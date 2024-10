Amaia Montero publica un enigmático mensaje y los fans especulan sobre su regreso a LODVG tras la salida de Leire

¿Podría volver Amaia Montero a la La Oreja de Van Gogh? A los fans nada les gustaría más, ¡eso está claro! Pero la cantante nos ha sorprendido hace apenas horas con un mensaje en Instagram que podría dar a entender su regreso tras confirmarse la salida de Leire del grupo.

Desde luego que nada gustaría más a los fans de La Oreja de Van Gogh que el regreso del grupo original al escenario, tal y como lo conocimos.



Pero ese sueño podría estar más cerca de hacerse realidad, sobre todo por un mensaje que Amaia ha publicado en sus redes. Nada más publicarlos, son muchos los fans que ya especulan con su regreso a la banda. Pero, ¿qué dijo exactamente?

El posible regreso de Amaia a La Oreja de Van Gogh: esto es lo que ha dicho en Instagram

Hace escasas horas, Amaia Montero nos sorprendía con el siguiente mensaje en su Instagram:



"Lo más importante no es lo que pasa sino tu respuesta a eso que pasa 🖤."



Nada más publicarlo en su Instagram amaiamonterooficial@, los comentarios se llenaron de fans pidiendo su regreso. Por ejemplo, mensajes como este: "Por favor dinos que regresas a LODVG".



Con este mensaje, podría dar a entrever la vuelta de LODVG tal y como la conocimos. Aunque no dejan de ser especulaciones, por el momento no hay nada confirmado ni nada oficial.

¿Amaia seguirá su carrera en solitario o volverá a LODVG?

Hay rumores que aseguran que podría volver a la banda. Sin ir más lejos, Javier de Hoyos en el plató de 'Ni que fuéramos' aseguró tener una información en exclusiva pendiente de confirmar. Según el colaborador, Amaia volvería a La Oreja de Van Gogh.



Aseguró que "Amaia va a regresar con un concierto" y que lo tiene firmado para el año 2025. A lo que añadió que Leire "no estaba dispuesta a seguir aguantando este tipo de situaciones ", lo que explicaría su salida de la banda.



Sin pasar por alto tampoco la reacción de Leire cantando 'Rosas' en su último concierto, muy emocionada,

¿Qué crees que sucederá? ¿Volveremos a ver a Amaia en LODVG?