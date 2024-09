Amalia de Holanda acapara todas las miradas en el Prinsjesdag con un elegante vestido verde que define su silueta

Todo un éxito de estilo de la princesa de Orange en el gran día de los Países Bajos

El conocido como Prinsjesdag es el día más importante de la familia real Holandesa. El Prinsjesdag se celebra el tercer martes de septiembre y en él el monarca debe pronunciar el discurso por la Asamblea de los Estados Generales, frente al Senado y la Cámara de Representantes en el Teatro Real de La Haya, para el Día del Presupuesto.

La Princesa Heredera centra todas las miradas

La familia real de los Países Bajos inició su salida del palacio de Noordeinde rumbo al teatro Real donde siempre ocurre el solemne acto. En 2024 ha sido la tercera vez que la princesa heredera acompaña a sus padres a un evento que en el futuro le tocará encabezar. El rey Guillermo Alejandro, la reina Máxima y su hija Amalia llegaron en el Carro de Cristal, un carruaje que se utiliza tan solo en eventos solemnes. Fue en este momento cuando tanto madre como hija revelaron sus outfit justo antes de subir al carruaje. La princesa Alexia, en cambio, llegó junto a sus tíos, el príncipe Constantine y la princesa Laurentien en el carruaje Galaglasberline. Amalia, la heredera supo destacar al elegir un diseño que la convirtió en el foco de atención por encima de sus madre. Un impresionante diseño de Safiyaa, una de sus firmas preferidas, en color verde esmeralda y un peinado diferente al que nos tiene acostumbrados fueron todo lo que necesitó para robar las miradas de todos los demás asistentes.

El modelo en particular es el denominado Sarita, confeccionado en crepe grueso y mangas largas que se extendían en forma de capa. El diseño además tenía un escote abierto que resaltaba la figura de la joven sin llegar a ser excesivo. Para completar su elegante look, Amalia eligió sandalias de tacón y tiras y un clutch a juego en tonos dorados. Como joyas, unos pendientes de forma redondeada de gran tamaño que recordaban al estilo de su madre. En su cabello optó por una delicada diadema dorada con perlas y melena suelta, dando un aspecto muy juvenil y elegante a la vez. Sobre el vestido, al igual que el resto de la familia, lució la banda de la Orden y la Estrella de la Gran Cruz de la Orden del León de los Países Bajos.

El único detalle que ha eclipsado esta magnífica elección es que justo habíamos visto el mismo diseño llevado por Sarah Ferguson en los premios de la fundación The Perfect World en Suecia este pasado 5 de septiembre.

Las otras dos damas de la familia holandesa

Su hermana Alexia optó por un diseño reciclado, ya que pertenecía a su madre y con el que habíamos visto a la reina en el Prinsjesdag de 2002. Por su parte, la reina Máxima de Holanda lució un impecable diseño del danés Claes Iversen de manga francesa, escote redondo y falda en silueta A con un gran lazo sobre el hombro derecho, transformando lo que podría haber sido un diseño clásico en un modelo sofisticado. Como tocado, un modelo tipo turbante de la misma tela que el vestido tremendamente elegante.