Grammy Awards 2020: Fracasos y lookazos en la alfombra roja

¡Lo consiguió, lo logró, lo hizo posible! Billie Eilish ha hecho historia en la música alzándose con 4 premios Grammy en el mismo año. La 62º edición tenía lugar este domingo en Los Ángeles y, como siempre, en ella se han premiado a los mejores artistas de nuestro tiempo.

La joven y extravagante Eilish, que ya ha conquistado a medio mundo con sus pegadizas melodías y sus estrambóticas letras, consiguió el premio a Mejor Nueva Artista de la Industria de la música en Estados Unidos y su exitazo, Bad Guy se convirtió en la mejor canción del año. Además, su disco When We All Fall Asleep, Where Do We Go? ya es considerado el mejor álbum de pop contemporáneo y mejor álbum del año en general. Claro que, nuestra Rosalía también lo petó en L.A. llevándose el premio a mejor álbum latino de rock, urbano o alternativo por su obra de arte, El mal querer. Además, la catalana volvió a enloquecer al público con una nueva e inolvidable actuación, ¡bien de flamenco sobre el escenario del Staples Center! ¿Las canciones con la que dejó a todos con la boca abierta? Su nuevo temazo, Juro que y el ya clásico Malamente que la convirtió en una artista internacional.

Desfile de arte, pasión y estilazo en una gala marcada por la victoria de Eilish, el vestido a lo Cenicienta de Ariana Grande y por supuesto, las palmas de la Rosalía. Y hablando de momentazos de la noche, no hay premios que se precien sin su alfombra roja, ¡y qué alfombra! Heidi Klum más seductora que nunca con un vestido de Dundas, Prianka Chopra impresionante enfundada en un diseño de Ralph & Russo con escotazo que captó la atención de todos los focos, Rosalía a tope de cuero y Dua Lipa en plan minimalista con un conjunto de dos piezas firma de Alexander Wang que combinaba a la perfección con su maquillaje en tonos azules, muy Euphoria.

