por lo que no lo verás al momento de la aplicación sino que tardará un ratito en aparecer. Por tanto, ¡sé cuidadosa y no te pases aplicando producto!



Lo puedes aplicar en pómulos y labios. Lo ideal es que apliques poco, realizando movimientos suaves y difumados. Evita arrastrar el producto, porque si lo extendes bien te quedará súper natural. Verás tu piel con un toque de rubor muy natural, nada que ver con los coloretes convencionales. Además, aguanta el día.

¡Zara tiene el colorete mágico por 8,95 €!

Zara se ha querido sumar a la tendencia con su "bálsamo tinte ph colorete y labios", que encontrarás en la web bajo el código 4660/106. A un precio de 8,95 € es una ganga teniendo en cuenta que ofrece un acabado de rubor muy natural, luminoso y favorecedor. Además, es de gran calidad.

Nada más verlo en la web, ¡me encantó y lo añadí al carrito! El packaging es chulísimo y es un bote pequeño pero cunde un montón. Lo que más me gusta es que es transparente, la textura en gel resulta agradable y se aplica súper fácil.



Además, no hace nada de alergia, parece un cosmético súper seguro. Pero lo mejor es que te proporciona un efecto buena cara al instante en un par de toquecitos.



Importante, si tienes las uñas largas, trata de cogerlo con la yema de los dedos. Si te queda producto, es posible que la parte interior de la uña se te tinte, pero puedes eliminarlo con agua o acetona.

¿Qué te parece? ¿Te animas a probarlo a ver si hace magia en tu piel?