Cameron Diaz: "Un matrimonio feliz también puede ser con camas separadas"

Las declaraciones de la actriz Cameron Díaz sobre el matrimonio han sorprendido a muchos por lo poco convencionales que resultan. Te las contamos con detalle.

Entrevistar a una famosa puede dar mucho juego dependiendo de sus declaraciones. Y las que realizó Cameron Díaz recientemente en un Podcast llamado Lipstick on the Rim han sorprendido a todos y abierto titulares. ¿La razón? Su particular visión del matrimonio, que se sale bastante de lo convencional.



Resulta curioso que un tiempo en el que se habla de poliamor, relaciones abiertas y otras variantes de las relaciones sentimentales, unas declaraciones sobre un enfoque diferente de la monogamia resulten tan polémicas. Pero así ha sido. Si quieres saber qué es eso tan “escandaloso” que propone la actriz, sigue leyendo.

Una opinión poco convencional

Las declaraciones de Cameron Díaz venían a decir que el matrimonio no debe ser un estado en el que todo se comparte, y que eso no lo hace menos valioso. La actriz apuesta porque se normalice algo como que cada uno de los miembros de la pareja no solo pueda dormir en habitaciones separadas y tener su propia intimidad, sino incluso que cada uno viva en una casa distinta, sin que eso implique que tenga que haber desavenencias entre ellos.



"Para mí, literalmente, yo tengo mi casa, tú tienes la tuya", declaró. "Tenemos la casa familiar en medio. Yo me voy a dormir a mi habitación. Tú vete a dormir a tu habitación[...]Y tenemos el dormitorio en medio en el que podemos reunirnos para nuestras relaciones"



El planteamiento de Cameron Díaz pilló un tanto por sorpresa a los presentadores del podcast, Molly Sims y Emese Gormley, que tras escuchar sus declaraciones bromearon sobre que tal vez hubiera sido mejor que no explicara ciertas intimidades de su matrimonio en público.

NEWS

LETTER

email Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

Matrimonio feliz

A raíz de estas palabras habrá quien crea que Cameron Díaz tiene esta opinión porque la convivencia con su marido, el rockero Benji Madden no termina de funcionar como le gustaría. Pero consciente de que esta sería la opinión de gran parte de la audiencia al escuchar sus declaraciones, la actriz se apresuró a aclarar que es todo lo contrario, y que está viviendo una de las mejores etapas de su vida.



De hecho, dedicó los siguientes minutos del programa a expresar su sorpresa porque las cosas le vayan tan bien después de haberse casado "Resulta bastante increíble. No pensé que (el matrimonio) sería algo que haría, y no sé si lo hubiese hecho si no hubiera conocido a mi marido. Fue una sorpresa" , para, a continuación pasar a alabar a su pareja y la relación que han construido juntos "Te das cuenta de que esto es lo auténtico. Esto es el amor de verdad. Esto es el compromiso y la devoción de verdad. Esta es la persona con la que construyes tu vida. [...]Y sé que esto es especial".