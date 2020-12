Qué regalar en Navidad: 25 ideas para ella

En Navidad le damos vueltas y vueltas a la cabeza para encontrar el mejor regalo. A todas nos encantan los detalles, esos regalos con los que tanto hemos dado la lata a nuestra familia, nuestras amigas o nuestra pareja. Por eso, si esta Navidad quieres acertar y darle una gran sorpresa, nuestra selección te dará las mejores ideas con las que hacer un regalo 10.

¡No te preocupes! Tanto como si es una beauty adicta, fashion victim o una amante de la lectura, tenemos las mejores opciones para que puedas sorprenderla, que una vez al año no hace daño, ¡o eso dicen!



Con la selección que hemos hecho de los mejores regalos acertarás seguro. Aprovecha oportunidades como el Black Friday para conseguir el mejor regalo con los mejores descuentos, para que no afecte a tu bolsillo. Inspírate con estas ideas porque te olvidarás de volver a recurrir a las tarjetas regalo.

¿Qué puedes regalar a tu madre en Navidades?



Madre no hay más que una y está claro que cada madre es única y tiene sus propios gustos. Cuando buscas el regalo perfecto para una madre hay muchas variables que puedes tener en cuenta. Puede gustarle la moda, la decoración, los productos de belleza, las excursiones, los libros,... En este último caso, infórmate de cuáles son las últimas novelas. Si es una amante de las novelas, busca algún libro que la enganche. Nosotras te recomendamos los de María Dueñas, ya que sus historias enganchan y ninguna madre podrá resistirse a ellas.

Si tu madre, además de ser una adicta a los libros, es una beauty adicta, quizás sea un buen momento para comprarle ese labial que sabes que le encantará. Hay madres que no pueden ir sin su labial por lo que, si siempre usa el mismo tono, es hora de regalarle uno un pelín más arriesgado. ¡Porque las mamis también tienen derecho a atreverse!

Otra idea es hacerle un pack con productos de belleza. Transpórtala a un spa en casa para que se relaje después de todo el estrés del día. Las cremas y geles como los de Rituals tienen aromas muy especiales y delicados. Te recomendamos el pack de Sakura, la línea rosa y blanca con aromas de flor de cerezo y leche de arroz, ideales para relajar a tu madre. Además, si es golosa, no dudes en acompañar sus regalos de algún dulce: quizás una piruleta navideña o unos bombones para endulzarle las fiestas. Pero nunca olvides que un buen regalo para una madre en Navidad es el que viene del corazón.







¿Qué puedes regalar a tu pareja en Navidad?

Quieres hacer un regalo muy especial este año y te preguntas, ¿qué regalarle a mi novia en Navidad? Hay algunas ideas originales y algunas más clásicas para hacer que tu pareja sonría. Solo tienes que cerrar los ojos y pensar despacio qué es lo que tu persona amada desea más. ¿Es romántica y le gustan los regalos clásicos? ¿o quizás una artista? ¿Es una freak de la tecnología? ¿Una fashion victim? Hay un regalo perfecto para cada una y tú eres la persona con la llave para hacer a tu pareja feliz estas fiestas.



Si tu mujer es una adicta al deporte, entonces apuesta por ropa deportiva, ya que nunca tendrá suficiente si va con bastante frecuencia. Aprovecha para regalarle ropa de deporte cómoda y también en tendencia. Si es además una fashion victim, le encantará ir al gimnasio conjuntada y con colores de temporada. Puedes incluso, hacerle un pack original que incluya la bolsa de deporte, auriculares inalámbricos, zapatillas cómodas y, si se ha unido a la reciente moda del boxing, unos guantes de lo más chic. ¡Todo lo encontrarás en nuestra selección de productos así que muy (muy) atenta!

Si le encanta la gastronomía, regálale una cena a través de las cajitas de Smartbox. Estas experiencias son ideales ya que así podrás elegir junto con ella entre multitud de restaurantes.

Si tu esposa es una aventurera, le puedes regalar una maleta cómoda y con espacio para iros juntos de viaje. Las maletas de Eastpak son muy prácticas y tienen multitud de espacios con compartimentos para que todo lo tenga bien organizado.





¿Qué regalar a mi abuela en Navidad?

Ella es la anfitriona perfecta en estas fechas. Les encanta que toda la familia se reúna en casa y disfrute de los manjares que con tanto amor nos preparan. Por ello, se merecen un regalo a su altura estas Navidades.

Sabemos que las abuelas adoran tener fotos de sus nietos que enseñan orgullosamente a sus amigas. ¿Por qué no le regalamos un? Quizás podemos fabricar nuestro propio álbum con fotos de toda la familia. Una opción bastante original y dulce es la dedonde el calendario de adviento contiene pequeñas chocolatinas y además puedes personalizar la portada del calendario.Si tu abuela es una moderna y maneja las nuevas tecnologías casi mejor que tú, te proponemos que le compres. Es bueno para su salud y además, se divertirá mucho.A nuestras abuelas les encanta pasar tiempo con nosotras, así que quizás su mejor regalo sea que le dediques parte de tu tiempo, la escuches y la mimes muchísimo. ¡Se lo merecen todo!Lo sabemos, muchas veces las tías son un familiar complicado a la hora de hacer regalos pero este año no será así. Te recomendamos regalarle una pulsera o un collar fino que encontrarás dentro de la selección. ¡Te enamorarán y a ella también!









A pesar de lo que puedas pensar, si tu hija, tu hermana o tu sobrina está en plena adolescencia, no resultará tan complicado acertar con su regalo. Está en ese periodo en el que experimentan con sus gustos y su imagen para descubrir cual es su verdadera personalidad y aquello que le apasiona. Por eso, y para no fallar, apuesta por algunas prendas de ropa de su tienda favorita o algún set de maquillaje si lo que le gusta es buscar nuevos looks.





Si prefieres regalarle algo diferente y le encanta la moda, no se resistirá a los cuadros de Desenio. Uno de sus bestsellers es el cuadro de Prada y también el nuestro. Decorará su cuadro de lo más chic y todas sus amigas también querrán tenerlo.

Estos son solo una pequeña parte de los mejores regalos para mujeres estas navidades, por eso te recomendamos que te adentres en nuestra selección y te inspires.





