¿Cómo te vestirías para una alfombra roja? 5 looks para ocasiones especiales

En esta época del año en el que estamos rodeadas de las galas de las celebs: los Goya, los Grammy, los Oscars… nos encanta imaginarnos cómo iríamos nosotras si fuéramos invitadas. Por eso, vamos a darte algunas ideas por si en alguna ocasión ocurre. Por supuesto, todas ellas también son válidas para cualquier otro evento o fiesta formal a la que te inviten.

Artículos elaborado en colaboración con Estadopuro

Principios de año tiene muchas cosas malas como la cuesta de enero pero también muchas cosas buenas, como todos los eventos y galas de premios que nos rodean en esta época del año. Estamos enganchadísimas a todas como si se tratara de una final de futbol o más. Y es que todo el mundo se vuelca, las redes sociales se llenan de virales... ¡Nos encanta!



No te engañes, seguro que siempre que has visto alguna gala de premios o alfombra roja no has evitado poner interés en todos y cada uno de los estilismos de las estrellas y analizarlos casi con ojo médico. Y es que los looks de las celebs son, después de los premios en sí, la gran expectación de cada evento.



Tampoco puedes mentirnos y decir que nunca has pensado en cómo te gustaría ir si a ti te invitaran a alguna de esas galas… Y como no podía ser de otra forma lo imaginas así: sales de la limusina, tu chófer te ayuda a bajar, la calle llena de gente gritando tu nombre, tú eres la protagonista... Es tu noche, te sientes llena de glamour andando por la alfombra y con los focos pendientes de ti. Vale ya paramos. Soñar es gratis, ¿no? La cuestión es, ¿sabrías qué ponerte para esa ceremonia tan importante? Tenemos muchas ideas que seguro compartes con nosotras… ¡Toma nota!

Tu navegador no puede mostrar este vídeo

1. ¡Apuesta por el blanco!

Igual que muchas celebs, no dudes en aprovechar y ponerte un vestido de este color y sus similares, como el crema o el beis. En muchas ceremonias, como las bodas, está totalmente prohibido si vas de invitada, así que es una ocasión perfecta para ir impoluta. De hecho, en esta edición de los Goya, el blanco ha sido el protagonista. Pudimos ver a Tony Acosta, Maria Esteve, la nominada Greta Fernández, Anna Castillo o Paz Vega.

© Getty

Te dejamos una propuesta del estilo, un vestido de tul sin mangas bordado, que con un recogido informal bordarías tu look perfecto romántico.

2. El raso como protagonista

Uno de los tejidos escogidos para eventos de categoría es el raso. Es perfecto porque da elegancia y estilo únicos. Tanto en tonos claros como oscuros, es ideal y encaja a la perfección con tu cuerpo, amoldándose a las formas. La espectacular Jennifer Aniston así nos lo demostró en los premios del Sindicato de Actores, donde nos dejó perplejos no solo a nosotros, sino al mismísimo Brad Pitt, su ex con el que mantiene ahora una maravillosa relación y nosotras shippeamos nivel pro.

© Getty



Además, el raso nos encanta también para faldas maxi y si nos subiéramos a unos buenos tacones el resultado sería ideal, alargando y optimizando tu figura. Esta falda en color azul marino es simplemente espectacular, y con la apertura en la pierna pura fantasía. Marcándote una Angelina Jolie y su vestido mítico negro de apertura de los Oscars. ¡Sería lo más!

3. El volumen es un sí si sabes cómo



Tenemos el ejemplo de Ariana Grande en los Grammys con su espectacular vestido palabra de honor en capas y capas y capas de tul, que todos sabemos que solo ella y pocas más se arriesgan a llevar, ¿tú lo harías?

© Getty

Si eres de las que prefiere más discreción a tirar la casa por la ventana, entonces tu apuesta sería marcar volumen en una parte de la prenda a la que quisieras dar protagonismo, ya sea el busto, o una prenda entera como una falda o un pantalón. Como este, que queda ideal sobre todo en movimiento… ¡Una maravilla!



Ya te sabes el dicho: los detalles marcan la diferencia



Es un dicho válido para todo y no puede tener más razón. Ya sea por algún corte de una prenda, accesorios especiales que le den ese toque especial, materiales específicos, un escote o una espalda descubierta… en fin, hay multitud de posibilidades.



Nos encantó el look escogido por Rose Leslie, la “salvaje” de Juego de Tronos, acompañada por “Jon Snow”, su marido Kit Harrington. El color, todos los detalles de abalorios del vestido, las transparencias en brazos y largo del vestido, en definitiva, todo ese conjunto de detalles marcados hace que sea un conjunto espléndido.

© Getty

Un símil es este top, con bordado de pedrería y una maravillosa apertura en la espalda que le hace marcar esa diferencia que buscaríamos.

Corte mini, ¿por qué no?

Es verdad que está peor visto aparecer en las galas con un corte mini o midi, en vez de aparecer con el típico look de puesta en largo, pero no nos cerramos, en todo este cúmulo de sueños imposibles e imaginaciones, a ir con vestido corto. La última en hacerlo, la actriz Sophie Turner para los Grammy, que acudió junto a Joe Jonas con un impresionante conjunto mini negro con detalles de pedrería en el top. El maquillaje completaba la función del look. Súper rompedor.

© Getty

En el caso de ir de corto a una gala, nuestro match sería un vestido de este estilo, ya que las lentejuelas y pedrería siempre son un punto a favor en el sentido del mensaje de fiesta y glamour. Además, el añadido de los flecos le hace súper favorecedor.

En definitiva, podemos imaginarnos una y mil maneras de cómo acudir a una gala, de eso no cabe duda, ahora, ¿cómo lo hacemos para que nos llamen y nos inviten de una vez? ¡Aunque sea por una vez en la vida!

Y además:

Grammy Awards 2020: Fracasos y lookazos en la alfombra roja

Zendaya supera a Cristina Pedroche con su armadura en los Critic´s Choice Awards

SAG Awards 2020: lookazos y estropicios en la alfombra roja