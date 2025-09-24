Adiós a Claudia Cardinale: muere a los 87 años la diva del cine italiano que guardó un secreto durante décadas

La actriz italiana Claudia Cardinale, fallecida el 23 de septiembre de 2025 a los 87 años, dejó una huella imborrable en el cine y también confidencias íntimas sobre un pasado doloroso. Durante años, ocultó la existencia de su hijo Patrick, a quien hizo pasar por su hermano menor.

La icónica actriz italiana murió en Nemours, cerca de París, a los 87 años. Su vida, marcada por una gran carrera y decisiones personales difíciles, estuvo también marcada por un secreto que mantuvo oculto durante años y que influyó en su historia personal.



En abril de 2023, Claudia Cardinale había celebrado sus 85 años y concedido una de sus últimas entrevistas en profundidad, en la que habló con franqueza de ese secreto que marcó su vida y que mantuvo oculto hasta 1995. Como Jude Law, Claude François o Arnold Schwarzenegger, la estrella italiana ocultó durante siete años la existencia de un hijo.



La actriz, que protagonizó clásicos como Érase una vez en el Oeste o El gatopardo, construyó una carrera de más de medio siglo en el cine europeo y mundial, pero detrás de la figura mítica también existieron heridas personales. En aquella entrevista con Le Monde, confesó: “No habría llegado hasta aquí si el nacimiento de mi pequeño, tras una violación, no me hubiera empujado a dedicarme al cine para ganarme la vida y ser independiente”.

Claudia Cardinale y su secreto oculto para evitar el escándalo

La leyenda del cine italiano, y también mundial, tenía dos hijos: Claudia y Patrick. De origen siciliano, Claudia Cardinale creció en Túnez, pero no llegó a Italia, a la Mostra de Venecia, hasta los 17 años, después de haber ganado un concurso de belleza. A los 19 años fue víctima de una violación y decidió tener al hijo, Patrick. Temiendo el escándalo en una época conservadora, optó por hacerlo pasar por su hermano pequeño.



Durante años mantuvo el secreto, mientras desarrollaba su carrera internacional. Dio a luz en el extranjero y, con enorme discreción, se volcó en trabajar para poder mantener a su hijo. Patrick, hoy de 68 años, vivió muchos años en Nueva York antes de instalarse en Roma, cerca de su madre, que residía en París. La relación entre ambos se consolidó con el tiempo, aunque no estuvo exenta de dificultades.



En un momento, Cardinale le propuso conocer a su padre biológico, que deseaba reconocerlo. Pero Patrick se negó categóricamente: “Todo aquello fue muy tormentoso. Y mi hijo sufrió mucho por ello”, confesó la actriz.