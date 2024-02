En los preparativos de la ceremonia programada para otoño ya están en marcha, en donde se incluirá una extensa lista de invitados.

Ana Guerra y Víctor Elías revelaron la emocionante noticia de su compromiso el pasado octubre, y están inmersos en los preparativos de su boda, programada para otoño. Con el tiempo avanzando, la pareja está ocupada organizando cada detalle para el esperado día en que unirán sus vidas.



El ex Guille de la serie Los Serrano reveló al mundo la profunda complicidad que compartía con la cantante, explicando que la música era la fuerza que los unía. Su encuentro tuvo lugar en los Premios Dial de 2018, y a pesar de la inicial falta de conexión, con el tiempo comenzó a desarrollarse entre ellos una unión más sólida.

El 14 de febrero de 2022, coincidiendo con el día de San Valentín, la pareja hizo oficial su relación, aunque su noviazgo ya era rumorado por muchos. En sus redes sociales, la exconcursante de Operación Triunfo y el productor musical compartieron un vídeo especial en el que, además, sellaron su amor con un beso.



Anunciaron que, dos años después de su historia de amor, pronto darían el paso hacia el matrimonio. Iniciando la cuenta regresiva y coincidiendo con el mes en que anunciaron su compromiso, la pareja intercambiará sus votos el próximo 31 de octubre.

Según con la información proporcionada a medios con referencia a su boda, la pareja revela que su enlace se llevará a cabo en una ceremonia civil en la finca Padros Moros, ubicada en la Sierra de Guadarrama de Madrid. "La música será el elemento principal, y Fran Perea oficiará la ceremonia", expresan. Aunque con algunas modificaciones, indicaron que planean realizar una boda con un estilo similar al estadounidense.



Explicaron además su deseo de contar con un coro de góspel durante la ceremonia, interpretando canciones con un significado especial para ellos. También quieren tener un grupo durante el cóctel y otro en la fiesta, sin olvidar la presencia de boleros y música jazz. Aunque la extriunfita no ha confirmado si cantará en su boda, menciona: "No quiero sentirme presionada. Puede que cante, pero de manera relajada".

Aseguraron en entrevista que su plan es tener cuatro madrinas y cuatro padrinos cada uno. Explican que desean que al darse la vuelta durante la ceremonia, lo que vean refleje el recorrido de sus vidas, incluyendo tanto lo que los ha unido como las personas que siempre han estado a su lado. En cuanto al vestido de novia, Ana Guerra aún no ha tomado una decisión, aunque comparte que desde su infancia ha imaginado "un estilo más tradicional".



Consideran que la finca Padros Moros es ideal para celebrar su boda, ya que cuenta con un embarcadero y playa, y es lo bastante espaciosa para acoger a la cantidad de invitados prevista. Alrededor de 350 personas compartirán el gran día con la pareja de famosos, incluyendo no solo a la familia, sino también a cercanos amigos, incluyendo profesores de OT como Manu Guix, ademas de personalidades como Pablo López, Alejandro Sanz, Álvaro de Luna, Dani Fernández, Nil Moliner, entre otros.



La ficticia familia de Víctor en la serie Los Serrano, al igual que los 16 concursantes de Operación Triunfo 2017 y sus acompañantes, no podrían ausentarse. Además, el músico tiene la intención de enviar una invitación a la reina Letizia. El compositor explica: "Es parte de la familia. No la he visto en mucho tiempo y no estoy seguro de lo que sucederá. Últimamente, he estado más en contacto con su padre y su hermana, pero hace bastante que no veo a ella".



La pareja ha considerado a sus animales y revela su deseo de que la boda sea pet friendly, por lo que Dumbo y Jack, sus mascotas, también estarán presentes en este día tan especial. Incluso habrá un "servicio de cuidadores" en la finca que se encargará de velar por ellos durante la ceremonia. Además, están considerando la posibilidad de que "los perros lleven los anillos".