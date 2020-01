SAG Awards 2020: lookazos y estropicios en la alfombra roja

Horas han pasado desde que terminara el fiestorro de la 26º edición de los premios anuales SAG Awards, en la que Joaquin Phoenix volvía a salir victorioso alzándose con el premio a Mejor Actor por su papel estelar en Joker. Para sorpresa de algunos, fue Renée Zellweger la ganadora del premio a Mejor Actriz por su interpretación en Judy y, digo sorpresa de algunos porque competían con ella dos pesos pesados de la pantalla grande, Scarlett Johansson por Historia de un matrimonio y Charlize Theron por Bombshell.

Eso sí, si tenemos que hablar de victoria por todo lo alto, esa se la llevó Parasite, que, consiguiendo el premio a Mejor Elenco se convertía en la primera película de habla no inglesa en hacerse con la estatuilla. Y por supuesto, no podemos no mencionar el momentazo shippeo máximo que vivimos con el reencuentro entre Brad Pitt y Jennifer Aniston, ¡qué bonito, qué bonito, quééééé bonito! Cómo paró el mundo Brad para ver de cerca el discurso de su ex amada, ¿se convertirán en el nuevo parejón de 2020? (Dejénme en paz, soñar es gratis).

¡Ah sí! Noche para el recuerdo en la vida del prota de Once Upon a Time in Hollywood, porque además de la anécdota con Jenn, Brad Pitt consiguió el premio a Mejor Actor de reparto por su peli con Leo DiCaprio, ¡tres hurras mentales por Bradi!

Y para hurra... ¡los lookazos de la gala! Qué desfile de sofisticación, elegancia, sensualidad y mucho, mucho estilo. Si bien he de decir con todo mi pesar que algunas famosas patinaron con su outfit más que mi chihuahua cuando nieva, vease el ejemplo de Winona Ryder y su estrambótico conjuntito... también es cierto que la mayoría brillló como auténticos diamantes en una alfombra roja que destacó por diseños sencillos, escotazos la mar de sexys y alguna que otra pedrería.

¿El premio a las 'mejor vestidas'? Sin duda para la diva del Bronx y su vestido negro de George Hobeika, Jennifer Aniston de blanco impoluto, Margot Robbie a tope de Chanel, Millie Bobby Brown como la más original y cómo no, Charlize Theron y su dos piezas repleto de lentejuelas firmado por Givenchy. ¿Qué dices? ¿Qué no estás de acuerdo con esta lista? No problemo, pásate por la galería, ficha tu lookazo, pon a caer de un burro a la celebrity que menos te convezca y... ¡diseña tu propia lista de 'mejor vestidas'!

Puede interesarte...

Zendaya supera a Cristina Pedroche con su armadura en los Critic´s Choice Awards



Imita los looks de tus celebrities favoritas con los mejores vestidos en Rebajas



Zendaya será la celebrity mejor vestida de 2020 y estos 100 looks lo demuestran