Alba Díaz, hija de Vicky Martín Berrocal, enfrenta a los 'haters': su lección sobre salud mental y belleza real

La joven de 24 años ha decidido expresarse ante esta situación que vive constantemente por ser una figura pública.

Ser una persona de mucho reconocimiento trae consigo diversos beneficios, aunque también acarrea numerosos desafíos que a muchos no les es fácil llevar. Y es que expresar opiniones con la intención exclusiva de herir debería ser completamente vetado en plataformas digitales, como algunos opinan, pues dichas críticas son a menudo relacionadas con el físico de la gente, y suelen ser constantes. No obstante, mientras la libre expresión en torno a esto continúe, los afectados no pueden hacer mucho al respecto.



A los 24 años, Alba Díaz, hija de Vicky Martín Berrocal, está muy familiarizada con este tema, pues se ha tenido que enfrentar en numerosas veces a los que le lanzan críticas por aspectos personales como su forma de vestir, su peso y su belleza. Son asuntos delicados que podrían tener un impacto significativo en su bienestar emocional.



En días recientes, la joven ha mostrado su opinión sobre el tema a través de su cuenta de Instagram, y aclara saber cómo manejar estas opiniones de manera que no le perjudiquen.



La influencer publicó en redes: "Venimos pa un rato!!!, gracias al trabajo que he realizado durante años en mi salud mental y al estar rodeada de personas positivas y sin envidias, puedo abordar comentarios como estos con humor y disfrutar de mi hermosa vida, que está en mis manos y la moldeo a mi manera", junto con un video donde se le ve muy contenta, y agregando la forma en que los usuarios le critican por su aspecto, que siempre se hacen presentes.

Alba Díaz decidió terminar su publicación con un mensaje dirigido a sus numerosos haters, con quienes debe de lidiar día con día: "A este tipo de comentarios, muchos dientes. El mundo debería ser mucho más seguro y hermoso; no tienes idea del daño que puedes causar a alguien con tu frustración desde tu sofá. Es lamentable que haya personas que se sientan supuestamente mejor después de soltar veneno por la boca".



Afortunadamente, y como ella misma lo menciona, cuenta también con el apoyo de mucha gente que celebra y respalda su mensaje contundente a este grupo.